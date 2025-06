Cinco décadas em festa

Como resumir e celebrar uma história de 50 anos em algumas horas? O que parecia impossível foi feito.

Tarde do último sábado, multiempresário Cristiano Maia e esposa Luzia renovaram seus votos de amor em cerimônia no salão Terrasse, do La Maison.

Tudo das Bodas de Ouro remetia aos tons de dourado, desde o ocaso do sol, moldura natural para a celebração, até à ambientação da expert Branca Mourão, que explorou todas as possibilidades de seu métier, mesclando flores variadas, estrututuras montadas, imagens de vitrais impressas e em leds e lustres de cristal compondo uma cena exclusiva e encantadora para o momento.

A inspiração foi o pôr-do-sol do sertão, lembrando as raízes do empreendedor, natural de Jaguaribara. O passeio dos convidados na transição entre o ato religioso e o festÃO, no Salão Cidade do buffet, se deu por meio de uma galeria de fotos e lembranças da família, indo de porta-retratos com os ancestrais a peças de estima, trazidas da fazenda principal da família.

O amor, a memória, os motivos para celebrar um enlace de almas estava no ar, sobretudo por meio da filha do casal, Christianny Diógenes (exuberante de vermelho da estilista Ticiana Sampaio), que cuidou de cada detalhe do evento, contando com a maestria de Ivana Castro, cerimonialista que há 25 anos fez as Bodas de Prata de Cristiano e Luzia.

Rei do Camarão no Brasil, mediante a Potiporã, uma das empresas do conglomerado, anfitrião não deixou por menos e colocou o crustáceo - versão GG - como vedete do menu. À provençal, ao molho golf, salteado na manteiga de ervas, in natura com festival de molhos, à delícia, no espetinho, à milanesa, tinha para todos os gostos. Os não-alérgicos estocaram Ômega 3 por meses.

Já os que não podem usufruir desse prazer, escolhiam entre outras ilhas, indo de delicatesses como o ceviche, o salmão com blinis, terrine de limbinho com ameixas e vinho do porto à mesa do jantar, com o mignon na redução de Malbec e batatas rústicas ou o filé de sirigado com veludo de alho-poró.

Depois retomo o tema com os doces, vamos ao salão...

Iniciei a noite cumprimentando o empresário Lucas Melo e esposa Laís Freitas Melo, que me falavam dos negócios dele, muito voltados ao mercado nacional, e também da fase fitness do casal, que este fim de semana segue para a badalada Maratona do Rio de Janeiro.

Também presentes a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque com marido Sérgio Rezende, formando mesa com o cirurgião plástico Edilson Pinheiro com Micheline.

Circulando... Deusmar Queirós e Auricélia, Ésio Souza e Fernanda Pessoa (de Lino Villaventura), André Siqueira e Juliana Barroso, Amílcar Silveira e Candice Rangel, Pedro Lima e Luciana.

Super-leves, Andréa e Raimundo Delfino, ele de costume em linho com t-shirt. Mazé com Roberto Pessoa, comemorando novo recorde de público no São João de Maracanaú por conta do show de Ivete Sangalo. Sempre distintos, Lúcio Carneiro Filho e Cristiana, Egídio Serpa e Helena, Jorge Parente e Nadja, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel, Fernando Cirino e Teresa, Márcia e Antunes Mota, Matias Coelho e a famosa dermatologista Tatiane Roseno, irmã do deputado Renato e do juiz Marcelo.

Do mundo das bloggers, Luiza Gazzineo com marido Felipe Cabral, Jamile Lima (cheia de quilates) com Juacy Pinto, em clima de "Love Is In The Air".

Demorei-me em papo com Pablo Barreira e Kaila, ele filho do ex-reitor da UFC, professor Renê Barreira, também conosco a consultora e estrategista de imagem das famosas & poderosas Catarina Cavalcante com marido empresário da Thiago Nóbrega.

Pausa para o palco.

O que é a potência vocal de Paulo José Benevides? Nosso Franck Sinatra parece estar cada vez melhor, tanto em talento quanto em desenvoltura. Abriu a noite com clássicos internacionais. Fui ao dance na hora de "Strangers In The Night", uma das minhas dez da vida. Também lá, rosto colado, dançavam a irmã dela Inês com marido Vicente de Castro, merecem o Oscar da elegência perene.

Entra em cena o cantor Batista Lima, ex-Limão com Mel, que homenageou o casal com Roberto Carlos, "Como é grande o meu amor por você", cantada em coro pelos "noivos" abraçados no palco pelos netos e netas, sendo elas vestidas pelo mestre da moda Kallil Nepomuceno, também presente.

Festa é para dançar, assim, salão permaneceu animadíssimo até as 3h da manhã, passando, portanto, de dez horas de evento. Finalizei reforçando a glicose na floresta de doces (aquilo não era uma mesa), assim como na estação de sobremesas, que ia do bolo de rolo em esfera de fonduta de requeijão e goiabada ao cheesecake do onipresente pistache.

Aplausos também para a pavlova com limão siciliano maçaricado e a banoffe com suspiros. Mas o que me pegou, messsssssmo, foi o sorvete de leite com pipocas crocantes, ousadia de Isabela Fiúza, cabeça gourmet do La Maison. Queria agora...

Vou indo, com a lembrança de uma noite de alegria e abundância, sobretudo, de sentimentos, ao som de "Speak Softly Love", tema de "O Poderoso Chefão", canção predileta de Cristiano Maia e executada em vários idiomas, como na linda versão em português, "Fale Baixinho", eternizada na voz de Wanderley Cardoso.

Cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.