Arte & enofilia

Foto: ARES SOARES Professora Luciana Eloy apresenta exposição para Grupo Amis Et Vins

Confraria de enogastronomia mais longeva da história recente no Ceará, Amis Et Vins viveu noite das mais especiais. A convite do reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Randal Pompeu, um dos confreiros, grupo realizou visita guiada à exposição "Armorial 50", que celebra cinco décadas do Movimento Armorial - um marco na história da arte brasileira, em cartaz no Espaço Cultural Unifor. Criado em 1970, no Recife, pelo dramaturgo, professor, pintor e escritor Ariano Suassuna (1927-2014), o movimento Armorial é reconhecido por promover a fusão única entre as matrizes populares e eruditas da cultura brasileira, consolidando uma expressão artística autêntica e inovadora.

A exposição Armorial 50 tem a curadoria de Denise Mattar, a consultoria do artista plástico Manuel Dantas Suassuna (filho de Ariano Suassuna) e do poeta e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Newton Júnior. Professora Luciana Eloy apresentou um panorama artístico das obras em exposição. A fala da estudiosa foi precedida das boas-vindas pelo reitor-anfitrião e os agradecimentos do confreiro-mor de Amis Et Vins, médico Weiber Xavier. Noite foi finalizada com jantar no Allêz Brasserie. Registros...