Foto: THIBAUD MORITZ / AFP Isabeli Fontana desfila para Elie Saab em Paris

Sextou em Krypton...

Você sairia na rua vestindo a cueca por cima da calça, igual ao Superman?

Pois a rede Cinemark lançou essa promoção em todo o Brasil no embalo do lançamento do novo filme do super-herói, em cartaz nos cinemas de todo o mundo.

Basta vestir um item vermelho por cima da calça, que ganha um segundo ingresso grátis para ver a produção, estrelada por David Corenswet, galã aposta da vez de Hollywood, no papel do herói.

Vale cueca, calcinha, tanguinha, calça fio, calção, saia - alô Vando, cadê você aqui?… Desde que vermelho e por cima da calça.

Cruzando "lé" com "cré" e seus fundos de verdade, o filme chega às telonas no exato momento em que o Brasil, de forma contundente, se vê confrontado pela tarifa de 50% imposta por Trump aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Para além das questões e justificativas ideológicas, políticas e, principalmente, econômicas, que explicam a afronta ao Judiciário, ao multilateralismo e, em última instância, à soberania nacional, o arroubo autoritário vem embalado num espírito que, por décadas, pautou o giro da Terra: a crença de que os EUA são o salvador e o guardião da ordem mundial.

Se lideranças, democratas ou republicanas, variam nas formas e na intensidade de sustentação dessa quimera, a indústria cultural norte-americana foi e segue sendo incisiva e sagaz na missão de transmitir, simbolicamente, a ideia que, pelo visto, ainda se mantém petrificada em tantas mentes.

Coincidências do "rolê", o "new" Superman estreou há poucos dias e é, desde 1938, quando ainda só existia nos quadrinhos, a personificação dessa imagem idealizada e romantizada de Tio Sam.

O personagem que voa de macacão azul e cueca e capa vermelhas, altruísta por essência, já salvou o mundo de guerras nucleares, de vilões de toda ordem. Veio de Krypton, caiu do céu, e acabou sendo adotado por uma bondosa família de agricultores.

Não precisa fazer nenhum esforço semiótico para ver, no Homem de Aço, a perfeita metáfora da hegemonia cultural e econômica que os Estados Unidos exercem historicamente sobre o restante do mundo, manifesta tanto através do "soft power" da cultura pop, quanto por meio de políticas econômicas e intervenções geopolíticas nada solidárias e generosas, como agora...

"That's the problem!".

O mundo gira e muda, a cada instante...

Novas potências econômicas surgem, blocos são feitos e refeitos, trocas multiculturais, sobretudo com o advento da Internet, ampliaram a visão dos sujeitos, empresas e governos acerca de como o planeta funciona e Superman, embora siga sendo o grande herói da Sétima Arte, dos sonhos e da fantasia humana... não é mais o único a saber voar e voltou, em sua quarta "encarnação", mais idealista e conectado com a realidade global - "Sorry, boy".

Como diziam a minha saudosa mãe, "quem se abaixa demais, acaba mostrando a cueca".

A dúvida é: e o que acontece com quem já sai de casa com a cueca à mostra?

Flores... de Krypton.

Vide Pause

1978: do bordado de um colete para presentear Inez Villaventura, sócia e companheira de uma vida inteira, inicia-se um dos capítulos mais importantes da história da moda nacional. Há quase 50 anos, Lino Villaventura criou sua marca, jogando nova luz e elevando o status da produção dos estilistas brasileiros ao patamar de luxo.

Usina de criatividade e autenticidade, trabalha tecidos, bordados e formas de maneira única, traço de um artista cuja obra, consagrada internacionalmente, não pode ser comparada a nada, como uma tela de Van Gogh, Picasso, Matisse.

Essa jornada, de muito trabalho, mas também de glamour & glória, será revisitada na exposição Lino Villaventura, com vernissage para convidados na próxima quarta-feira, 16, no Museu da Fotografia de Fortaleza.

Lino antecipa o que encontraremos na mostra em entrevista ao programa Pause desta sexta-feira, ao vivo, às 16 horas, atração que tenho a alegria de apresentar no canal O POVO do Youtube, com transmissão simultânea no Instagram e no Facebook do O POVO Online. Episódio também é exibido sempre às sextas-feiras, às 19 horas, na TV O POVO canal aberto 48.2.

Na foto, de outro mestre, Bob Wolfenson, Lino posa com Marina Dias, modelo que há décadas faz as passarelas do estilista. Espero ele e vocês!

Paris em chamas!

...E enquanto seguem os conflitos bélicos, econômicos, religiosos, sociais e ideológicos pelo mundo, Paris bate seu salto - agulha - no chão e lembra que o show não pode parar, "jamais"! Assim, segue com a agenda de desfiles Alta-Costura temporada Outono/Inverno 2025-26. A depender de estilistas como Viktor Rolf, Zuhair Murad e Elie Saab, este na foto sendo trajado pela top model brasileira Isabeli Fontana, o minimalismo pós-pandemia e a estética clean do estilo old money já eram. O over renasce, lembrando os croquis do personagem Jacques Leclair, extravagante estilista da novela "Tititi" e a era de ouro da cena fashion nos anos 1980. Mais é mais.

Reconhecimento

Iniciativa da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do CE, PI e MA, Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar homenageou, mais uma vez, empresas do setor de transportes que se destacam por suas práticas exemplares na área ambiental, social e de governança (ESG). Comenda "Destaque Ambiental", reconhecimento maior do evento, foi destinada ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Romeu Aldigueri, que já ocupou diversos cargos de liderança em órgãos ambientai como Ibama, Conama e Semace. À frente, Mário Albuquerque, presidente em exercício da Fetrans. Registros...

Celebrar

Figura das mais queridas nos vários segmentos por onde circula, arquiteto e artista visual Totonho Laprovitera recebeu o abraço dos amigos e família em fim de tarde, no Iate Clube, brindando sua nova idade. Seguem presenças... Mais fotos na coluna especial do domingo.