Como será o amanhã?

Aniversariante de junho, Patrícia Macêdo celebrou sua data de forma particular. Trouxe a Fortaleza o reconhecido cientista político Oliver Stunkel para a noite "Ecos & Rumos", palestra, seguida de debate, na residência da família. Ao lado do marido Amarílio e dos filhos do casal, Ravi, com Bruna, e Omar, com Fernanda, anfitriã recebeu as presenças em welcome drink no jardim da casa, entre espécies botânicas diversas, obras de arte e artesanato, leveza e alegria.

Na sala principal, presenças tomaram assento para a fala, que permeou o conjuntura política e econômica internacional, sempre trazendo os cenários para a perspectiva do País. Seria ilusão escrever que tudo vai bem, aqui e fora, mas analista frisou, por algumas vezes, motivos que fazem do Brasil uma Nação de privilégios geopolíticos, apesar dos pesares...

Momento central e intervenções de alguns dos convidados foi seguida de elegante jantar, assinado pelo chef star Rafa Sudatti, harmonizado com champs e sucos de frutas. Parabéns, na varanda superior do casarão, fechou uma noite, definitivamente, interessante, acolhedora, engajada e de muitos pensamentos.

Com o desejo de saúde à aniversariante, oxalá em um mundo menos conturbado, seguem registros...