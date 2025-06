Cenário político e econômico: o futuro em perspectiva

Foto: Bilal Zagaoui/ Divulgação Izabel Gourlart em Roland Garros

...E enquanto Donald Trump e Elon Musk trocam farpas virtuais pós-fim do "romance" na Casa Branca, o Governo Lula estuda uma forma "invisível" de aumentar impostos, a China e os EUA rabiscam um meio termo para a troca de tarifas comerciais, Rússia e Ucrânia seguem com seus ataques bélicos, aqui em Fortaleza, grupo se reuniu para uma noite de reflexão e debate acerca do futuro, numa perspectiva ampla e para além dos fatos que marcam a atualidade.

A convite de Amarílio Macêdo e Patrícia, o cientista político, escritor, conferencista internacional e respeitado analista político e econômico Oliver Stuenkel veio à Capital traçar panorama da conjuntura.

Era o aniversário dela, Patrícia, que decidiu celebrar a data em família e alguns amigos com a noite "Ecos & Rumos - Reflexões sobre o Brasil e o Mundo em transição". No cair da tarde do último dia 4, casal recebeu convidados em welcome drink no jardim, de onde todos subiram para a ampla sala da residência na Rua Paula Ney. Nomes do empresariado, da intelectualidade e profissionais liberais de expressão compunham a lista das presenças.

Entre livros, telas e objetos decorativos, de vários estilos e épocas e primando pelo valor artístico e também afetivo, nomes de diversas áreas tomaram assento.

Com expressiva bagagem acadêmica e muitas experiências profissionais em vários continentes, Oliver fez uma leitura macro, didática e equilibrada sobre as forças políticas e as potências econômicas e militares na arena global. Ao mesmo tempo em que pontua a complexidade dos conflitos, ilustrados pelas declarações muitas vezes desastrosas de alguns líderes, manteve uma fala esperançosa no que tange ao Brasil, mesmo diante de todos os desafios que temos como nação.

Ex-reitor da UFC, professor e advogado Cândido Albuquerque, empresário Leonardo Aguiar e o advogado e músico Ricardo Bacelar foram alguns dos que levantaram questões, sendo a mais tocante da noite vinda do próprio anfitrião, Amarílio, sensibilizado com a miséria e outras condições humanitárias.

Elegante jantar, assinado pelo chef Rafa Sudatti, com champs geladinho, deu sequência à noite, finalizada com os parabéns na varanda superior da residência.

Saímos de lá, todos, mexidos com um cenário de instabilidade e permanente mudança, mas me agarrei no fio de positividade deixado por Oliver e num docinho crocante de pistache, afinal, a vida flui e presta, apesar dos pesares.

Com o desejo de saúde à família, seguem registros...

Mais fotos na coluna especial de domingo

Roland Garros

Izabel Goulart e Kevin Trapp desembarcaram em Paris exclusivamente para a final de Roland Garros. O casal foi convidado pela Federação Francesa de Tênis para assistir, da tribuna presidencial, a acirrada disputa entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Dividiram o privilegiado espaço com as atrizes Lily Collins e Natalie Portman, o diretor Spike Lee, o cantor e também diretor criativo da Louis Vuitton, Pharrell Williams, dentre outras presenças. Para a ocasião, Izabel escolheu alfaiataria branca assinada pela The Mannei e Kevin com full look Louis Vuitton. Nesta semana, o casal participa do desfile da marca Casablanca (também em Paris) e segue para as comemorações de 150 anos da Audemars Piguet, ainda pela Europa.

Experiências em cena

Realizado, com sucesso de público, o TEDxMucuripe, edição inédita do TEDx em Fortaleza, no sábado, 7, no cinema do Shopping Del Paseo.

Evento reconhecido por reunir palestrantes de impacto, o TEDxMucuripe colocou o público diante das visões de Cinara Carneiro, médica intensivista e paliativista pediátrica; Paulo Vanderley, autor do projeto multimídia "Luiz Gonzaga-110 anos"; Yandra Lobo, fotógrafa, integrante da Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará e mãe de dois filhos, um deles uma menina trans; Gabriel Frank, fotógrafo do cotidiano, que se especializou no registro de momentos autênticos e significativos; e Denis Lacerda, criador da personagem Deydianne Piaf e vencedor do Prêmio Multishow de Humor.

À frente da organização do TEDxMucuripe estão os empreendedores e mestres em Comunicação Estratégica, Eugênia Cabral e Paulo Jr. Pinheiro; as empresárias Bia Araújo e Débora Leonardo; e o jornalista Lucas D'Paula. O Grupo de Comunicação O POVO foi o veículo oficial do TEDxMucuripe. Registros...