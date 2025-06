Sobre hoje,12 de junho, de alegrias e angústias...

Foto: Pexels / iStock Durante o período do Dia dos Namorados, alguns hoteis e moteis oferecem ofertas para aqueles que querem comemorar a data

Sobre hoje...

...12 de junho, Dia dos Namorados, recebi um contato, de uma leitora, tão sincero e dolorido, que decidi trazer aqui, no intuito de estender a mão, por estas linhas, àquelas pessoas que, de alguma forma, compartilham dos mesmos sentimentos e angústias.

Ela, minha leitora, trouxe-me texto da professora Valeska Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, pesquisadora e escritora no campo da saúde mental e gênero.

Partindo da construção de uma cultura romantizada, no que tange aos relacionamentos, especialmente na perspectiva feminina, Zanello mostrava o quanto a efeméride dedicada a celebrar o amor dos casais pode ser fonte de sofrimento para muitas mulheres, já que se trata de um dos dias nos quais o "dispositivo amoroso" é mais acionado. O mal estar pode perdurar por dias e até meses após a "festa dos pombinhos".

Autora de "A Prateleira do Amor - Sobre Mulhers, homens, relações" e também de "Masculinidade e Dispositivo da Eficária - Guia de Autorreflexão e desconstrução do machismo para homens", a analista demonstra que esse afã mercadológico, de 24 horas, é capaz de mobilizar sentimentos profundos de fracasso, insegurança, desamparo e solidão, de forma especial, nas mulheres.

Solteiras, mais cautelosas na paquera, podem experimentar o peso da pecha de "encalhada", provinda de seus próprios julgamentos, muitas vezes involuntários, inconscientes.

Aquelas que estão numa postura ativa "na pista", sempre abertas a conhecer pessoas, independentemente da duração dos relacionamentos - às vezes só por algumas horas -, podem ver reforçado, a partir de suas crenças, o sentimento de objetificação sexual.

Casadas ou namorando, mas não tão felizes assim, encaram suas relações e veem, mesmo de relance, a ausência do desejo, do propósito em estar juntos, a falta de verdade, a quebra no fio invisível que um dia "linkou" os dois envolvidos. "Se sentem mal por estarem longe do que aprenderam sobre amor romântico", escreve Valeska.

Por fim, vendo o campo afetivo heterossexual, um de seus objetos de pesquisa, como uma "Prateleira do Amor", ela mostra levantamentos, segundo os quais, mulheres negras, gordas, com deficiência, indígenas e "velhas" (conceito que em alguns estados brasileiros pode significar ter 30 anos ou mais) como as últimas da fila no jogo da conquista.

Uma boa saída para a dor trazida por essas questões, que estão para muito além do Dia dos Namorados, é, segundo Valeska, o "letramento de gênero e a polítização do sofrimento". Em outras palavras, é a mulher entender que muitas destas sensações não são pessoais, mas oriundas de construções sociais e estruturais, que dizem respeito a todas mulheres, todas as pessoas.

Dito isto, também convido aos aflitos do 12 de junho a assistirem o programa Pause da última sexta-feira, quando recebi a psicóloga e sexóloga Zenilce Bruno, com reflexões preciosas sobre a vida a dois, ex-amores, solteirice feliz, casamento a sós, dentre outros temas. Está disponível no Youtube do O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Sobre hoje, bem ou mal, tudo passa...

Flores...

PEC NORDESTE

Foto: divulgação Dummar Neto, presidente executivo do O POVO; Amílcar Silveira, presidente da Faec; Domingos Neto, deputado federal; e Domingos Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará

Um dos maiores encontros do setor agropecuário do País, o PEC Nordeste 2025 finalizou, com sucesso, sua 27ª edição. Ponto alto: tradicional Seminário Nordestino do Agro, reunindo cerca de 20 mil pessoas por dia e movimentando am torno de R$ 150 milhões em negócios, de acordo com estimativas dos organizadores. Ocupando dois pavilhões do Centro de Eventos do Ceará, com a realização da Feira do Agro Norte e Nordeste, megaevento percorreu de 27 mil metros quadrados, com exposições e intregração entre empresas, produtores, entidades e instituições ligadas ao agronegócio. Em resumo, sucesso!

Foto: divulgação Lavanery de Sampaio, fundador Apiguana, na PEC Nordeste

Volare

Foto: arquivo pessoal Águeda Muniz: verão italiano

...Enquanto isso, pelo verão italiano, quem circula é Águeda Muniz, diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará. Foi com mais sete amigas percorrer as belezas - e os agitos - de Capri e Costa Amalfitana. Viagem tem motivo especial, a ex-secretária do Meio Ambiente de Fortaleza (gestão Roberto Cláudio) abre novo ciclo e nova década de vida pela Itália. Buon compleanno!

União

Selaram união civil, na tarde do último sábado, a influenciadora digital Marissa Oliveira e o engenheiro civil Vitor Aragão. A cerimônia, íntima, aconteceu no restaurante Balcone, com décor colorido-frutal do Estúdio Viva. Reconhecida pelo bom gosto e estilo, noiva trajou modelo da Nai Bridal. Ponto de charme: viollete de seda, acessório de cabeça desenvolvido pela chapeleira cearense Jomara Cid. O buquê, ousado e criativo, tinha copos de leite caindo para os dois lados. À frente da organização, a cerimonialista Nazaré Santiago. Cerimônia religiosa acontece em agosto. Nomes de expressão, da nova geração, foram abraçar o casal em brinde que entrou pelo início da noite. Cenas...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marissa Oliveira, Naraze Santiago e Vitor Aragão (Foto: JoaoFilho Tavares)Filipe Holanda e Maria Clara Boris (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Freitas, Livio Dias, Claudio Nelson e David Girão (Foto: JoaoFilho Tavares)Sergio Castro e Alexia Duarte (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernanda Abreu e Caique Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo Andrade, Claudio Nelson e Fred Sansho (Foto: JoaoFilho Tavares)Geovane Nogueira e Liana Teixeira (Foto: JoaoFilho Tavares)Gabriela Moraes e Fabio Leite (Foto: JoaoFilho Tavares)Heitor Gurgel e Alessandra Aragão (Foto: JoaoFilho Tavares)Herbet Farias e Débora Mayumi (Foto: JoaoFilho Tavares)Mariana Soares e Lais Borges (Foto: JoaoFilho Tavares)Maira e Michelle Alves, Tiberio Soares e Pedro Alves (Foto: JoaoFilho Tavares)Marina Ramalho, Amanda Herculano e Debora Mayumi (Foto: JoaoFilho Tavares)Bia, Jhonny e Lucia Wolff