No Império das Aparências com bolo de macaxeira

Foto: Globo/ Divulgação Homem com H estreia na Netflix

Para qual guerra vocês estão dando mais trela?

PT x PL, Irã x Israel, Haddad x Mercado, Xuxa x Angélica, Coca Zero x Coca Normal, Pistache x Nutella, Virgínia x Zé Felipe ou a mais desafiadora de todas, você x o resto do planeta?

Li algo, escrito pelo professor Leandro Karnal, que é triste, na perspectiva (romantizada) das trocas solidárias entre as pessoas, mas muito realista quando pensamos, por exemplo, no mercado de trabalho, cada vez mais um palco de encenações, individuais, coletivas, conceituais (vide ESG), e por aí vai. Dizia assim...

"A comunicação humana é um desafio. Você diz A e entendem B. Em um mundo de egos frágeis, como existir? Por doloroso que pareça, você tem de saber que só pode ser sincero com poucas pessoas", olha que conselho deseperançoso.

E continua...

"Encontre amigos para ser você mesmo. Eles são oásis no deserto do dia a dia. No "grande teatro do mundo", cumpra seus papéis. Com algumas pessoas seletas... exerça o privilégio de ser você. Com o resto? Seja "fofo" ou fique em silêncio. Viver implica saber a diferença entre palco e camarim", concluiu o pensador.

Bufo, bufo, bufo... sentiram a pancada?

Adoraria dizer que ele está exagerando e mentindo, mas quem estaria enganado seria eu. E pior... jogando essa perspectiva num plano global, qual o líder hoje, seja ele presidente, primeiro-ministro, premiére (não falarei nos religiosos, tá?)... é sincero com seus pares e com seu público?

Quer saber, encontrei uma saída, vou entrar nessa onda dos cadernos de pintar. A febre do bobbie good, blocos de colorir para o público infantil, vem sendo incorporada por adultos, que dão uma pausa na rotina e vão preencher desenhos com canetinhas de tons variados. É o poder anestésico e de abstração da arte, desde que o mundo, redondo, começou a girar.

Diria que é bem melhor do que ir dar conta da vida alheia nas redes sociais, ainda mais em se tratando de famosos. Quanta gente deixa de olhar para si, encarar suas angústias e questões, fazer terapia, exercício físico, sexo, o planejamento financeiro mensal, palavra-cruzada ou até bobbie good, que seja, para ir ver o banho de mar de Sophie Charlotte ou de Cauã Reymond clicados por paparazzi em Ipanema?

É o break mental.

Pega o juízo, retira da realidade, e vai flanar pelas "news"... como os ataques virtuais que a atriz Paolla Oliveira vem recebendo depois de "desaprender" a sambar para fazer uma Heleninha Hoitman, de pileque, claro, na roda samba da neo-Vale Tudo.

Só digo uma: o cambaleado vacilante de Paolla na cena não é privilégio da personagem, a instabilidade só avança e quem não está em ébrio, alcoólico ou emocional, anda na corda bamba dos dias. Estou mentindo?

Vou indo... sem caderninho de pintar, sem a cachaça de Heleninha, somente com as palavras de Karnal, carimbando, de certa forma, o Império das Aparências. No mais, cadê o bolo de macaxeira? São João está quase passando e a disputa com o de milho ele já levou...

Flores... de quermesse.

Bodas: presenças...



Ainda repercute, nas conversas, a grande festa que celebrou os 50 anos de união do querido casal Cristiano Maia e Luzia, com início no fim de tarde, do último sábado, no La Maison Buffet. Seguem mais algumas das presenças no prestigiado momento. Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram

Em cena

Chegou ao catálogo da Netflix Brasil o filme "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso. No papel principal, aclamado pelo público e pela crítica durante os dois meses nos quais a obra esteve em cartaz nos cinemas, o ator cearense Jesuíta Barbosa.

No longa, são retratadas diversas fases da carreira e da vida pessoal do cantor, incluindo sua infância e relacionamento conturbado com o pai militar, a chegada aos palcos como líder do grupo Secos e Molhados e seus relacionamentos com Eugenio (Danilo Grangheia), Cazuza (Jullio Reis) e Marco de Maria (Bruno Montaleone).

Jesuíta acumula inúmeros elogios dos poderosos da Sétima Arte pela veracidade ao retratar Ney em sua luta pela liberdade pessoal e artística. Com mais de 620 mil espectadores nas telonas, cerca de 225 mil pessoas prestigiaram o filme nos cinemas apenas no fim de semana de estreia. Brilha!

Inauguraçãi

Grupo Beach Park, que em 2025 completa 40 anos de aventuras, reuniu celebridades, influenciadores e suas famílias para a inauguração oficial do novo parque, Arvorar. Espaço apresenta mais de 11 atrações integradas à paisagem natural do Aquiraz. Celebração contou com a banda de pífanos da Tapera das Artes, dentre outras intervenções. Débora Nascimento, Bruno Gissoni, Yanna Lavigne, Gabriela Prioli, Aline Wirley e Igor Rickli dentre as presenças. Cenas…

Poder à mesa

Reconhecidos por sua atuação na advocacia, Sávio Brito e Denise Lucena Cavalcante foram a São Paulo participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Encerrando a programação, professor Robson Maia Lins, coordenador da pós-graduação em Direito da PUC/SP, recebeu os cearenses e alguns dos palestrantes em jantar na sua residência. Dentre as presenças, ministros Luís Roberto Barroso (STF), Gurgel de Farias e Ribeiro Dantas (STJ), além dos professores Heleno Torres, Fernando Scaff e Paulo Ayres, referências no mundo acadêmico e na advocacia nacional. Registros...