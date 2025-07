Enofilia, medicina, novas do mercados... Segundou!

Foto: @gabrielrissi/ arquivo familiar Vanessa Almada e Nathália Queirós

Medicina

Foto: divulgação André Jucá: agenda nacional e internacional de palestras sobre saúde ocular

Renomado oftalmologista André Jucá esteve presente no Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), realizado em Salvador, onde proferiu palestra sobre os avanços em cirurgias de retina e vítreo. Logo após o evento, embarcou para Paris para o Congresso Maculart. A convite do presidente do evento, professor Eric Souied, o cearense integrou o importante encontro internacional.

Na capital francesa, André Jucá reencontrou grandes nomes da oftalmologia mundial, como o célebre professor Laurence Ianuzi (EUA), professor Yves Cohen, amigo ainda da época em que realizou sua pós-graduação em retina na França, e professor Giusepe Querques (Milão). Na foto, Giusepe, Eric e André Jucá.

Enofilia

Foto: arquivo pessoal Maria Braz: agenda de enofilia em Sampa

Enóloga à frente da indústria de vinhos São Braz, fundada por seu avô, Maria Braz foi a São Paulo para participar da feira de vinhos Naturebas. Foco: expandir seu repertório sensorial e comercial de olho em novos produtos. Para os amantes de vinhos leitores da coluna, ela destaca: "Vinhos qualificados como naturais, orgânicos e biodinâmicos possuem uma linguagem própria e merecem ser apreciados pelo seus sabores autênticos, práticas ancestrais e filosofia integrada". Anotado!

Mercado I

Foto: divulgação Eduarda Dubeux, diretora de Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux

Em passagem por Fortaleza, Eduarda Dubeux, diretora comercial, de marketing e CX da Moura Dubeux, teve agenda com corretoras e também imobiliárias. O foco: Mansão Seara, empreendimento da Moura Dubeux focado no mercado de luxo. Assinado por Arthur Casas, o Mansão Seara terá lançamento oficial ainda este ano. O projeto tem características únicas do arquiteto e é aguardado com grande expectativa pelo mercado.

Mercado II

Foto: diulgação Adriano Nobre e Raphael Sancho: loja-conceito da Riva é inaugurada no Cocó

Riva Incorporadora inaugurou, em evento com o mercado, sua loja conceito no coração do Cocó. Com 500 m² de estrutura, espaço foi pensado para oferecer experiência completa e acolhedora ao público, com ambientes modernos e funcionais. Um dos destaques, que encantou os presentes, foi a charmosa quadra de beach tennis integrada à loja, que traz o conceito de lazer e bem-estar presente nos empreendimentos da Riva.

A marca Riva, vale destacar, faz parte do Grupo Direcional, chega a Fortaleza com uma proposta moderna, voltada ao segmento médio, aliando conforto, design e localização estratégica. Na foto, Adriano Nobre, diretor Comercial e de Incorporações, e Raphael Sancho, gerente comercial da Riva.

Advocacia: expansão

Valença & Associados, escritório full service com mais de 22 anos de história, anuncia a chegada de dois novos nomes estratégicos para sua estrutura jurídica: Vinícius Cumini e Henrico Perseu. A movimentação faz parte do plano de expansão e profissionalização contínua do escritório alinhado à consolidação de práticas de alta performance em todo o território nacional.

Celebrar

Foto: @gabrielrissi/ arquivo familiar Vanessa Almada e Nathália Queirós

Vanessa Almada e a filha Natália Queirós, que celebrou em noite black & gold a chegada aos 18 anos. Ao lado do pai, Mário Queirós, dos irmãos Pedro e Deusmar Neto, e dos muitos amigos, a princesinha comemorou a valer a bela e emblemática idade.

Bodas de Cristal

Em clima de romantismo e alegria, empresária Samara Passos e o requisitado oftalmologista Herlon Pinheiro renovaram os votos matrimoniais, após 15 anos de união, com vista à beira mar, na Gran Royal - Praia do Futuro. Guto Ribeiro e Lorrane Cabral atuaram como celebrantes, envolvendo todos os casais presentes, que também puderam renovar seus votos. Para a ocasião, Samara trajou modelo da Miss Bela Ateliê com bordado pelas mãos da Isabella Militão. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilhoTavares)Douglas Passos e Marilia Gondim (Foto: JoaoFilhoTavares)Weline Landin e Lucas Azevedo (Foto: JoaoFilhoTavares)Daniel e Maria Lise Miranda (Foto: JoaoFilhoTavares)Victor e Neliana Moraes (Foto: JoaoFilhoTavares)Guto Ribeiro e Lorrane Cabral (Foto: JoaoFilhoTavares)Silvia e Eduardo Bezerra (Foto: JoaoFilhoTavares)Janaina Bessa e Andre Lopes (Foto: JoaoFilhoTavares)Isadora e Samara Passos, Herlon Pinheiro e Maria Passos (Foto: JoaoFilhoTavares)Ildenir Passos e Donizete Ferreira (Foto: JoaoFilhoTavares)Herlon Pinheiro e Samara Passos (Foto: JoaoFilhoTavares)Jhonatan Rego e Renata Braga (Foto: JoaoFilhoTavares)Joana Marta e Flavio Oliveira (Foto: JoaoFilhoTavares)Herlon Pinheiro e Samara Passos (Foto: JoaoFilhoTavares)Herlon Pinheiro, Samara Passos, Anelise e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilhoTavares)Anelise e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilhoTavares)Lili Jatai e Weline Landin (Foto: JoaoFilhoTavares)Rafaella e Igor Lima (Foto: JoaoFilhoTavares)Bruna Soares e Amenon Neto (Foto: JoaoFilhoTavares)Mikaela e Fred Alencar (Foto: JoaoFilhoTavares)Lili Jatai e Weline Landin (Foto: fotos João Filho Tavares )Herlon Pinheiro e Samara Passos (Foto: JoaoFilhoTavares)Rafaella e Igor Lima (Foto: JoaoFilhoTavares)Anelise e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilhoTavares)Mikaela e Fred Alencar (Foto: JoaoFilhoTavares)Bruna Soares e Amenon Neto (Foto: JoaoFilhoTavares)Weline Landin e Lucas Azevedo (Foto: JoaoFilhoTavares)Douglas Passos e Marilia Gondim (Foto: JoaoFilhoTavares)Victor e Neliana Moraes (Foto: JoaoFilhoTavares)Daniel e Maria Lise Miranda (Foto: JoaoFilhoTavares)Guto Ribeiro e Lorrane Cabral (Foto: JoaoFilhoTavares)Janaina Bessa e Andre Lopes (Foto: JoaoFilhoTavares)Isadora e Samara Passos, Herlon Pinheiro e Maria Passos (Foto: JoaoFilhoTavares)Silvia e Eduardo Bezerra (Foto: JoaoFilhoTavares)Ildenir Passos e Donizete Ferreira (Foto: JoaoFilhoTavares)Jhonatan Rego e Renata Braga (Foto: JoaoFilhoTavares)Herlon Pinheiro e Samara Passos (Foto: JoaoFilhoTavares)Joana Marta e Flavio Oliveira (Foto: JoaoFilhoTavares)Herlon Pinheiro, Samara Passos, Anelise e Clovis Holanda