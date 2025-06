Cúpula energética se reúne em almoço empresarial

Foto: Cris Vidal / Divulgação Izabel Goulart em Audermas Piguet

Foto: divulgação Beto Studart é o convidado especial de almoço do Sindienergia Ceará

Presidente do Sindienergia Ceará, empresário Luiz Carlos Queiroz reúne associados em almoço nesta quinta-feira, ao meio dia, no Cabaña Del Primo, para mais uma edição do Almoço Empresarial da entidade. Ao centro das mesas, empresário Beto Studart, convidado especial do momento e que compartilhará suas experiências e visões sobre o cenário business no Brasil e no mundo.

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Graça e Patriolino Dias

CEO da Dias de Sousa Construções, empresário Patriolino Dias de Sousa, na foto com Graça Dias de Sousa, reúne mercado esta noite, às 18h45min, para a inauguração do Lounge Dias de Sousa, espaço criado pela empresa para oferecer uma experiência particular aos clientes, parceiros e equipe de vendas.

Localizado no coração do Guararapes, reúne tecnologia, conforto e inovação, com destaque para a sala de experiência imersiva, equipada com telão que vai do teto ao chão e de parede a parede, uma das maiores da Capital e voltada para a exibição de vídeos dos empreendimentos.

Pensado para facilitar a vida de quem busca explorar os espaços culturais, gastronômicos, arquitetônicos, de moda e esportivos de Fortaleza e do Ceará , a mais nova edição do Guia Vida&Arte é lançada neste domingo, 29. Produto encartado no jornal e gratuito, aposta no conceito de "Fortaleza Múltipla", com opções que vão para pessoas mais caseiras até para os conhecidos como "inimigos do fim".

Muitos cearenses compareceram à Maratona Internacional do Rio de Janeiro no último fim de semana. Com a onda de corredores que tomou a Capital nos últimos anos, Fortaleza foi a quarta cidade do Brasil que mais inscreveu participantes na prova. Seguem algumas das presenças na pista...

abrir (Foto: arquivo pessoal)Professor Flávio Freire (TFA Assessoria) com o aluno e empresário Liano Lourenço (Foto: arquivo pessoal)Lucas Melo e Laís Melo: 21km juntos (Foto: arquivo pessoal )Renata Alencar Pinheiro e a medalha pelos 42km (Foto: arquivo pessoal )Andrade Mendonça e a beleza da paisagem durante os 21km de prova (Foto: arquivo pessoal )Deputado estadual Sargento Reginauro em momento durante os 42 km percorridos

Marca suíça de relógios Audemars Piguet, nos pulsos de bacanas de todo o planeta, recebeu Izabel Goulart, neste fim de semana, para uma experiência imersiva exclusiva em St Tropez. Com a Riviera Francesa como pano de fundo, celebração reuniu convidados para três dias de evento, com a inauguração da nova loja da marca na cidade, seguida de um Jantar de Gala e ainda a inauguração do novo AP Tennis Club. Para o momento mais formal, supermodelo brasileira apostou em pretinho nada básico, ultradecotado, de Carolina Herrera. Brilha!

Cercada pelo carinho da família e das amigas, Chrystiane Figueiredo entrou cheia de energia positiva nas seis décadas de vida. Com jantar no Allêz Brasserie, ela brindou com as convidadas ao som de Marcinho e banda. Seguem registros, mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: arquivo familiar )Priscila Otoch, Marcela Teixeira, Bia Gradvohl, Jéssica Figueiredo, Nathalia e Nicole Holanda (Foto: arquivo familiar )Virginia Canito, Silvinha Carneiro e Ruth Mendonça (Foto: arquivo familiar )Vera Militão, Tatiana Otoch, Teresa Saboia, Chrystiane Figueiredo, Edileda Mendes, Beth Sá Cavalcante e Sandra Rolim (Foto: arquivo familiar )Vanessa Oliveira, Chrystiane Figueiredo e Denise Cavalcante (Foto: arquivo familiar )Tatiana Otoch, Chrystiane Figueiredo e Célia Teixeira (Foto: arquivo familiar )Adriana Teixeira e Andréa Marques (Foto: arquivo familiar )Paula Rabelo, Chrystiane Figueiredo e Teresa Holanda (Foto: arquivo familiar )Adriene Garcia, Lorna Vidal e Silvinha Egydio (Foto: arquivo familiar )Adriene Garcia, Lorna Vidal, Ruth Mendonça, Chrystiane Figueiredo, Virginia Canito, Luiziane Cavalcante, Silvinha Egydio e Denise Studart (Foto: Dayviane Lima/ arquivo familiar )Chrystiane Figueiredo: 60 anos