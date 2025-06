Novas aventuras

O clima foi de festa e encantamento na tarde do dia 10, durante a inauguração oficial do Arvorar, novo parque do Complexo Beach Park, que em 2025 completa 40 anos. Com um evento exclusivo para convidados, que reuniu celebridades, influenciadores e suas famílias para uma experiência repleta de conexão com a natureza e muita diversão, o Arvorar apresentou suas mais de 11 atrações integradas à paisagem natural da região e uma proposta inédita e surpreendente, sendo agora mais uma opção de lazer para as famílias que escolhem o Beach Park como destino de férias. Cenas...