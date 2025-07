Partiu "Valley Land", o paraíso prometido dos coachies e mentores

Foto: Fabio Rocha/TVGlobo Celina (Malu Galli) faz sucesso com seus looks para a novela vale Tudo

Partiu "Valley"

Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos tempos, o "hype" no vocabulário paralelo do mercado corporativo e seus coachies, mentores, conselheiros (posto-desejo da vez) e gurus passou a ser a palavra "Valley".

Do inglês "Vale", numa remissão ao Vale do Silício nos EUA, a meca mundial da inovação e da tecnologia, a palavra vem sendo usada em cursos, imersões, palestras, novas empresas, livros, enfim, "geral" quer um ingresso para uma viagem ao promissor mundo de "Valley".

Lá, em "ValleyLand", ganha-se dinheiro a rodo, independentemente da economia global. Também aprende-se e ensina-se a colocar pessoas para trabalhar numa escala "24 x 7" sem cair em depressão ou em burnout, mantendo tempo para a esposa, para os filhos, para a vida espiritual, para o livro do mês, sendo ainda triatleta ou maratonista.

Em "ValleyTown" não há espaço para lamentações, visões negativas, tudo é estratégico, encontram-se soluções em profusão para tudo, vem pelo ar, por osmose, mediante a inscrição on-line, "off couse".

Até a se vestir, a falar e a interagir como líderes os passageiros aprendem. Os frequentadores de Valley são elegantemente discretos, com olhar firme para o horizonte de sucesso. Tudo é clean, geométrico, sem curvas ou desvios "bobos". A vida se desenha como um showroom de escritórios e a cartela de cores acompanha a estética business.

Um amigo foi convidado para um fórum de negócios chamado "Salty Valley", no Vale do Rio Salgado, em Icó, bem alí....

Outra conhecida, avaliava sua participação no evento "De Volta ao Vale de Galt", sendo "Galt" um lugar imaginário de performance superior retirado do livro "A Revolta de Atlas", de Ayn Rand, outra construção filosófica do mundo da "alta produtividade", como se vendem.

Na Capital, foi criada a Rapadura Valley, comunidade de startups cheia de agendas com empresários jovens. Na microrregião de Itapipoca tem a escola Amontada Valley. Aqui vizinho, em Mossoró (RN), tem a "Salt Valley", uma comunidade de empreendedores e por aí vai...

Embarque imediato em Valley...

...uma página do best seller "Café com Deus Pai", músicas instrumentais que remetem a grandes odisseias dos deuses gregos do cinema, auditório com iluminação cênica e painéis de led, gritos de guerra e estamos, portanto, prontos para o ingresso no universo mágico de pura prosperidade e vidas perfeitas, aqui e pós-morte.

Mas atenção, uma alerta aos ortodoxos, moralistas e puritanistas que costumam se afeiçoar, com mais facilidade, por esses verbetes e convites de aura "farialimer":

O termo Vale vem, há décadas, sendo usado na cena LGBTQIA como gíria para se referir ao "Vale dos Homossexuais", um lugar imaginário de aceitação e felicidade para o segmento.

Também é comum se encontrar festivais musicais e casas noturnas "mundanas" para todos os públicos, onde se bebe, se dança, beijos são trocados, farras são vividas, paixões são despertadas como o gigante Brahma Valley (SP), o Valley Pub (Campo Grande) e por aí vai...

Até o mundo infantil já tem direito ao seu Vale. Recém-inaugurado, no Iguatemi Bosque, o "CapiValley Parque", com série de atrações temáticas voltadas ao mundo das capivaras, animalzinho em alta no cenário kids and teens - não me perguntem os motivos.

Em resumo, se o Valley é o conceito desejo da vez, o roteiro-moda da temporada, cada um que escolha em qual dos vales pretende passear. Só não esqueçam, antes de passar o cartão de crédito, de conferir o destino certinho, já que, às vezes, ele é só mais uma fantasia pueril, como um parque de capivaras...

Flores... colhidas em Valley.

Point

Contagem regressiva para o Fortal 2025 e, também, para a (ultra) badalação do Camarote Mucuripe, point de bacanas, celebridades, gente famosa nos "@s" da web e por aí vai.

Atrações: Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Maiara & Maraisa, Luan Santana, Belo, Durval Lelys, Rafa & Pipo Marques, Timbalada, entre outros nomes, ao longo dos quatro dias, numa estrutura premium e open bar.

Na foto, as presenças de Aluísio Ximenes, Regina, Gabriel e Luciano Dias Branco na edição 2023 da festa, que movimenta mais de 40 setores da economia cearense. Sucesso!

Estilo

Ela não é a personagem principal e muito menos a predileta da novela "Vale Tudo", folhetim que vem fazendo a Globo reviver a época de ouro das tramas na TV aberta, mas foi eleita informalmente, pelos fashionistas, como a mais estilosa do remake de sucesso. Estou falando da personagem Celina Junqueira, vivida por Malu Galli. Mesmo com o predomínio de peças assinadas por estilistas brasileiros de renome, há uma mescla com itens de fast fashion, sempre priorizando conforto, cortes modernos e composições atemporais. O mix encantou e, no mundo paralelo das redes sociais, virou hit elogiar e comentar procedências e inspirações de Celina a cada aparição. Brilha!

Celina (Malu Galli) faz sucesso com seus looks para a novela vale Tudo Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

CasaCor: vem aí!

CasaCor Ceará reuniu profissionais de diversas áreas no Auditório da Pinacoteca do Ceará para a primeira reunião operacional da 27ª edição do evento. Convidados foram recepcionados pelos diretores Neuma Figueirêdo e Pedro Esdras, juntamente com toda a equipe do evento, que este ano acontece de 2 de outubro a 16 de novembro. Presenças...

Últimas

Rayssa Ciríaco disse "sim" a Lucas Dias Branco. Cenário: Paris. Casamento à vista.

Ana Cristina Miranda da Costa e José Augusto Pontes celebram com festão, neste sábado, os 15 anos da filha Sofia. À frente da produção, Roberto Alves, da Celebre, o Mago dos Grandes Eventos.

Aniversarianye desta quinta-feira, 10, o defensor público Adriano Leitinho. Comemora neste sábado, em sua residência, com direito a muito samba.

Advogado Rui Barros Leal Farias (Direito Empresarial e Contratual) é um dos homenageados na edição deste ano no livro "Respeitados e Admirados Advogados e Advogadas Cearenses". Profissional é sócio do Escritório Jurídico Rodrigues de Albuquerque.

Grupo Cordeiro, empresa de movimentação e içamento de cargas pesadas, participou da 3ª Conferência Internacional de Parceiros da Goldwind (TCI), em Pequim, na China. Evento reuniu 51 empresas e 110 representantes de 21 países para debater logística, instalação e desenvolvimento de projetos eólicos em escala global. Diretores Alfredo Cordeiro e Aldelfredo Mendes representaram no encontro internacional.