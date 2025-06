Sexta-feira 13... e as bruxas e vampiros chegaram para a festa

Foto: Acervo pessoal Fantasia de vampiro de Matchara

Sexta, 13...

...dia de soltar as feras, liberar as bruxas e vampiros, queimar na fogueira...das paixões?

Adorei ontem o Instagram absolutamente romântico. Amores antigos, lances recentes, poliamor disfarçado, outros revelados com todas as letras, declarações explícitas, outras (as mais sanguíneas e verdadeiras) inbox, viradas de chave grandes... é o amor, é a vida que, além de ser bonita, só é uma, portanto, "enjoy, baby", antes que seja tarde...

...Mas pensando aqui, junto com meu café - caro -, queria mesmo era ter o equilíbrio emocional do ministro Alexandre de Moraes, um capricorniano de alma, eu diria, embora do signo de sagitário.

Retirando o foco da intentona golpista e das possíveis críticas processuais em relação à atuação das instituições envolvidas no Golpe Case, o magistrado, apesar de um questionável tom sarcático (sempre vampiresco) no ar, tem conduzido com invejável frieza as oitivas dos réus acusados de participar de uma organização criminosa, que teria tramado um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Música do rolê: "Evidências", clássico de Chitãozinho & Xororó, bem naquele trecho... "Vou negando as aparências, disfarçando as evidências"... É a sensação deixada pelas falas, dispersas... por vezes irônicas, em outras inapropriadas, buscando ganhar tempo... aguardemos as cartas, os votos, no caso...

...enviando, enquanto isso, um pratinho junino, triplo, com bastante baião de dois e vatapá, ao advogado de defesa do general Augusto Heleno, Matheus Milanez, que viralizou nas redes sociais mediante sua súplica em abrangência federal por COMIDA. Já falei e repito: o autocontrole e a sagacidade - para o bem e para o mal - de Mr. Moraes não é para qualquer um, nem mesmo para as caras (deslavadas) que temos visto, com cada vez mais frequência, pela Praça dos Três Poderes.

Imaginem vocês estarem, frente a frente, com pessoas que, poucos meses atrás, pediam sua cabeça em praça pública mas, ainda assim, conseguir manter o raciocínio lógico e jurídico, a observância dos ritos, driblando, com inteligência e crueza, as piadinhas jogadas para a plateia de apaixonados políticos. Foi o que ouvimos e assistimos, embora cada um faça seu próprio julgamento no sofá de casa.

Na fila dos supermercados e na mesa dos bares, o que vale é a opinião da bolha digital da qual estamos submetidos, isso sem falar que nossa sociedade, que já não era lá muito preparada para dados um pouco mais complexos, entrou no que tem sido chamado de "sedentarismo cognitivo", expressão que refere-se à falta de estímulo e atividade mental, resultando em uma diminuição das funções cognitivas. É como se o cérebro estivesse "preguiçoso", devido à dependência excessiva de tecnologias e à automação de tarefas que antes exigiam esforço mental.

O fato é que juntando o rame-rame político nas três esferas, para nós, os com senso crítico ativo e não adoradores de grupos políticos e nem de magistrados, dá uma sensação de paralisia nacional, não é mesmo?

Ainda bem que, dentro das quatro linhas, das alcovas, a noite ontem parece ter rendido. Por aí procede? Tudo bem vermelho, laranja, amarelo fogo, completamente diferente do acinzentado que marcou o desfile da Mondepars, grife de Sasha Meneguel. Retirando as declarações de amor, só deu isso na Internet...

Filha da Xuxa, estilista, apresentou coleção em catwalk no Theatro Municipal de São Paulo. Peça-chave foram esses maxiblazers - dois a três números maiores -, que as mulheres têm usado ultimamente. Entre nós, vale o aviso: é para quem "segura o look", como falam os fashionistas. Precisa ter atitude, sensualidade, ousadia.

Outro dia vi uma persona da Cidade usando um desses num evento, cabelo escorrido, batom sem cor, parecia que ela tinha pedido o paletó do marido, já comprado num brechó, para se proteger dessa chuva chata dos últimos dias... que nem é garoa, nem toró, fica no famoso chove-não-molha...

... de forma que, na atualidade, só tem valor o que chega-chegando, extremismo está ON, meu bem, em tudo, se for para molhar, é para sair pingando...

...e, nesse sentido, publiquei aqui umas fotos e falas, por esses dias, do analista político Oliver Stunkel em passagem por Fortaleza para palestra na residência de Amarílio Macêdo e Patrícia. Num dos trechos da explanação, ele mostrava o quanto o mundo e todas as suas engrenagens, micro e macros, de poder, haviam se deslocado para um campo movido cada vez menos pela reciprocidade e seguem avançando para os radicalismos, em tudo.

Na plateia, dentre outras presenças, estava Roberto Cláudio. Perguntar não ofende: seria esta a compreensão que fez o ex-prefeito se unir à extrema-direita do Ceará?. O posicionamento, contrário ao seu passado (lembremos da forte defesa que fez das vacinas na pandemia), segue indigesto a uma parte de seus (ex?) simpatizantes e causa estranhamento aos que, ainda, conseguem ver os fatos sem envolvimento político-afetivo.

O futuro nos dirá... e isso vale para tudo.

Vou indo, flores... vermelhas, que valem para o amor, seja ele por uma princesa, um sapo, um vampiro ou uma bruxa, afinal... toda paixão é um feitiço... maravilhoso.

Barraca do beijo

Foto: Gabriel Rissi/ Divulgação Xand e Isabele Temóteo: São João

Já tradição no calendário dos bacanas e bloguetes da Cidade, Isabelle Temóteo realizou, mais uma vez, o "São Xandão da Isa", festa junina da influencer e do marido, o cantor Xand Avião. No Colosso e produzido pelo craque Roberto Alves, da Celebre Eventos, teve como atrações Dorgival Dantas, Zé Cantor e Enzo Temóteo, filho dos anfitriões. Carine Moreira fez a decoração cenográfica, remetendo às festas populares do Nordeste e a ambientes do Interior, tudo com uma pegada "gourmetizada", claro. Na foto, o casal posa cheio de romantismo.

Reconhecimento

Em reconhecimento à história e à contribuição ao empreendedorismo na Capital incentivado pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), Câmara Municipal realizou sessão solene homenageando os 36 anos da instituição. Vereador Pedro Matos foi o proponente da ocasião, que reuniu membros e ex-integrantes da AJE Fortaleza, que receberam distintivos do atual coordenador-geral da entidade, Tiago Guimarães. Ex-presidente do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Demócrito Dummar (in memorian), um dos idealizadores da AJE e entusiasta histórico do grupo, recebeu menção honrosa, sendo representado, no evento, por Filipe Dummar, neto e diretor de Estratégia Digital do O POVO. Registros...