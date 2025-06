Em alta, nas salas de cinema, o longa "F1". Produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, filme conta a história do lendário piloto Sonny Hayes (vivido por Brad Pitt, na foto), que é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), novato da escuderia fictícia ApexGP.

Longa conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra, deixando tudo muito mais verídico e com adrenalina para os fãs do esporte. Na foto, Brad Pitt no red carpet da première europeia do filme.