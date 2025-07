Eu queria era colocar no meu status das redes: "MYK"

Foto: Luiz Alves/ Divulgação Bailarino Thiago Soares é o entrevistado do programa Pause desta sexta-feira, 3 de julho

MYK/ALE

Queria acordar hoje numa "vibe" bem sextou e fazer como uma bacana local em seu status do Instagram, escrever "MYK" para avisar aos seguidores que - sorry, periferia - estou em Mykonos.

Óbvio que fui dar uma olhada no casal com suas peças esvoaçantes em linho, crochês, tricôs, rendas manuais, bolsas handmade "de impacto social", bijus com sementes orgânicas e biodegradáveis da marca autoral-chic que está bombando na feirinha de Trancoso & afins... misturados com joias, um Patek Philippe para ela e um Cartier, com pulseira de couro azul, para ele.

Achei tudo lindo e bem instagramável, como a vida acontece hoje para quem pode, mas daí que fui pensar no meu status do dia, uma quinta-feira "feijão com arroz".

Alerta: não façam isso se vocês não estiverem, pelo menos, na Praia do Futuro comendo um caranguejo com Heineken. O resultado pode ser fatal!

Lembrei que meu carro foi "premiado" com um defeito que vem ocorrendo em modelos da marca, cujo reparo custa cerca de 1/4 do valor total do veículo.

Também veio à mente o boletim semestral sofrível da minha filha mais velha, um documento parado há dois meses num órgão público que entrou em greve, a lista de metas do início do ano, segundo a qual, a essa altura, eu já deveria ter largado a Coca Zero, lido 7 livros e juntado um valor "X" para aplicar...

(Liste também, se quiser, seu combo-aflição vida adulta. Até quem aperta o "MYK" também tem...)

Status do dia: "ALE", mas não de "Alegre" e muito menos de "Alemanha", no caso, "Ansioso, Liso e Exausto". Bom, mas pelo menos com saúde... sem esquecer da tecla EAD - "entreguei a Deus".

Ser um brasileiro comum, desses sem "auxílios" vindos de impostos e que não têm a "MYK" para apertar, é estar sempre brincando de Pollyana, personagem clássica do livro homônimo de Eleanor H. Porter, que buscava ver o lado bom da vida em quaisquer situações.

Daí que lembrei da jovem Juliana Marins, de 24 anos, que morreu no vulcão Rinjani, na Indonésia, em circunstâncias controversas e cheias de arestas...

Vendo, contudo, o contexto e sem querer colocar de forma alguma a culpa na vítima, fiquei pensando nessa atual busca coletiva e incessante por momentos únicos e exclusivos, uma demanda-performance que tem permeado muitas áreas da experiência humana, seres sempre em risco...

Será que se o tal point de turismo natural e de aventura fosse completamente sinalizado, com guias fardados e cadastrados, pontos de apoio com equipe e toda a estrutura necessária para fazer um passeio sem riscos, o Rinjani ainda seria tão desejado assim?

Tenho minhas dúvidas... A indústria da exclusividade e, portanto, rara e excludente, nunca se esforçou tanto na oferta de experiências, sejam elas pelas vias do alto padrão, da aventura, do exótico, do étnico, do transcendental, do espiritual...

Vou indo, com minha "tecla" da vez, a "ALE", que também pode ser "Angústia, Lamento e Estresse". Mas como hoje é sexta, jamais terminarei nessa "bad".

Vamos de "animação, leveza e esperança".

Flores... direto de "MYK".

Relax no Ceará

Foto: Beach Park/ Divulgação Caio Blat: pausa em Fortaleza

De passagem pelo Ceará, após repercussão de "Beleza Fatal" e da peça "Os Irmãos Karamázov", o ator Caio Blat escolheu o Beach Park como cenário para descansar entre os compromissos da agenda. Hospedado no Acqua Beach Park Resort, o artista aproveitou para se aventurar nas mais de 30 atrações do Aqua Park, parque aquático do destino que foi eleito o melhor das Américas pelo TripAdvisor 2024. Caio também participou do podcast Agora Pod com um bate-papo descontraído, o ator falou sobre seus mais de 30 anos de carreira, compartilhou impressões sobre o cenário atual do cinema brasileiro e abriu o coração sobre os afetos e o convívio nos bastidores das gravações.

Paris: pós-Doc

Foto: arquivo pessoal Emmanuel Furtado Filho

Professor do curso de Direito da UFC, Emmanuel Furtado Filho se despediu de familiares e amigos no Brasil para iniciar a temporada de pós-doutorado na prestigiada Université de Paris, localizada na icônica Cité Internationale Universitaire, mesma instituição onde concluiu seu doutorado. Com agenda marcada por conferências e encontros, Emmanuel desenvolveu uma pesquisa coordenada pela profa. Tarin Mont’Alverne sobre a transição energética, tecnologia digitais e justiça global: “um cruzamento instigante entre inovação, pensamento crítico e sofisticação acadêmica”, define.

Reconhecimento

Shopping Del Paseo conquistou a prata no Prêmio Abrasce 2025, iniciativa da Associação Brasileira de Shopping Centers, com o "Arraiá do Cumpadi Del". O resultado, obtido na categoria "Eventos e Promoções", celebra o ineditismo do casamento coletivo com efeito civil realizado no shopping, como parte da programação junina do ano passado, quando o Del montou uma cidade cenográfica com referências a cidades interioranas do Ceará, tornando-a palco do casamento. A iniciativa se repetiu este ano. Foram receber o prêmio, representando o shopping, o superintendente Eizon Said, a gerente de marketing Bruna Braun e a diretora comercial Laura Dantas. O Prêmio Abrasce é considerado o Oscar dos shopping centers e certifica práticas consideradas inovadoras no setor.

Vide Pause

Carioca e um dos bailarinos, coreógrafos e diretores artísticos mais importantes do mundo, tendo sido por 18 anos o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares está em Fortaleza para agenda relacionada à Bienal de Dança do Ceará, que acontece em outubro e novembro. A passagem do artista se dá no clima de lançamento nos cinemas, agora em julho, do longa "O Lobo Entre os Cisnes", filme que narra a trajetória do menino simples, que gostava de street dance e acabou, ao longo dos anos e com muito esforço, conquistando os palcos mais importantes do balé clássico internacional.

Bailarino Thiago Soares é o entrevistado do programa Pause desta sexta-feira, 3 de julho Crédito: Luiz Alves/ Divulgação

Thiago vai estar comigo nesta sexta-feira, 4 de julho, no programa Pause, contando sua história e analisando o cenário da dança no Brasil e no mundo. Ao vivo, às 16h, no canal O POVO do Youtube com transmissão simultânea também no Instagram e Facebook do O POVO Online.

Bem-vindo

Deputado estadual Guilherme Sampaio, reconhecido nos bastidores, da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, pelo dinamismo e a disposição para o exercício da função pública, em momento de pausa e puro xodó. Recebia o primeiro netinho, Miguel, filho de Gabriel Sampaio com Lize Bezerra de Menezes. Vovós Denise Sanford, paterna, e Ivana Bezerra, materna, em êxtase com a chegada do bebê. Saúde!!!

Novos Talentos O POVO



Estão abertas, até o dia 19 de julho, as inscrições para a nova edição do curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Considerado o principal programa de formação e seleção de novos profissionais para o Grupo, o curso é voltado para estudantes de Jornalismo a partir do 3º semestre. O processo seletivo inclui provas de Português e Atualidades e Redação, além de um ciclo de palestras com profissionais da área.

Os 10 alunos selecionados terão a oportunidade de passar por um treinamento prático de três meses nas diferentes editorias do O POVO e da rádio O POVO CBN, sob a supervisão dos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos