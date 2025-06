coluna sexta

Foto: Ryan Alexandrina/Divulgação Reno Di Góis

Já que hoje

é sexta...

...vale registrar a passagem do chef Christian Schmidt, último vencedor do prêmio Guardião da Cultura Alimentar Amazônica, comenda do Ministério da Cultura, pelo Ceará.

Ele vem a convite do Vila Torém, hotel de charme em Icaraizinho de Amontada, comandar banquete na noite do dia 27 de junho.

A marca do chef é transformar ingredientes da floresta em pratos de alta gastronomia, experiência que promete levar os presentes a uma imersão nos sabores e texturas da culinária do Norte e Nordeste.

Ainda pelo Ceará, Christian Schmidt integra projetos ousados em Jericoacoara, como a abertura do restaurante Ankura Jeri, investimento do grupo Chateau Julie, que também possui projetos no Guriú e Camocim, com a abertura de um grande resort chamado Love Lake .

Sobre o Ankura, pretende ser o espaço da mais alta gastronomia do destino, numa fusão entre a culinária amazônica e a cearense.

E pelo Gran Marquise...

...faz sucesso o revival do tradicional Chá da Tarde, agora conceituado pelo parisiense e chef pâtissière Dominique Guerin, detentor de bagagem com mais de 50 anos no ramo da confeitaria, tendo atuado como professor da renomada Le Cordon Bleu e conquistado inúmeros prêmios na cidade do Rio de Janeiro, onde mora há décadas.

Proposta gastronômica é servida no espaço "Varanda Mucuripe", que acaba de passar por uma repaginação completa pelos traços de Racine Mourão.

Cult

Referência na fotografia documental brasileira, tendo eternizado, em seus trabalhos, um estilo marcado pela sensibilidade estética e compromisso social, artista visual Celso Oliveira comemora 50 anos de trajetória lançando o livro "Habitantes", publicação que dá continuidade à sua aclamada exposição homônima, exibida entre 2022 e 2023 no Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza.

Obra traz seleção de 60 imagens que atravessam o Ceará, o Nordeste e outros territórios da América Latina, materializando e documentando, em primorosa edição, o olhar humanista e socialmente engajado de Celso sobre os povos e suas culturas.

O primeiro lançamento do livro acontece em Fortaleza, no dia 26 de junho de 2025 (quinta-feira), das 18 às 20 horas, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Com entrada gratuita, o evento contará com presença do autor, sessão de autógrafos e bate-papo com convidados.

Jubileu de Platina

Grupo Fornecedora, conglomerado empresarial do Nordeste, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Ceará por seus 70 anos de atuação. Iniciativa foi dos deputados estaduais Firmo Camurça e Heitor Férrer. Empresas atuam com produtos e serviços para construção pesada, indústria, setor rodoviário e agricultura. Gestores Nertan Ribeiro, presidente do Grupo, o CEO André Ribeiro e o vice-presidente de operações Pablo Ribeiro representaram a empresa durante a cerimônia.

Zoom

Artista visual, arquiteto, tatuador, modelo e influenciador de lifestyle masculino, Reno Di Gois surgiu assim, nesse mix de street style com a pegada natural do linho e das tramas da camisa, para o lançamento da nova fragrância masculina da Coach. Na loja da grife do RioMar Fortaleza, ele manifestou sua arte com os pincéis criando sobre os frascos das fragrâncias da marca, numa noite de charme puro, que teve como host o empresário Jhonathan Rêgo, da Homem do Sapato. Peça-chave dos presentes: as bolsas de mão by Coach, uma releitura fashionista das antigas capangas, item-hit dos moderninhos, como Reno.

Viva São João!

Como por tradição, empresário Miguel Dias Filho realizou, por mais um ano, seu Arraiá Junino, nos jardins da casa da mãe, Rosângela Dias. Cenário remetia às festas do Interior do Nordeste e às memórias de todos os presentes. Iago Gouveia e sua banda animaram a festa. Amiga de longas datas dos anfitriões, promotora de Justiça Telma Regina teve seu aniversário comemorado durante o festejo. Cenas...