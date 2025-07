Vem do finado Dominguinhos a Melô do Congresso Nacional

Melô do Congresso

"Olha, isso aqui tá muito bom/

Isso aqui tá bom demais/

Olha, quem tá fora quer entrar,

Mas quem tá dentro não sai".

Ouvi essa canção a caminho da festa junina que aconteceria sábado passado, no Náutico Atlético Cearense, se não fosse a tempestade que caiu na Cidade, inviabilizando aquele e outros inúmeros "arraiás".

Fiquei revoltado com São Pedro....

Pôxa, "amigo", na minha vez de dançar um forrozinho a noite vira uma piscina?

A vida do adulto não tem jeito, é um mix de contas a pagar, "pegadinhas" laborais, "DRs" conjugais (para os ainda casados) e Netflix. Engole o choro e segue, irmão! - lembra o destino.

...Mas voltando ao clássico forró de Dominguinhos, não tem outra canção para definir melhor o gozo - ou melhor, os orgasmos múltiplos - dos atuais congressistas.

Estão conduzindo a DESpauta do Brasil como bem entendem, com as emendas entrando no bolso, bebendo uísque - no gogó - em seus estados e ainda aprovaram, lambuzados de vatapá de camarão, mais vagas na Câmara dos Deputados para fazer caber outros 18 representantes (?) do povo.

Hugo Motta, o "cap", inclusive, fez um jantar com poderosos - intra e extrapolítica -, na casa do preenchido João Dória, pós-derrubada da proposta do Governo para o IOF e a ampliação de cadeiras no Legislativo. À mesa, os interesses de quem mesmo?

Solta o forró do Dominguinhos, menino!

É por isso que me chateei com o Padroeiro dos Pescadores e também "Guardião das Chaves do Céu" (acho tão poética essa segunda nomenclatura). Abriu a torneira das nuvens na hora errada. Seria um respiro no sufoco da instabilidade e da desesperança no xadrez verde e amarelo.

Apertem os cintos que vem aí o "shutdown" nas contas públicas. Adoro essa expressão. É uma forma eufemística, pelas vias glamourousas das expressões em inglês, para dizer que a casa caiu, "la maison est tombée" e não foi em cima da cabeça de todos os brasileiros. Há tetos e TETOS, "baby".

Eu, sinceramente, apertei o modo "EAD", sigla usada para definir "Ensino à Distância", mas que vem sendo interpretada com outro significado: "Entreguei a Deus".

Se até o papa Leão XIV, resguardado sob as cúpulas folheadas a ouro da Basílica de São Pedro, já entrou propondo "cotinha" entre fiéis católicos para levantar 50 milhões de euros e sanar as dívidas do Estado do Vaticano, quem somos nós, não é mesmo?

Tem um coach local que oferta, em seus cursos, o caminho para os alunos ingressarem no "Ciclo do Dinheiro", fazer o money girar e chegar até você. Sempre que vejo os materiais de divulgação fico imaginando os adultos desenhando círculos, dividindo os setores da vida, pintando as cores, colocando percentuais de investimento. Rituais e crenças, como viver sem eles?

Esse lance do saldo na conta tornou-se até um termômetro da libido...

Pesquisa do Instituto Zip Health revelou que as incertezas econômicas estão mudando a forma como as pessoas namoram, se conectam e vivenciam seus desejos no mundo. Mais de um em cada quatro britânicos (28%) e americanos (26%) evitaram sexo ou intimidades no último ano devido ao estresse financeiro. Levantamento não abordou brasileiros, mas o povo aqui é quente demais, nada abala quando o assunto é cama. Será?

Vou indo... assistindo os rolês da política, cada vez mais parecidos com a sessão da tarde dos anos 1990-2000... "Esqueceram de Mim", "Ghost: Do Outro Lado da Vida", "As Patricinhas de Beverly Hills", "Mudança de Hábito", "Karatê Kid - A Hora da Verdade".

A gente lê os nomes, os conchavos, os acordos, as eleições e as escolhas para líderes partidários e não tem UMA novidade. Aliás, tem, o Ciclo do Poder (e do dinheiro) está mais para gangorra, indo e voltando das mesmas mãos. Nome do filme: "Curtindo a Vida Adoidado".

E nós... Bom, hoje é 1º de julho e, na vida do cidadão comum, é dia de pagar as faturas e impostos do mês, já que nossa fatia percentual, no "Ciclo do Dinheiro", é a do quesito otários, presos não num filme, mas num seriado: "Barrados no Baile".

Flores...

Made in Ceará

Foto: divulgação Camila Fiúza e Renata Jereissati

Designer de evidência na projeção do "Made In Ceará" para o Brasil e o mundo, arquiteta Camila Fiúza exibe a mesa Labirinto na sétima edição do Render-CE, mostra aberta no Iguatemi Bosque até 31 de julho. Peça é fruto de collab entre a criadora e o talentoso artesão Nil Morais e a Mestra da Cultura Cearense Dona Bia. Sobre o Render-CE, trata-se de iniciativa do Iguatemi em parceria com a Loja do Bem, Universidade de Fortaleza (Unifor) e rendeiras de labirinto do Aracati. Madrinha da iniciativa: Renata Queiroz Jereissati.

Galã da vez

Foto: Globo/ Leo Rosario Tomás Aquino faz sucesso em "Guerreiros do Sol"

No embalo do sucesso da novela "Guerreiros do Sol", produção exclusiva da Globoplay, anda super em alta - e não é apenas pelo talento na dramaturgia - o ator Thomás Aquino. Protagonista da obra, que tem estética de cinema e ritmo de seriado, ele interpreta o cangaceiro Josué. Encantado por Rosa, vivida pela bela atriz Isadora Cruz, personagem mistura o perfil rústico, de homem castigado pelo sertão nos anos 1950, com a poesia inocente e a abordagem respeitosa, mas decidida, dos apaixonados à moda antiga. Daí que a mulherada tem suspirado a cada cena entre os pombinhos, alçando Thomás ao posto de novo galã das telas.

Celebrar

Querida aniversariante de junho, Martinha Assunção ganhou caloroso parabéns, das amigas, em almoço no restaurante Villa Borghese. Decoração de Wilfredy Mendonça mesclou tons de vermelho e rosa intensos, cenário para os docinhos La Maison e bolo da Dolce Divino. Dj Gilvan Magno animou e a atracão surpresa foi o cantor Fernando Amorim. Presenças...

abrir (Foto: arquivo pessoal )Gyna Machado e a aniversariante (Foto: arquivo pessoal )Entre Caroline Ribeiro e Dayse Tavares (Foto: aqruivo pessoal )Entre Suyane Studart e Adriana Queiroz (Foto: arquivo pessoal )Ana Cristina Camelo, Célia Magalhães, Martinha Assunção, Maira Silva, Roberta Nogueira e Renata Oliveira (Foto: arquivo pessoal )Beth Pinto, Luiziane Cavalcante, Sakiê Brooks, Ana Ramalho e Karmilse Porto (Foto: arquivo pessoal )Martinha Assunção

Vem aí: Futura Trends

Maior seminário de formação executiva do Nordeste, o Futura já tem data de realização: será no dia 28 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza. Organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, o evento deste ano terá como tema central "Saúde mental e novas tecnologias: Transformando ansiedade em poder". A coordenação geral é do publicitário Nazareno Albuquerque.

O evento é uma oportunidade para quem deseja entender os desafios e as possibilidades da era digital em relação à saúde mental. É direcionado a empresários, executivos, gestores públicos, pesquisadores e outros interessados nos temas abordados. As inscrições estarão abertas em breve em: seminariofuturatrends.com.br