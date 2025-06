Cult, business e afins... quartou!

Foto: Gabriel Rissi/ Arquivo pessoal Patrícia Bathory e Lauro Fiúza Júnior

Vácuo

Iguatemi Hall se prepara para encerrar oficialmente suas atividades em agosto deste ano. A casa de shows, localizada no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque, foi idealizada como um espaço temporário para receber atrações musicais de diversos estilos.

Embora aguardado, o fim daquele espaço deixa um vácuo na Cidade, em especial voltado ao público 40 . Baladinhas e rolês para todos os gostos e tribos não faltam, mas um local organizado, confortável, pontual e com programação musical fora do circuito sertanejo-hits da vez é raro de se ver.

Business

Quais são as melhores maneiras de realizar uma gestão de caixa eficiente? Para responder a esta e outras perguntas, relacionadas à dinâmica financeira de empresas de todos os portes, Vivian Sesto, Sócia XP Inc. e Head XP Empresas, vai realizar a palestra "Estratégias para uma gestão de caixa e de negócios mais eficiente", na sede da Fecomércio, nesta quarta-feira, 11, às 9 horas, em Fortaleza. Restrito a associados Fecomércio.

Cult I

Vem a Fortaleza neste sábado, 14, Carlos Newton Júnior, poeta, ensaísta, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e um dos maiores estudiosos da obra de Ariano Suassuna. Vem mediar o debate "Artes Visuais - O Movimento Armorial na contemporaneidade", com a participação das cearenses Socorro Torquato (Côca), artista visual, e Eleuda de Carvalho, jornalista, escritora e pesquisadora com vasta atuação na área cultural. Início às 15 horas no Espaço Cultural Unifor.

Culti II

Após quatro sessões com ingressos esgotados em maio, o grupo Comédia Cearense realiza neste sábado, 14, sessão extra do espetáculo "O Beijo no Asfalto". Será às 20 horas no Teatro Nadir Papi Saboya, em Fortaleza. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Enquanto houver sol...

Cearense radicado há anos na Europa, David Moura do Carmo curte os paraísos do verão grego, enquanto distribui estilo, mesclando peças autorais de criadores e marcas do Estado em mix com itens de grifes internacionais.

Para Mykonos, escolheu camisão e calça em linho da Studio Orla em combinação com a clássica sandália Izmir da Hermés. A foto é no Bill & Coo, um desses points de bacanas no roteiro. Dica de viajante: ilha de Tinos, destino revelação deluxe naquele oceano.

Antes pouco conhecida, entrou no radar dos que podem após a abertura do hotel Odera, que mescla a exuberância da natureza com a potência da alta arquitetura. Anotaram?

Stunkel: presenças

Ainda pelo aniversário-palestra de Patrícia Macêdo, com explanação do cientista político Oliver Stunkel na noite da última quarta-feira, mais presenças... Cobertura completa em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Alegria

Patrícia Bathory e Lauro Fiúza Júnior em registro, para a posteridade, na festa pelos 50 anos dela, que marcou também o retorno da família ao Ceará, após temporada em Sampa e no Exterior.

Foi no Espaço L`Ô 142 reunindo amigos de toda a vida, ao som das canções que marcaram a história da aniversariante. No palco: Transacionais, Balanço Social, DJ Itaque. Destaque para a ambientação, uma homenagem ao Estado por meio de referências como a xilogravura e a folha do caju, tudo com a ambientação rústico-poesia de Victor Oliveira.

Aniversariante trajou modelo da estilista Theresa Montenegro, que acabou de abrir loja no Shopping RioMar Fortaleza. Na organização e cerimonial, os danados da Celebre Eventos.

Roland Garros

...E enquanto o tenista Carlos Alcaraz conquistava o bicampeonato do icônio torneio de Roland Garros sobre o adversário Jannik Sinner, turminha de bacanas se reuniu, no Ideal, para acompanhar a prova histórica, com mais de cinco horas de jogo. Numa ação da cerveja Stella Artois Pure Gold, nomes ligados à direção do clube e outros convidados puderam acompanhar a prova em atmosfera de charme & glam, com menu da chef star Marina Araújo. Registros...