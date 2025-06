Cristiano Maia & Luzia:cinco décadas de união

Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Brooke Shields

Exemplo de união e companheirismo. Cristiano Maia e Luzia renovaram os votos matrimoniais fim de tarde do sábado, 14, no Salão Terrasse, do La Maison Buffet. Após tocante cerimônia, acompanhada pela família e os muitos amigos do casal, eles receberam em grande festa no Salão Cidade, tudo pensado pela filha Christianny

Diógenes e sob organização e cerimonial de Ivana Castro.

Paulo José Benevides abriu o salão com grande orquestra, seguido de Batista Lima e da Banda Acaiaca. Multiempresário e maior produtor de camarões do Brasil, anfitrião não fez por menos e proporcionou noite de abundância aos convidados, tanto do crustáceo quanto de inúmeras outras opções do farto menu. Branca Mourão assinou a decoração, inspirada nos tons do pôr do sol do sertão, numa referência às origens da família. Registros para a posteridade...