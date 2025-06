O que você fará antes das bombas?

Foto: ROBYN BECK / AFP Hugh Grant na première de Herege, sucesso na Prime Video

E aí?

O que vocês têm feito enquanto o mundo entra em colapso?

O ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas, no sábado, pode até ter sido um freio na escalada bélica de Irã x Israel, como defendem os trumpistas e bolsonaristas, mas para quem estava no "rolê", quando a notícia se espalhou, o ato emplacou como a desculpa perfeita para cometer pequenas - e deliciosas - loucuras.

A expectativa e a ansiedade pela possível eclosão de uma Terceira Guerra Mundial, embora vista como pouco provável pelos analistas, destravou a ligação telefônica para o ex ou a ex, liberou o "sim" a propostas indecentes, fez gente voltar a beber e a fumar, rolou também overdose de doces e chocolates, cartões de crédito ficaram nervosos e o e-commerce bombou... isso só para ilustrar com as atitudes publicáveis.

Teve gente que comprou os abadás para o Fortal, maridos e esposas de casamentos falidos saíram de casa, batendo porta (ufa!, imagino o alívio), e foram em busca da tal felicidade... Ela existe mesmo na vida adulta?

No São João de Patos (PB), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, soltinho em seu reduto eleitoral, deixou o protocolo (que já é pouco) de lado e entrou no Desafio do Uísque, virando no gogó um golão de Chivas, sem fazer careta, hein? Motivos ele tem de sobra, agora a ressaca, o cidadão contribuinte da farra parlamentar que aguente.

Nessa loucura do libera geral, o arrependimento depois até veio, para alguns, mas, na dúvida, melhor fazer, confere?

Tudo isso em meio à tentativa de resgate da brasileira presa em um vulcão na Indonésia, das mortes do acidente de balão em Santa Catarina e das tratativas da política local para 2026, pelo visto decidida em nos manter presos num túnel do tempo... vide a paquera de Tasso Jereissati interessado em levar Ciro Gomes para encabeçar chapa anti-Elmano no PSDB, nada mais retrô... Estou mentindo?

O brasileiro aguenta!

Estamos acostumados a brincar, apesar dos pesares... É enxugando a lágrima com uma mão e colocando a cerveja no copo com a outra.

E Viva São João, que agora passou a ser questionado pelos chatos de plantão...

Famílias não católicas e contrárias à convivência entre credos diferentes, preconceituosas, portanto, têm proposto nas escolas que os festejos juninos passem a se chamar "Festa da Colheita" (parece título de filme de terror dos anos 90) para que seus filhos possam participar sem serem "contaminados" pelos coleguinhas, só pode.

Engraçado que, na hora de encher a pança com vatapá e baião ou ficar deitado na rede em plena terça-feira não tem problema algum fazer valer a vigência do feriado da Igreja, mas para inventar "contenda", usando o termo bíbilico, não tem limites. Preguiça...

Mas vamos em frente, criando novos selos verdes, de reconhecimento das ações em prol do futuro que, definitivamente, não existe. Até a IA, coitada, deve estar se perguntando se vale a pena, mesmo, entrar nessa roda viva dos terráqueos, talvez ETs sejam figuras mais tranquilas de se trabalhar.

Falando nela, a Inteligência Artifical, teve muita repercussão - e preocupação - o artigo de Ronaldo Lemos (bambambam em tecnologia) publicado ontem na Folha de São Paulo. Em "Gravei minha vida por um dia com IA. Eis o futuro", ele mostra que essa ferramenta vai para muito além de um aglutinador e processador de informações, constituindo-se uma automação da própria vida, no momento em que detém a capacidade de armazenar e sintetizar todos os dados da nossa existência.

Conclusão do especialista para breve: adeus privacidade e autonomia, aparelhos todos conectados à IA gravando nossos passos, falas e escolhas, uma vida mediada pela IA sem distinção do público e privado. Ou seja...

...nem os encostos mais perversos ou os anjos da guarda mais solícitos do Plano Espiritual, se é que ele existe, dão conta do que vem aí...

Do passado, só restarão, mesmo as opções nas cédulas eleitorais... pelo visto.

E você, o que está esperando para desengavetar aquela intenção? Vai que...

Flores... anti-bombas.

Rio 40 graus!

Foto: arquivo pessoal Raquel Macêdo e Humberto Cavalcante, Rodrigo Carvalho e Marcela Turbay Carvalho, Anna Macêdo e Leonardo Brasil

...E na mais que badalada Maratona Internacional do Rio de Janeiro, último fim de semana, as presenças dos casais Raquel Macêdo e Humberto Cavalcante, Rodrigo Carvalho e Marcela Turbay Carvalho, Ana Macêdo e Leonardo Brasil. Amigos de longas datas, fazem parte das centenas de cearenses que foram à Cidade Maravilhosa participar da prova de corrida de rua. Fortaleza foi a quarta capital do País que mais teve inscritos no evento.

Nova faceta

Foto: ROBYN BECK / AFP Hugh Grant na première de Herege, sucesso na Prime Video

Recém-estreado no Prime Video o longa "Herege", thriller psicológico que explora questões relacionadas à fé, manipulação e poder.

Embora o filme esteja encabeçando a lista dos mais vistos na plataforma de streaming, não tem sido bem recebido pela crítica.

Opiniões à parte, o grande destaque do longa é Hugh Grant, o eterno galã romântico de Hollywood, que revela outras facetas como ator, encarnando o psicopata Sr. Reed. Na foto, ele no red carpet de première da obra.

Enquanto isso...

Foto: divulgação Gerson Cecchini, vice-prefeito de Maracanaú, é recepcionado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, no São João de Patos na Paraíba

Vice-prefeito de Maracanaú e diretor geral do São João de Maracanaú, Gerson Cecchini foi recepcionado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, no São João de Patos, na Paraíba. Comitiva de Maracanaú esteve no último sábado, 21, no festejo junino paraibano, e contou com a presença de Mirella Accioly, esposa de Gerson, vereador Paulo Paumgartten e a esposa Melina de Paula, André Camurça e Marcela Feitosa, juntos na foto. Patos realiza uma das maiores festas juninas do Brasil e o prefeito da cidade é Nabor Wanderley, pai do deputado federal Hugo Motta.

Paraísos naturais

Foto: arquivo pessoal Daniel Arruda e Veruska: paraísos italianos na agenda

Pausa na agenda do arquiteto de grandes obras no Ceará, Daniel Arruda, e na da esposa empresária Veruska Arruda. Após "passeggiata" em Veneza, iniciaram aventura pelas ilhas e comunas do sul italiano, com destaque para regiões pouco exploradas, algumas até de difícil acesso, resguardando, portanto, as paisagens naturais e longe do agito de turistas.

No roteiro, Alghero, Castelsardo, La Madallena, Santo Stefano, Santa Maria, Razzoli, Budelli, Spargi, Porto Cervo, Palau, dentre outros points paradisíacos. Na foto, casal chegando para o famoso sunset no Zuma de Porto Cervo.

Últimas...

Um dos intelectuais mais respeitados do Brasil e integrante do Conselho Editorial de O POVO, professor Eduardo Diatahy lança hoje, 24, às 19h30min, no auditório da Reitoria da UFC, o livro "Capistrano de Abreu e o Brasil Redescoberto". Professora Juliana Diniz e professor Régis Lopes Ramos, da UFC, fazem comentário editorial e apresentação da obra, respectivamente.

Moradores da Beira Mar alertam: há mais de 50 palmeiras mortas na avenida, considerando o trecho da Praia do Ideal ao Hotel Gran Marquise, informam. Além do risco de queda sobre transeuntes, podem se tornar focos de pragas e vetores de doenças. O problema vem desde a gestão passada.

Clínica Melina Baquit recebe nesta quarta-feira, 25, para o tradicional "Arraiá da Maison Estetique" com comidas típicas, sorteios e ação promocional de procedimentos em parceria da Essential Parfums. A data sempre é sucesso!

Agradeço de público ao arquiteto, professor e escritor Romeu Duarte, que me dedicou sua crônica da última segunda-feira aqui no Vida & Arte, onde publica textos há mais de dez anos. A partir de uma coluna minha, ele trouxe nova cena, sempre atento aos costumes e jogando sua (maravilhosa) verve ácida sobre os acontecimentos.