Segundamos (mais uma vez)...

e eu gostei da expressão...

..."pobreza energética", usada no mundo da análise econômica para definir situações nas quais o acesso à energia é insuficiente, instável ou caro demais, conhecemos bem este cenário no bolso. Mas quando li o termo, que fala do quanto se paga para que geladeiras, lâmpadas, ventiladores, computadores funcionem, trouxe logo para o lado humano da construção, foi incontrolável, sou assim, somos assim...

Lembrei-me de um executivo amigo, que festejava, na quarta passada, o fato de quinta-feira ser feriado, dizendo-se já "completamente exausto" no meio da semana. Meta: se deitar.

Também de uma reportagem, de meses atrás, sobre relacionamentos conjugais, em que maridos e mulheres narravam indisposição para namorar. O motivo bem que poderia ser uma paixão inesperada, sempre afrodisíacas por natureza, mas não, era cansaço mesmo. Só de pensar em tirar a roupa de dormir, eles já desistiam.

Há casos mais abrangentes, que envolvem a existência como um todo...

Ouvi uma pessoa, certa vez, segundo a qual o cansaço tem gerado uma "Síndrome do Desinteresse Generalizado", inventei esse distúrbio agora...

Ela (era uma mulher), até vai a alguns aniversários e encontros sociais, contudo tem atuado de forma mecânica. Internamente, falta energia para pensar, interagir, se interessar, socializar.

Por exemplo, uma amiga ou amigo conta que se separou ou que vai fazer uma viagem incrível pela Ásia ou para o Cariri. No passado, ela, essa conhecida, perguntaria todossssssssssssss os mínimos detalhes. Agora, só escuta.

No caso de um chifre, se houve traição, com quem foi, quem é essa "piranha?"... Para uma viagem, começaria pelo "aerolook" (como as bloguetes chamam roupa de usar em avião) e só terminaria no retorno à Cidade, passeando por pontos turísticos, restaurantes, galerias, valores pagos (falar em dinheiro, mesmo com intimidade, nunca é legal, lembrem-se).

Atualmente, ela usa uma estratégia bem comum em certos podcasts do Youtube, nos quais o "host" não se preparou, tampouco tem um roteiro bem pensado de perguntas. Aquele tempo, ali, ao vivo com um convidado, vai no ritmo de uma conversa em fila de supermercado, reparem. Nestes momento, cada vez mais comuns, abusam da frase:

- "Conta mais".

Vale para tudo na vida. É um coringa da exaustão mental e também um ótimo antídoto para opiniões diferentes das nossas. Como hoje tudo tornou-se uma grande questão e as pessoas precisam opinar e defender seus pontos de vista com unhas e dentes, ao mesmo tempo em que desqualificam quaisquer outras perspectivas, aperte o "Conta Mais".

Ele é a verbalização do "FXDX-SX", numa versão "polite" e, garanto, é um grito de libertação.

Para seguidores apaixonados - e cegos - por políticos: "Conta mais!"

Nos casos dos muito religiosos (só que tem agora) decididos a lhe convencer de uma visão baseada exclusivamente nas crenças pessoais: "conta mais".

Quando chegam aquelas pessoas invejosas/bisbilhoteiras, querendo especular o quanto se ganha de dinheiro, novos planos profissionais ainda em elaboração, situações domésticas delicadas de todas as vertentes, jogue ao contrário: "e você, conta mais!".

Tenho um ex-amigo, - sim, as mudanças de valores das pessoas promovem afastamentos naturais -, que sempre ao me encontrar, vem com um formulário de perguntas, quase um IBGE ambulante. Quer saber do jornal, da esposa, do meu pai, se ainda estou com o carro X, se ainda moro no apartamento Y. Conhecem gente assim?

Nessas horas, nem gasto meu cérebro. Logo após o cumprimento inicial, já entro com força: "Fulano, que você me conta de novo?", enquanto ele diz qualquer informação (essas pessoas nunca se abrem), já fico com a segunda pergunta (vaga) preparada na mente. Tal hora, ele vai cansar e dispersar. Ufa!

...E já que estamos, definitivamente, em duas guerras, contra o tempo e na luta pela manutenção da saúde mental, nossa única munição de enfrentamento, da vida, é a energia interior. Se é para gastar com quem não merece e ficar na "pobreza energética" do início do texto, melhor andar armado com o "conta mais" do que sair batendo boca ou se expondo desnecessariamente.

Egoísmo? Não. Autopreservação da espécie, já que o futuro anda cada vez mais incerto. Estou mentindo?

...E quando gritarem "Olha a cobra!" na quadrilha junina, contenha-se, segure o dedo para não apontar.

Flores... para você mesmo.

Enquanto houver sol...

Foto: arquivo pessoal Daniel Arruda e Veruska: paraísos italianos na agenda

Pausa na agenda do arquiteto de grandes obras no Ceará, Daniel Arruda, e na da esposa empresária Veruska Arruda. Após "passeggiata" em Veneza, iniciaram aventura pelas ilhas e comunas do sul italiano, com destaque para regiões pouco exploradas, algumas até de difícil acesso, resguardando, portanto, as paisagens naturais e longe do agito de turistas.

No roteiro, Alghero, Castelsardo, La Madallena, Santo Stefano, Santa Maria, Razzoli, Budelli, Spargi, Porto Cervo, Palau, dentre outros points paradisíacos. Na foto, casal chegando para o famoso sunset no Zuma de Porto Cervo.

Recycle

Foto: italo beserra/Divulgação Desfile de Kallil Nepomuceno no Iguatemi

Estilista à frente do Programa Reciclocidades, da Cagece, Kallil Nepomuceno encantou o público, mais uma vez, apresentando desfile da coleção Mosaico na praça do shopping Iguatemi Bosque. Fashion show integrou a a programação da 3ª Mostra Ceará Turismo e Cultura, que envolve ainda oficinas de reciclagem e artesanato, exposição e outros projetos de responsabilidade socioambiental. Os 20 looks apresentados foram criados a partir de material reciclável e celebram o trabalho das artesãs do programa Reciclocidades. Coleção também será apresentada no Ifat Brasil, Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos, em 25 de junho. Brilha!

Docas: conexões

Foto: Divulgação Paulo César Moreira de Sousa, Kyohei Arakawa, Lúcio Gomes, Takesi Konno e Yurina Kawabata

Diretor-Presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes recebeu, último dia 12, o cônsul-geral adjunto do Japão no Recife, Kyohei Arakawa, acompanhado da vice-cônsul Yurina Kawabata e do assessor do consulado, Takesi Konno, em visita institucional. Participaram também do encontro o chefe de gabinete da presidência da CDC, Paulo César Moreira de Sousa, e o assessor da presidência, Roberto Loureiro, juntos na foto. Em pauta: a vinda de duas embarcações da Marinha do Japão ao Porto de Fortaleza, ainda neste ano, abertas à visitação pública. Datas e demais detalhes da operação estão em definição.

Contagem regressiva

Foto: Davi Farias/ Divulgação Pedro Coelho Neto, Denise Carrá, Helena Barbosa, Eduardo Bismarck, Colombo Cialdini

Entre os dias 24 e 27 de julho, acontece a 32ª edição do Fortal, megafestival de música, reunindo foliões de todo o País. Mais uma vez na Cidade Fortal, no Manoel Dias Branco, público reencontra os espaços que fazem parte da história da micareta: o Corredor da Folia, o Camarote Mucuripe, o Palco Arena e os Camarotes Corporativos. Atrações e novidades como a Feijoada do Siriguella, que se muda para o Iate Clube, foram apresentadas em encontro com a imprensa e mercado. No registro, sócios do evento Pedro Coelho Neto e Colombo Cialdini, tendo ao centro Denise Carrá (secretária de turismo de Fortaleza), Helena Barbosa (secretária da Cultura de Fortaleza) e Eduardo Bismarck (secretário do Turismo do Ceará). Promete!

Olha pro céu meu amor...

Foto: arquivo pessoal Ítalo Girão e Ana Luiza Sá

Empresário de grandes eventos no Ceará, Ítalo Girão em registro com Ana Luiza Sá. Após temporada junina, ele agora se volta ao Camarote Mucuripe, point-desejo no Fortal, seguido do Cumbuco Weekend, festival dias 5 e 6 de setembro naquela praia.

Boa semana!