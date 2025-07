Foto: ANGELA WEISS / AFP Hailey Bieber: onde ela pega vira ouro

Edu Summit: vem aí!

Considerado o maior evento de educação do Norte e Nordeste, o Edu Summit já tem data marcada: dias 7 e 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.

Realização da Kedu em parceria com o Sinepe Ceará, o congresso engloba mais de 80 palestrantes, também mais de 80 marcas do segmento e um público previsto de 4.500 participantes reunidos para discutir o futuro da educação.

Alguns nomes já confirmados na programação: Clóvis de Barros Filho, Erik Penna, Gustavo Cerbasi, Júlio Furtado, Lúcia Helena Galvão, Mario Sergio Cortella, Rogerio Minotouro e Whindersson Nunes.

Em pauta, temas como "Cenários turbulentos, mudanças velozes", "A voz da educação: entender como se aprende, para aprender como se ensina" e "Excelência - o hábito de entregar o máximo".

Além de palestras, evento apresenta painéis de discussão, programação cultural, sala exclusiva para gestores escolares com programação dedicada, o palco Edu, com conteúdos para os educadores presentes, e também os principais presidentes dos SINEPEs de todo país.

Mais informações e inscrições: www.edusummitbrasil.com.br/

Mercado

Unimed Fortaleza promoveu, com sucesso, a 17ª edição do Café com RH, evento que reúne empresários e gestores c-level, decisores dentro das grandes, médias e pequenas empresas locais, gestores de Recursos Humanos, Marketing e áreas afins para debater acerca de gestão, inovação e bem-estar no ambiente de trabalho. À frente, presidente Marcos Antônio de Aragão Macedo e corpo diretor da cooperativa médica. Registros...

Evidência

Com 55 milhões de seguidores no Instagram e neste momento pegando um sol em Mallorca, na Espanha, ou em outro point do verão europeu, Hailey Bieber tem mais é que usufruir da projeção mundial e da fortuna que acumulou nos últimos anos. Após vender sua marca de beleza e cuidados com a pele Rhode por US$ 1 bilhão, ela segue fazendo as vezes de garota-propaganda e tem sido vista um protetor labial, sabor de coquetel de limão, mas com um charminho extra: vem preso a um cinto fininho, ideal para ser usado sobre trajes de banho. Na foto, num dos red carpets por onde sempre chega, chegando. Ela brilha!

Posse

Muitos nomes da advocacia e do Judiciário cearense foram a Recife, último dia 7, para a cerimônia de posse da nova desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região -TRF5, Gisele Sampaio.

A juíza cearense foi a primeira magistrada eleita a partir de uma lista tríplice composta exclusivamente por mulheres, em decorrência das ações afirmativas de gênero estabelecidas por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Gisele exercia o cargo de diretora do Foro da Justiça Federal no Ceará (JFCE), foi escolhida pelo critério de merecimento e ocupa a vaga deixada pelo desembargador federal Sebastião Vasques, que se aposentou em janeiro deste ano.

Com a posse da nova integrante da Corte, o TRF5 passa a contar, agora, com quatro mulheres em sua composição. As outras três são Germana Moraes, Joana Carolina e Cibele Benevides. Registros...