Socorro Acioli e uma visita especial à cabeça de Santo Antônio

Indústria cearense São Geraldo promove, nesta terça-feira, 8, o lançamento oficial do refrigerante São Geraldo Zero Adição de Açúcar em Fortaleza. O encontro reunirá jornalistas, parceiros comerciais e influenciadores digitais. Teresinha Lisieux, diretora administrativa, à frente.

Neste sábado, 12, às 19 horas, Cineteatro São Luiz realiza a projeção de lançamento do filme "Ceará Francês", obra audiovisual que resgata de forma sensível e educativa os laços históricos entre o Ceará e a França.

Originalmente lançada como uma série documental em três episódios, "Ceará Francês" foi compilada em uma versão longa-metragem especial com cerca de uma hora de duração. O projeto é uma realização do Instituto Qair e da Zoom Digital Produções, dentro das comemorações oficiais dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França.

Diretor-presidente do Instituto Qair e da Qair Brasil, Armando Abreu (foto), e a gestora do Núcleo ESG da Fiec, Alciléia Farias, atuam como anfitriões do momento, com acesso gratuito, mediante inscrição no site Sympla.

Fundador da Wine.com, Rogério Salume, e o fundador da Hougmain, empresa de Inteligência Artificial com atuação no Brasil e Estados Unidos, Leonardo Guimarães, são os convidados-palestrantes do evento NBS Experience, que chega a Fortaleza com uma experiência comandada pelo CEO da NBS, Thiago Bassetti, especialista em finanças. Vai ser esta noite, às 19 horas, no Gran Marquise, com inscrições via Sympla. Voltado a empresários e líderes.

Foto: Joana Mariani/DIVULGAÇÃO Socorro Acioli em visita à cabeça de Santo Antonio, em Caridade

Fenômeno editorial no Brasil e em vários outros países, Socorro Acioli fez visita das mais especiais a Caridade, na microrregião de Canindé (CE). É lá onde repousa, abandonada, a gigante cabeça da imagem inconclusa de Santo Antônio, de onde a escritora retirou inspiração para o best-seller "A Cabeça do Santo". Socorro foi apresentar o ambiente onde se passa a sua obra de sucesso para a equipe da produtora Coração da Selva, que em 2026 começa as filmagens da versão para os cinemas da trama.

Presentes, Geórgia Araújo, da produtora, a diretora Joana Mariani e a roteirista Natália Maia. A distribuição vai ser da Sony Filmes. Atores principais já foram escolhidos, mas seguem em segredo. Para que a equipe e elenco possam retratar tudo o que se passa na história do personagem Samuel, será construída uma réplica da cabeça, atendendo as demandas para as cenas. O filme está exatamente nessa fase, a de planejamento logístico, enquanto os inúmeros fãs da autora contam os minutos pela estreia. Na foto, Socorro, de vestidão Catarina Mina, na famosa cabeça do santo.

Sucesso total, na manhã do último domingo, 3ª edição da Corrida do Guará, prova de corrida, promovida pelos supermercados Guará. À frente, Miguel Figueiredo, os filhos e equipe. Registros...

Museu da Fotografia inaugura, em vernissage na noite do dia 16 de julho, a exposição "Lino Villaventura". Aberta ao público a partir do dia 17 e permanecendo em cartaz até o dia 19 de outubro, mostra reúne 23 criações e mais de 100 imagens, de vários fotógrafos, passeando pelos 50 anos de carreira do icônico estilista paraense, radicado há décadas no Ceará. A desejada marca, que já vestiu inúmeras celebridades e nomes de expressão do Brasil e do mundo, foi criada oficialmente em 1982 em Fortaleza, tendo como sócia, até hoje, Inez Villaventura. Desde 1999, Régis Vieira tornou-se o diretor criativo da marca. A exposição "Lino Villaventura" é uma homenagem ao criador e tem a curadoria Denise Mattar.

Modelo traja criação de Lino Villaventura Crédito: DEBBY GRAM/ Divulgação

Câmara Brasil-Portugal do Ceará realizou, último 2 de julho, cerimônia de posse da nova diretoria para o triênio 2025-2027. Evento marcou o ingresso de Patrícia Campos como presidente da instituição, a primeira mulher a assumir o cargo desde a fundação da Câmara. Registros...