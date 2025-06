Foto: JoaoFilhoTavares Médicos Roney Fechine e Carolina Fechine, da Clínica Ellevate, com Clovis Holanda

Pause Experience

O tempo não para...

Estou em contagem regressiva para meu aniversário, em 23 de julho, e desde os 40 anos aproveito o início de cada ciclo para fazer exames de saúde e dar uma suavizada nas marcas faciais do tempo.

Esse assunto, intervenções estéticas pouco invasivas em homens, segue um tabu apenas nas conversas. Na prática, já se tornou regular a busca de homens por este serviço nas clínicas, sobretudo por parte daqueles que já entenderam a importância da imagem para a projeção profissional e usam isso a favor de seus projetos.

Entrei nessa, anos atrás, depois um evento na Fiec, pasmem!

Olhando as fotos da cobertura na coluna, disse pra minha esposa: os homens todos estão com o rosto descansado, menos eu, inclusive os com bem mais idade. Com o tempo, concluí que esse ar mais leve e disposto não era apenas resultado de uma boa noite de sono, embora também influencie.

Sabe o que dava medo antes, especialmente em nós homens? Ficar com o rosto estigmatizado, com aquele aspecto robótico e com cara de quem fez plástica. Lance do passado...

A evolução da "medicina da beleza" e os estudos em "gestão de envelhecimento" permitem hoje ir nos pontos corretos para cada pessoa, focando nas estruturas musculares, de gordura, ossos, enfim, vendo a face como uma parte importante da nossa funcionalidade e aspecto.

Foi assim que dei carta branca ao cirurgião plástico Roney Fechine e à dermatologista Carolina Fechine, casados e sócios da Ellevate Clínica, no BS Design. Um toque aqui, outro ali e, em cerca de duas horas, conquistei um semblante muito mais compatível com meu espírito e idade mental, mesmo às vésperas dos 47 anos.

A experiência está narrada, em detalhes, no perfil @pauseopovo, no Instagram, onde mostro cada etapa do processo, com depoimentos dos dois profissionais, pontuando cada procedimento e o efeito promovido. Só posso garantir a vocês o seguinte: o resultado foi sutil e certeiro.

Na foto, com os dois médicos, que se dividem entre Fortaleza e São Paulo, onde fizeram parte dos seus estudos e seguem atendendo e ministrando cursos na área.

Expansão

Foto: AURÉLIO ALVES Yuri Fontenelle, Yves Fontenelle e Igor Fontenelle com Noelia Fontenelle

Tradicional marca Noélia Doces e Salgados, já consolidada no mercado e no coração dos fiéis consumidores, segue em expansão e anuncia a inauguração de sua 10ª unidade na Capital.

A nova loja será aberta ainda este ano no Shopping Parangaba, consolidando a presença da marca em pontos estratégicos da Capital.

Fundada há quase quatro décadas por Dona Noélia, o negócio nasceu de forma artesanal, na cozinha de casa, no bairro Montese, e foi ganhando notoriedade pela qualidade e sabor caseiro de seus produtos.

O que começou com encomendas para festas de família e vizinhos rapidamente se transformou em uma referência no segmento.

Com um modelo de gestão que alia tradição e profissionalismo, Noélia mantém sua essência ao mesmo tempo em que investe em crescimento estratégico.

Na foto, os irmãos Yuri Fontenelle, Yves Fontenelle e Igor Fontenelle com a mãe Noélia Fontenelle, em foto para o Especial Legados, sobre empresas familiares cearenses, publicado meses atrás no O POVO e disponível na plataforma O POVO .

Olha ela!

Foto: FELIPE COSTA/ revista Mensch Luiza Brunet trajou Nayane Lingerie em ensaio para revista

Ícone de beleza e, nos últimos anos, dedicada às pautas de representatividade feminina e em defesa dos direitos das mulheres, Luiza Brunet brilhou em ensaio exclusivo para a revista "Mensch", comprovando, mais uma vez, que o tempo só lhe favorece.

Para as fotos, usou peças da marca de lingerie cearense Nayane, com acessórios e outros itens, numa celebração à autenticidade e à essência das mulheres reais.

Ainda sobre Luiza, abraçou agenda nacional e internacional de ativismo, abordando temas que vão de autonomia financeira ao combate à violência doméstica, crime do qual ela foi vítima em seu último casamento.

Na segunda-feira, 30, estará em Portugal, participando de evento do Consulado do Brasil em Lisboa, de onde segue para agendas semelhantes na Áustria, na Alemanha, na Suíça e na Itália. Brilha!

Autógrafos

Colégio de Estudos Avançados (CEA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) realizou, na terça-feira, 24, mais uma edição do evento conhecido como Conferências Avançadas, ocasião na qual o sociólogo e escritor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes lançou seu novo livro "Capistrano de Abreu e o Brasil redescoberto".

Obra é um compilado de textos produzidos por Diatahy, docente titular do Departamento de Ciências Sociais e professor emérito da UFC, ao longo de mais de 20 anos.

O livro é descrito como uma coleção de textos escritos ao longo de mais de duas décadas dedicadas às múltiplas nuances do legado do historiador cearense. Artigos que percorrem aspectos como formação intelectual, multiplicidade da obra, entre outros fatores. Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilhoTavares)Diatahy Bezerra de Menezes e seu novo livro (Foto: JoaoFilhoTavares)Seridião Montenegro e Luiziane Esteves (Foto: JoaoFilhoTavares)Ermengarda Santana, João Soares e Eudoro Santana (Foto: JoaoFilhoTavares)Juliana Diniz e Cavalcante Junior (Foto: JoaoFilhoTavares)Ofélia Gomes de Matos, Alair Pinto e Gabriela Pinto Paiva