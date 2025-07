Novo Superman

Contagem regressiva para a chegada, aos cinemas, de "Superman", mais uma versão audiovisual do icônico personagem dos quadrinhos. Em cena, a nova aposta de Hollywood: David Corenswen no papel de Clark Kent. O ator não tem no currículo papéis de expressão e vem sendo apontado, pelas vias da beleza, como uma mistura de Christopher Reeves, o primeiro Superman do cinema, com Henry Cavill, último ator a assumir o desejado posto. No dia 10 de julho, nas salas de cinema de todo o País.