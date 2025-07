No Império do Poder, sobramos nós... sós

Foto: arquivo pessoal Natasha Pinheiro dos Mares Guia: Marrakesh

É assim...

...não sei se vocês também já repararam...

A pauta política no Brasil nunca foi exatamente conectada com as questões de interesse público. Saúde, educação, economia, programas sociais, investimentos em infraestrutura, por exemplo, sempre vieram em segundo ou terceiro plano, mas estavam ali, presentes de alguma forma na miscelânia de letrinhas das siglas e seus interesses nada ortodoxos.

Se eles, os representantes eleitos e as lideranças partidárias, não se dedicassem aos temas da coletividade, era a sociedade quem puxava o assunto e mantinha, mesmo que superficialmente, a seara pública em permanente análise e sob o tom crítico dos cidadãos.

Reclamávamos da inflação dos alimentos e dos medicamentos, da alta na conta de energia, da falta de iluminação e da insegurança. Também se questionava o padrão de ensino das escolas públicas, o preço do combustível, a carga tributária, enfim, bem ou mal, os assuntos estavam lá.

Nos últimos anos, contudo, o "serviço" deles, dos poderosos, foi tão bem feito, que conseguiu retirar, de vez, da opinião pública, a observância da vida prática e a relação de direitos e deveres entre eleitores e eleitos.

Quando se pensa em sucessão do atual presidente, o debate se dá em torno de anistia ou não aos condenados e denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, religião, pauta de costumes, teorias macro acerca da esquerda ou da direita mundial, teses conspiratórias e futurísticas...vale tudo, menos o que, de fato, importa.

Há também muita energia empregada em tratar sobre as questões dos EUA, os conflitos entre Israel e Irã, a guerra de Ucrânia e Rússia. O brasileiro nunca se envolveu tanto em geopolítica, não movido por uma preocupação acerca dos impactos bélicos sobre os demais países, mas como munição para o embate da política nacional...

Já na local...o que vem pesando são as relações, mais uma vez políticas, entre os envolvidos nas primeiras suposições de candidatura. A avaliação dos quadros passa longe de feitos ou malfeitos, é sempre sobre influência

O País virou cena de novela, daquelas filmadas em uma cicade fantasia do Projac, na Globo, e que tem sua população dividida, até a morte, entre dois lados, como um Caprichoso x Garantido, um Fla x Flu, um Ceará x Vozão. Não interessa mais o que é ou foi benéfico ou o maléfico para a sociedade, ninguém escuta e nem pergunta mais para entender, a intenção é afrontar o outro lado.

Provincianismo está ON, compondo um cenário perfeito para os desmandos, conchavos, acordões. Se a sociedade não é mais vigilante, o que temer? No cafezinho dos parlamentos e gabinetes, vale tudo, menos nós. Estou mentindo?

E mais... brasileiro agora consegue até defender corrupção, com unhas e dentes, justificar aumento de impostos, carregar nas costas os erros e a inoperância de governos nas três instâncias, já que o assunto que move mesmo, a eles e a nós, é poder.

Já a realidade... bom, esse é outro assunto... cada vez com menos espaço de interesse e discussão.

Grande encontro



Foto: arquivo pessoal Ticiana Rolim Queiroz e Mahammud Yunus: conferência em Bangladesh

Empresária dedicada a empreendimentos e soluções que gerem impactos sociais positivos, Ticiana Rolim Queiroz foi a Bangladesh para a celebração de 85 anos do professor, economista e Prêmio Nobel da Paz (2006) Muhammad Yunus, com quem posa na foto.

Comemoração aconteceu em meio ao Social Business Day, grande evento global de empreendedorismo social, quando ela teve a oportunidade de visitar o prédio onde funcionam negócios sociais criados por Yunus e ter reuniões com gestores do Grameen Bank, banco de microcrédito com o objetivo de combater a pobreza através da concessão de pequenos empréstimos a pessoas de baixa renda, especialmente mulheres, que não têm acesso a serviços bancários tradicionais.

"Conhecer a raiz dos negócios sociais, conversar com as pessoas que estão aqui desde o início e sentir pulsar essa energia empreendedora e da coragem de realizar transformação real na vida das pessoas é para mim um banho de inspiração e coragem de seguir essa jornada no Brasil", declarou Ticiana.

Conexão Marrocos

Cearense Natasha Pinheiro Mares Guia retornou a Marrakesh, cidade que marcou o início de seu relacionamento com o marido, Leonardo dos Mares Guia, mas, dessas vez, acompanhados dos três filhos co casal. Para uma noite étnica-deluxe no Marrocos, apostou em look Tig na cor da vez: verde pistache.

Presença

Foto: divulgação Márcio Atalla: palestra em Fortaleza

Educador físico, palestrante e referência no País quando o assunto é saúde e bem-estar, Márcio Atalla está hoje em Fortaleza para se apresentar durante a 17ª edição do Café com RH, iniciativa da Unimed Fortaleza. Tema da palestra: "Experiência do Cuidado: A Saúde e o Bem-Estar Como Transformação no Ambiente de Trabalho".

Com o mote central “O Trabalho em transformação: a era da aprendizagem contínua”, evento reúne especialistas de várias áreas para abordar assuntos como saúde social, multigerações, IA, felicidade e saúde mental nas corporações e comportamento humano.

A venda dos ingressos está sendo pelo site https://www.unimedfortaleza.com.br/cafe-com-rh-2025

Inauguração

Foto: arquivo pessoal Arquiteta Camila Hamdan inaugura no dia 3 de julho o quiosque da sua grife de decoração "Fink Design" no Shopping RioMar Fortaleza

Arquiteta Camila Hamdan inaugura hoje, dia 3 de julho, o quiosque da sua grife de decoração “Fink Design” no Shopping RioMar Fortaleza, a partir das 10h. Localizado no Piso L1, no corredor da Pague Menos, o novo espaço leva ao público uma curadoria de peças exclusivas, repletas de beleza, significado e afeto.

Fundada por Camila, a loja completa dez anos em 2025 e celebra sua consolidação no mercado com este novo passo. O quiosque foi pensado para proporcionar mais proximidade com o público e traduzir, em cada objeto, a essência da marca: delicadeza, propósito e acolhimento.