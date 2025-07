Black & gold: a maioridade chegou!

Foto: JULIEN DE ROSA /AFP Modelo desfila para Rahul Mishra em Paris

Muitos amigos, várias atrações musicais, vibe altíssima no ar, foi assim que Natália Almada Queirós celebrou seus 18 anos.

Cercada pelo carinho dos pais, Mário Queirós e Vanessa Almada, e dos irmãos Deusmar Neto e Pedro Queirós, ela recebeu a lista do coração, puxada pelos avós paternos, Deusmar Queirós e Auricélia, em noite animadíssima e com dress code all black.

Assim como a decoração - de Carine Moreira - aniversariante optou pelo dourado, presente também no bolo e nos doces. Momento de charme: Natália e as amigas seguiram a tradição europeia, em alta nas festas do Brasil, da montagem de uma torta ao vivo, alternando as camadas de massa e recheios até finalizar e servir aos presentes.

Com o desejo de saúde à toda a família, seguem registros...

Arthur e Excelsa Costa Lima, Totonho e Elusa Laprivitera Crédito: arquivo familiar Silvio Frota, Totonho Laprivitera, Chiquinho Aragão e Érick Vasconcelos Crédito: arquivo familiar Beatriz Wolff, Márcia Teixeira, Elusa Laprovitera, Lucinha Wolff e Cristina Aragão Crédito: arquivo familiar Totonho Laprovitera e Silvio Frota Crédito: arquivo familiar Silvio Frota, Pompeu Vasconcelos, Totonho Laprovitera, Érick Vasconcelos e Chiquinho Aragão Crédito: arquivo familiar Ana Luiza e Urbano Costa Lima Crédito: arquivo familiar