Acostumei-me a ser tão sincero com vocês que peso na mão

Bonitinha...

...a mensagem que recebi de uma leitora fiel da coluna, última sexta-feira, registrando que eu havia sido muito baixo astral no texto. Ela se dizia até meio "deprê" após virar a página. Foi o retorno mais sentido, mas não o único.

Reconheci.

De fato, acostumei-me a ser tão sincero com vocês que, por vezes, o coração transborda além da conta. Seguir? Filtrar? Depende...

Para quem escreve, o ajuste entre razão e emoção nunca fica em equilíbrio total, sempre pendendo para um dos lados.

Hoje, por exemplo, sentado aqui, em minha escrivaninha, leio que acordamos, o povo brasileiro, imersos em mais um suposto escândalo de corrupção desvelado pela Polícia Federal.

Como já comentei dia desses, o Ceará, além da Terra da Luz, dos mares verdes e mornos, do artesanato, do humor e da hospitalidade, vem se revelando "point" da contravenção ou, pelo menos, eixo de onde chegam ou partem as investigações.

Vez por outra aparece alguma fumaça de esqueminha "milion" com lenha e fogo por estas paragens, muitas vezes reproduzindo a "collab" de sucesso público-privado, ou seja, dinheiro dos impostos indo parar em destinos outros, que não em benfeitorias e políticas públicas para a coletividade.

Estou mentindo?

Mas vamos atender a "clientela" e brincar, aliás, "frescar" com a realidade, em bom cearencês...

Uma conhecida, dermatologista, dessas que só pensa em ganhar dinheiro (des)harmonizando o rosto das pessoas, colocou o seguinte comentário num grupo do qual faço parte:

- "Político cearense quase nunca aparece em nível nacional e, quando vem, é envolvido em confusão, com essa cara de papudinho e cheio de marcas de espinhas. Ganham tanto dinheiro, poderiam ao menos fazer um laser na pele para aparecer na Globo".

Não tenho advogados suficientes para comentar, deixo com vocês...

Podemos seguir, contudo, no clima brasileiríssimo de ser, mas por outro viés...

...migrando para um justo sucesso de crítica e audiência. Estou falando da novela "Guerreiros do Sol" (Globoplay) que, a cada semana, ganha mais aplausos e visibilidade.

Não bastassem a trama envolvente, o elenco superafinado, a fotografia poética e digna de cinema, a obra ainda consegue levantar, ali pela década de 1950, questões comportamentais até hoje "vivinhas da silva" em nossa sociedade.

Tendo o Cangaço como pano de fundo, a produção mexe e remexe nas veias do Brasil profundo, dando uma aula de Sociologia e relações de poder, mas banhada pelo perfume da paixão entre os protagonistas Josué (vivido por Thomás Aquino) e Rosa (interpretada pela competente e belíssima Isadora Cruz).

Auge: diferentemente dos homens atuais, segundo minhas interlocutoras e fãs da trama, o cangaceiro vai direto ao ponto, olha fundo para a amada e declara, com todas as letras, que a deseja e a fará feliz, hoje, agora, sem essa de "ficante premium", "conversante", "amanhã te ligo", o cara chega chegando, com pegada.

Ela, por outro lado, também atua de forma diferente do que se tem visto pelas pistas... É calculista e banqueira. Embora apaixonada, tremendo de desejo, controla-se, pensa no futuro, avalia o que ganharia e perderia com a relação, é uma autêntica capricorniana em início de relacionamento.

Daí que esse molho, do passado com reflexos no presente, leva o espectador a traçar paralelos que ficam se unindo e se distanciando com o contemporâneo, à medida que os capítulos se desenrolam, tudo com o poético pôr do sol do sertão nordestino e demonstrando que, essa mistura entre as searas público e privado, inclusive envolvendo relações amorosas e institucionais, é mesmo uma marca de nossa República(queta).

E eu... vou indo, lavar o rosto com sabão de coco virgem - é o novo - para evitar espinhas como faziam os adolescentes do passado, encarando, contudo, a realidade de frente, enquanto romantizo e alivio os fatos sempre que possível for...

Flores...

Lance hype

Foto: Gabriel Rissi/ Divulgação Montagem da torta com as amigas, momento de interação e alegria

...E na festa pelos 18 anos de Natália Almada Queirós, filha de Mário Queirós e Vanessa Almada, zoom numa tradição europeia que vem ganhando as festas no Brasil. Muito comum em casamentos italianos, a montagem da torta pelos noivos, perante os convidados, foi "tropicalizada" e virou hit em eventos variados do País, ganhando novas camadas e possibilidades de recheios. Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Musa do Agro

Cada vez mais em alta, a comunicadora Jakeline Diógenes, que se apresenta como "A Marketeira do Agro". À frente do Portal Agro Mais, apresentadora do programa Agro no Ponto (YouTube) e host de podcast com seu nome, tem dado voz aos produtores de diversas cadeias do agronegócio do Ceará. Na última PEC Nordeste, lançou o livro "Da Porteira para Fora", ensinando agricultores a construírem vitrines digitais com seus produtos. Na foto, em momento glamour, durante as Bodas de Ouro de Cristiano Maia e Luzia, tios da apresentadora. Ela brilha!

Enquanto houver sol...

Foto: arquivo pessoal Paulo Roberto Holanda e Nathália, Renan Aguiar e Renata

Retornaram a Fortaleza, após giro europeu, Renan Aguiar e Renata, Paulo Roberto Holanda e Nathália. Destino: primeiro a Espanha, passando por Maiorca, Menorca e Ibiza. Na sequência, Londres, onde casais de amigos assistiram ao GP de Silverstone.

Vozão: collab

Foto: divulgação Presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, com Sérgio Paixão

Sócio-fundador da camisaria Wolfgrand, Sérgio Paixão presenteou o presidente do Ceará Sporting Club, João Paulo Silva, com linha de produtos exclusivos para alvinegros. Encontro selou o licenciamento entre o atual campeão cearense e a Wolfgrand Alfaiataria, cujos produtos são confeccionados em tecidos italianos. Loja fica na Rua Coronel Linhares, 943 - Aldeota.

Inauguração

Foto: Divulgação Prefeito de Baturité, Herberlh Mota; o anfitrião, Fabrício Vasconcelos; a prefeita de Guaramiranga, Ynara Mota; o vice-prefeito de Guaramiranga, Airton Pereira; e os empresários Luís Nunes e Flávio Sobral.

Aberto, em Guaramiranga, o Restaurante Harmonizze, com proposta de gastronomia contemporânea para bons momentos no clima serrano. Sob a condução do empresário Fabricio Vasconcelos, empreendimento fica na Estrada Pe. Perdigão Sampaio, no Guaramiranga Park, compondo, portanto, um complexo de convivência e hospitalidade já bastante procurado pelos visitantes do Maciço de Baturité.

Jantar, para convidados, marcou o início oficial das atividades. No registro da noite, o prefeito de Baturité, Herberlh Mota; o anfitrião, Fabrício Vasconcelos; a prefeita de Guaramiranga, Ynara Mota; o vice-prefeito de Guaramiranga, Airton Pereira; e os empresários Luís Nunes e Flávio Sobral, proprietários do Guaramiranga Park.