Prédio tombado no Centro ganha Café Comércio

Centro histórico

Fecomércio Ceará inaugura na sexta-feira, 27, a partir das 18 horas, o Café Comércio. Novo espaço fica localizado na rua Dr. João Moreira, número 207, no prédio tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza, em frente ao Passeio Público.

Unindo tradição, cultura e formação profissional, o Café Comércio apresenta ao público uma gastronomia cearense, com serviço de café da manhã e almoço, todos os dias da semana, além de confeitaria e opções de pães. A promessa é de qualidade e elegância no serviço, proporcionando uma experiência multissensorial aos comensais. Adorei saber!

Mercado

Dedicada ao universo da publicidade, marketing e design, coluna Layout estreou nova fase a última terça-feira, 17, passando a ser publicada no caderno Vida&Arte, com assinatura do jornalista e publicitário Cliff Villar. Com 51 anos de trajetória, a coluna agora se reinventa ao dialogar com a diversidade e a transversalidade da economia criativa, ganhando mais espaço para a opinião, a cultura e a experimentação visual. Na foto, o colunista com João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO.

Academia

Em clima de COP30 em Belém (PA), encontro global anual que debate alternativas de enfrentamento às mudanças climáticas, a Universidade de Fortaleza (Unifor) lança o livro "COP30: Clima, Direito e Mercado em Conflito", fruto da parceria da Unifor com Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil (Aprodab), Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (Ibap) e Academia Latino-Americana de Direito Ambiental (Alada). Obra é fruto das discussões acadêmicas ocorridas durante a 18ª Semana do Meio Ambiente Unifor, em maio.

Entre amigos...

CEO da empresa cearense Granos, uma das maiores empresas de beneficiamento de granitos, quartzito e mármore do Brasil e a maior da região Norte-Nordeste, David Silveira reuniu amigos, em seu endereço, para uma domingueira daquelas, cheia de sabores, música e alto astral.

Além do prazer natural do anfitrião em receber, encontro celebrou o aniversário da advogada, referência em Direito Ambiental e Urbanismo, Luciana Lobo, também sócia do escritório R. Amaral, Huland, Castro Alves, Linhares e Barros Leal, assim como foi cenário para o chá de baby de Lívia Rolim, empresária da moda deluxe com sua Fashion Recycle.

Prato destaque: paella de encher os olhos, harmonizada com brancos e espumantes, ao som do DJ Davi Fiúza. Cenas...

Vide Pause

Após lotar teatros pelo Sudeste e ser aclamada pelo público e pela crítica, chega a Fortaleza a peça "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe", em cartaz na na Caixa Cultural Fortaleza de quinta-feira, 19, a domingo, 22, e de quinta-feira, 26, a domingo, 29. Em cena, dois ícones da dramaturgia nacional, Guida Vianna e Silvia Buarque (foto), que é minha entrevistada, desta sexta-feira, 20, no programa Pause. Em pauta, a produção da peça, a carreira, os planos e as visões da artista sobre a profissão, a arte e o mundo contemporâneo. Pause vai ao ar nas sextas-feiras, às 16 horas, ao vivo, no Youtube do O POVO, com reprodução no Instagram e no Facebook do O POVO Online e exibição, às 19 horas, na TV O POVO, canal 48.2. Promete!

Poder à mesa

Reconhecidos por sua atuação na advocacia, Sávio Brito e Denise Lucena Cavalcante foram a São Paulo participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Encerrando a programação, professor Robson Maia Lins, coordenador da pós-graduação em Direito da PUC/SP, recebeu os cearenses e alguns dos palestrantes em jantar na sua residência. Dentre as presenças, ministros Luís Roberto Barroso (STF), Gurgel de Farias e Ribeiro Dantas (STJ), além dos professores Heleno Torres, Fernando Scaff e Paulo Ayres, referências no mundo acadêmico e na advocacia nacional. Registros...

