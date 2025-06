...E dentre as presenças na première de "Minha Mãe Jayne: Um Filme de Mariska Hargitay", filme feito por Mariska, filha mais nova da lendária estrela de Hollywood Jayne Mansfield, zoom na passagem de Brooke Shields pelo red carpet do Tribeca Festival, Carnegie Hall - NY. Eterna Emmeline, a musa jovenil de "A Lagoa Azul", Brooke atraiu holofotes com seu conjunto de blazer e calça cintilantes. Em recente entrevista à Harper's Bazaar, declarou estar adotando um estilo mais próprio, após décadas simplesmente sendo modelo para marcas. "Pela primeira vez, estou olhando para as roupas com um senso do meu próprio gosto",

disse. Brilha!