Gente é para brilhar... e a tchurma sabe bem disso!

Apreciador das artes visuais, sejam elas clássicas ou contemporâneas, sempre que vou a algum evento no apartamento do arquiteto Rodrigo Maia, preciso de meia horinha até me acostumar com o acervo do living.

Telas, esculturas, fotografias e peças de design formam um diálogo de cores, formas e intenções belíssimo de contemplar, ainda mais com um champs em mãos.

Não havia nenhum motivo especial para a reunião, a não ser a vontade do anfitrião em promover mais uma de suas noitadas. Com aplicação de paetês na camisa e suas rivieras de diamantes pelos pulsos, ele recebe como poucos, tanto em generosidade, quanto em alegria genuína.

Comecei papeando com Andrade Mendonça e Francisco Campelo, recém-chegados do Rio de Janeiro, onde Campelo, especialista em mercado de luxo, foi fotografar residências de famílias tradicionais para o livro "Mesas do Brasil". Com o sucesso de "Mesas do Ceará", o também promoter decidiu ampliar a abordagem e tem feito muitas socialites (como se escrevia antigamente) revirarem o baú das relíquias para impressionar na composiçãos das mesas postas.

Do quesito décor pulei direto para o mercado de rochas mediante conversa com David Silveira, CEO da gigante Granos, que me contava sobre a procura das pedras cearenses por parte dos norte-americanos. Apresentou-me sua mãe, Fátima Silveira, que curtia a varanda com Simone Bellin, de Lino Villaventura, e Fátima Sousa - animadinhas as três.

De mão em mão, engatei com o casal running Luciana Lobo e Júlio Saraiva, sempre carimbando o passaporte em busca de provas de corrida além-mar. Próximo destino: Big Apple. Ainda da turma do Direito, criminalistas Bruno Queiroz e Juliana, tributarista Sávio Brito (que após anós ininterruptos decidiu dispensar o verão europeu, enjoou) e a expert em Direito Administrativo Glayddes Esmeraldo, que chegou chegando de blazer cintilante prata - sou fã de sua autenticidade.

Também evocando brilhos, Danielle Peixoto, de cropped cravejado de cristais, com marido Cristiano, que abandonou o grisalho.

Da Medicina, Manoela Crisóstomo em rara aparição sem o marido, Márcio, este fora do Ceará. Também Caio Brito com empresário da comunicação Miguel Dias Filho, Danilo Dias com Patrícia, que levou bronca amiga do estilista Lino Villaventura por não estar trajando uma de suas peças (tem mais de 70 vestidos "LV" no closet).

Em amarelo, curto e justo, adentra Ana Carolina Fontenele. Ela tem um brilho, que não vem só dos muitos quilates das joias. Também bastante evidente as arquitetas Milena Holanda e Brenda Rolim, ambas de modelos amplos.

Mais focada em conteúdos leves em seu "@", a defensora pública e influenciadora digital Roberta Quaranta com o namorado Thales Catunda, morador do mesmo prédio do anfitrião. Ela, Roberta, trajava uma das peças moderninhas da noite, um jeans Chanel. A outra foi o All Star de solado vermelho do odontólogo André Viana com o marido arquiteto Rodrigo Porto.

Ainda pela turma que apostou no brilho, a bela Carla Brasil, com o namorado Eduardo Araújo, e Sandra Mourão, em suave dourado.

Artista visual Cadeh Juaçaba, com Roberta, me falava de sua fase verde, mas sem relação com o meio ambiente. Decidiu dar um tempo nas questões sociais, vai enveredar por outras propostas de fruição.

Pausa para uma travessa de prata digna de banquete da rainha Catarina II, a festeira do Império Russo. Era um cuscuz marroquino com camarões GG da Caju, responsável pelo serviço da noite. Estava adornada com lagostas de encher os olhos.

Voltei à festa já dançando ao som de Gilvan Magno, que iniciou a madrugada com Marina Lima e outros hits de pista. No ouvido, alguém me disse:

- Festa boa é assim, como essa, tem de tudo um pouco, só está faltando um ministro e uma puta, ou já tem por aí, Clovis?

- Licença, vou ali pegar um docinho.

Na verdade, foram quatro, de chocolate branco com damasco, saindo à francesa para não quebrar o clima.

Seguem registros...

