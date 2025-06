60 Tons de rosa

Foto: HENRY NICHOLLS / AFP Brad Pitt na première europeia do filme F1, em cartaz nos cinemas

Cercada pelo carinho da família e das amigas, Chrystiane Figueiredo entrou cheia de energia positiva nas seis décadas de vida. Com jantar no Allêz Brasserie, ela brindou com as convidadas ao som de Marcinho e banda. Toque de charme: a decoração de Priscila Capelo, mesclando vários tons de rosa em diferentes espécies de flores. Seguem registros com o desejo de saúde e felicidades sempre à família...

Alexandra Pinto e Chrystiane Figueiredo Crédito: arquivo familiar

Andréa Marques, Chrystiane Figueiredo e Luciana Marques Crédito: arquivo familiar

Alexandra Pinto e Chrystiane Figueiredo Crédito: arquivo familiar