"Duelo" de psicanalistas tenta decifar o homem atual

Foto: Vitor Rombino/ Divulgação Maria Homem assina livro com Contardo Caligaris (in memorian)

Estante

Diante das transformações políticas e culturais vividas nas últimas décadas, que conceitos definem o masculino?

A questão, mais atual do que nunca, embasa o debate realizado pelos psicanalistas Maria Homem (foto) e Contardo Calligaris (in memorian) no livro "Coisa de menino? Uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade".

Publicada pela Papirus 7 Mares, a obra chega ao público após o falecimento de Calligaris, em 2021, um dos mais célebres psicanalistas e pensadores do Brasil.

Livro não nasceu por acaso, trata-se de uma resposta à repercussão de "Coisa de Menina? Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo", em que os mesmo autores exploram as questões que envolvem o ser mulher.

No recém-lançado "Coisa de menino?", psicanalistas seguem a proposta da primeira parceria, com capítulos temáticos que apresentam um diálogo entre eles.

Compartilhando a experiência clínica e trazendo fatos históricos, assim como referências literárias e filosóficas, eles abordam a dificuldade dos homens em lidar com o desejo - próprio e dos outros - e a idealização que projetam sobre si. Também pontuam como isso pode estar por trás do machismo e da misoginia que ainda permanecem em nossa sociedade.

Em um diálogo fluído e provocador, os prestigiados psicanalistas apresentam um panorama sobre o papel do masculino ao longo dos séculos e as possibilidades atuais de repensá-lo em um formato menos limitante para ambos os gêneros, em busca de ganhos pessoais, pelas vias do autoconhecimento, e também coletivos, compondo uma sociedade mais empática e solidária com as diferenças, compreensão necessária, inclusive, aos que buscam a alta liderança em suas organizações.

Fica a dica.

Arte & gastronomia

Confraria de enogastronomia mais longeva da história recente no Ceará, Amis Et Vins viveu noite das mais especiais. A convite do reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Randal Pompeu, um dos confreiros, grupo realizou visita guiada à exposição "Armorial 50", que celebra cinco décadas do Movimento Armorial - um marco na história da arte brasileira, em cartaz no Espaço Cultural Unifor. Momento de fruição artística foi seguido de jantar no Allêz Brasserie. Registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: ARES SOARES)Professora Luciana Eloy apresenta exposição ao grupo Amis Et Vins (Foto: ARES SOARES)Paulo Teixeira, Luciana Eloy, Bruno Queiroz e Randal Pompeu (Foto: ARES SOARES)Professora Luciana Eloy apresenta exposição para Grupo Amis Et Vins (Foto: ARES SOARES)Weiber Xavier e Randal Pompeu (Foto: ARES SOARES)Manuel Fontenele, Edson Ferreira, João Jorge Cavalcante, Randal Pompeu, Paulo Coelho, Edson Santana, Weiber Xavier, Fernando Novais e Eduardo Neves (Foto: ARES SOARES)Professora Luciana Eloy e Adriana Helena Moreira, vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor

Estreia

Fãs de aventura e adrenalina nas telonas têm encontro marcado nos cinemas, a partir desta quinta-feira, 3, com "Jurassic World: Recomeço", mais um capítulo da saga "Parque dos Dinossauros", iniciada em 1993 por Steven Spielberg, um marco na história da Sétima Arte mundial e que, pelo visto, não para de ser renovar. Com nomes como Scarlett Johansson e Rupert Friend no elenco, filme conta também com a atuação de um ator recorrente nas produções do gênero: Mahershala Ali. Vem dele alguns dos momentos de maior adrenalina da história. Na foto, posa durante a première londrina do filme.

Mahershala Ali na première de "Jurassic World: Recomeço", filme que entra em cartaz hoje nos cinemas Crédito: BENJAMIN CREMEL / AFP

Filantropia

CEO do Grupo Express Alimentos, empresário João Mendonça realizou, no restaurante Soho, um de seus empreendimentos, a primeira edição da Noite Cultural. Evento marca nova fase do espaço, que passa a agregar a cena cultural local.

Noite também foi marcada pelo pré-lançamento do espetáculo beneficente que acontece em setembro no Teatro RioMar e com o anúncio do Leilão Amigos Express, sob curadoria do artista visual Juca Máximo e tendo Pompeu Vasconcelos como embaixador do projeto. Muitos nomes de expressão compareceram. Cenas...

abrir (Foto: divulgação )João Mendonça, Juca Máximo e Letícia Studart (Foto: divulgação )Assis Cavalcante e Pio Rodrigues (Foto: Divulgação )Cláudio Brasil, Beto Studart, João Mendonça, Milene Pereira, Severino Ramalho Neto e Ricardo Cavalcante (Foto: Divulgação )Etevaldo Nogueira e Roberta (Foto: Divulgação )João Mendonça e Silvio Frota (Foto: Divulgação )Teresa Gurgel e Fernando Cirino Gurgel

Últimas...

Tradicional premiação do setor de transportes, Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA), promovido pela Fetrans, chega em 9 de julho à sua 22ª edição. Cerimônia, a partir das 16h30min, anunciará as empresas do setor que mais se destacaram ao longo do último ano em ações e projetos desenvolvidos nas áreas social, ambiental e de governança.

Ainda sobre o evento, homenageia líderes de diversos setores produtivos que contribuem para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com a comenda "Destaque Ambiental". Neste ano, o homenageado será Romeu Aldigueri, atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

"Beatles Day" ganha comemoração em Fortaleza, com show neste domingo, 6, no Cineteatro São Luiz, com a banda Bulldogs Ballad. Ingressos no Sympla.

Escolinha de Música do Mosteiro dos Jesuítas pede apoio à campanha "Doe um violino. Toque uma vida", que arrecada instrumentos musicais para futuros alunos do projeto, voltado a crianças e jovens baixa renda das redondezas do equipamento. Para mais informações: (85) 98482-4013.

Mayara Lhopez, care coach da famosa marca de tratamentos capilares Kèrastase, promoveu treinamento para equipe do Salão Jô Rabelo e Dani Maia.