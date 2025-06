II Fórum ESG O POVO: o futuro em pauta

Foto: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Anna Wintour: nova fase

Com a aproximação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), Grupo de Comunicação O POVO colocou em discussão um tema que precisa estar em pauta: justiça climática.

Assim, empresários, gestores, jornalistas, representantes da Academia e de movimentos sociais se reuniram no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) para a segunda edição do Fórum ESG O POVO.

Dentre as presenças, consultor em energia da Fiec, Joaquim Rolim; CEO da Casa Azul Ventures, Rafael Silveira; o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno; Juliana Alves, Cacika Irê e secretária dos Povos Indígenas do Ceará; e a curadora, mediadora e colunista de ESG do O POVO, Carol Kossling.

Após quase 40 anos à frente da edição americana da revista Vogue, considerada a Bíblia da Moda Internacional, a jornalista Anna Wintour anunciou sua saída do posto. Aos 75 anos, ela continuará como diretora editorial global da Vogue e diretora de conteúdo da editora Condé Nast, guarda-chuva que envolve marcas como Vanity Fair, GQ e AD. Britânica, ela iniciou na Vogue em 1988 e revolucionou, com seu olhar a cobertura de moda no planeta. Sua autenticidade, sagacidade, estilo e uma certa antipática altivez, a fizeram uma personagem de si mesma, a ponto de inspirar a protagonista do filme "O Diabo Veste Prada". O cabelo? Seguirá impecável como sempre, já que o badalado hair-stylist Andreas Anastasis, há décadas, inicia todos os dias da mesma forma. Às 8 horas, em ponto, penteando Anna enquanto ela toma café da manhã e lê jornais...

CEO da Cartier Brasil, Marion Nicard des Rieux veio a Fortaleza, por estes dias, para visita das mais especiais: conhecer, de perto, as lojas da rede Tânia Joias, grupo que há décadas representa a grife suíça no Nordeste.

Detentora de grande conhecimento do mercado de luxo e com passagens em outros conglomerados internacionais do mundo das preciosidades-desejo, Marion é uma apaixonada pela alta relojoaria.

Recebida pela família Leitão, tendo à frente a matriarca e fundadora Tânia Leitão, a executiva veio acompanhada de João Paulo Carneiro, diretor comercial da marca.

No registro, com Alexandre Leitão, contemplando com Marion a beleza e os detalhes do Cartier Tank Must, um clássico em quartzo, aço e couro, uma das peças ícone para elas.

Médico ortopedista e cirurgião de joelhos, área para a qual dedica há muitos anos seus estudos, João Paulo Cortez é também atleta de corrida de rua. No registro, participa da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, prova que levou centenas de cearenses à cidade maravilhosa.

Aberta, na quinta-feira, a temporada oficial dos festejos juninos em Sobral, realização da Prefeitura da princesinha do Norte. Serão nove noites de shows com artistas variados e a abertura já demonstrou o sucesso do formato. Cerca de 40 mil pessoas, segundo a organização do evento, compareceram aos shows de Alok, Rogerinho e Guilherme Dantas. No registro, Imaculada Adeodato (vice-prefeita), o astro da música eletrônica Alok, prefeito Oscar Rodrigues e a primeira-dama Vanessa Braga.