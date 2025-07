"Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui!"

Foto: arquivo pessoal Iracema Vale, Édson Filho, Ítala Ventura, Rafaela Ventura, Izabella Fonseca, Júlio Ventura, Gabriela Ventura, Leonardo Couto e Odmar Feitosa

Eu acho ótimo...

...que o mundo esteja assim, "super-tranquilo", porque daí a gente dorme em paz, não é mesmo?

São tantos lances - seríssimos - se sobrepondo...

Deve ser por isso que milhões de brasileiros dedicam seu precioso tempo, a moeda mais cara do mercado, a navegar pelas postagens de alguns influencers digitais.

O instituto Zeeng - Social Media Benchmark analisou o desempenho de perfis nacionais mais influentes do Instagram em 2025, considerando de 1º de janeiro a 30 de junho. Do top 10, em ranking encabeçado por Neymar Jr. e Virginia Fonseca - socorro!!!!! -, uma cearense: Rayssa Buq.

Fui olhar...

A produtora de conteúdo se apresenta como "humorista" na bio e ontem comemorava, com os 11,9 milhões de seguidores, o fato de "ter feito cocô" pela primeira vez após uma cirurgia plástica, declarações seguidas de "publis".

É... pois é...

Ou é isso... ou as neo-igrejas de paredes pretas, com aura de boate, as corridas sem limite numa busca alucianada por ansiolíticos naturais, a cachaça (sempre), escaladas de homens para rezar em montanhas (movimento Legendários já está no Ceará), chás de mulheres vestidas com roupas de época enaltecendo costumes do passado, além de inúmeras outras válvulas de escape neste salve-se quem puder que não distenciona nunca mas, agora, está em ordem mundial.

Quem diria que a briga política interna, entre esquerda e direita, fosse se tornar uma questão de impacto no comércio global. Foi só assim, com o choque da interferência no bolso, que muita gente entendeu as cartas - nada patrióticas - postas à mesa.

Como diz uma conhecida...

- Só tenho fé, de verdade, na Coca Zero. Bebo há anos e não engordo, agora se vem aí alguma doença, é outra conversa.

E foi nesse embalo, da nostalgia de um passado mais romântico e esperançoso (que não volta mais), que o Iguatemi Hall ficou lotado, noite do último domingo, para o show do eterno rei Roberto Carlos. Na plateia, inúmeros nomes de expressão e bacanas cantando os clássicos...

Ministro Teodoro Silva Santos (STJ) com Ana Maysa, desembargador federal Fernando Braga (TRF-5) com Rosângela. Ainda do mundo do Direito, criminalista Bruno Queiroz com esposa Juliana, do mesmo métier.

Ramo empresarial representado por Renata Jereissati, Assis Machado, com Meiriane, Vilmar Ferreira, com Luiza Caminha, Odmar Feitosa, com Samara Madeiros, Júlio Ventura, Edson Ventura Filho, Ítala Ventura, Mariana da Fonte.

Foto: arquivo pessoal Edson Ventura Filho e Júlio Ventura

Dos políticos, presidente da Câmara Municipal Leonardo Couto com Gabriela Ventura, deputado estadual Heitor Férrer, ex-prefeito José Sarto cheio de papinho, caras & bocas com Ciro Gomes, dentre muitos outros...

No gargarejo, canções finais, teve até mordida na disputa pelas desejadas rosas que o cantor arremessa no final de cada show, pet-people... au, au, au.

"Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui!", cantou RC, acompanhado por um coral forte, num verdadeiro clamor coletivo, já que Superman, meu bem, já era. Até para tirar o visto o negócio complicou.

É isso... no mais, se você não está arrumando suas malas para o Eurosummer, sorry, vamos trabalhar... é o que restou.

Flores...

Au, au!

Foto: Guilherme Echeverria Lívia Nunes (Wimbledon)

...E além de reunir a elite do tênis mundial, amantes da modalidade, celebridades do cinema e das artes e endinheirados de todos os continentes, o torneio de Wimbledon, em Londres, tornou-se também epicentro de estilo e ações de marcas.

Dentre as famosas do lifestyle (rica de ser) que compareceram ao badalado circuito esportivo, zoom na passagem de Lívia Nunes, que apostou na estética preppy, estilo inspirado nos uniformes de escolas e universidade da elite norte-americana. A bolsa dog - "rich hit" - é da grife novaiorquina Thom Browne, dedicada ao mood preppy com leves toques de pueril fashionismo.

União

Rosilândia e Humberto Lima selaram união matrimonial sob as bençãos do padre Eugênio Pacelli em noite de pura emoção na Igreja Nossa Senhora do Líbano.

Após ato religioso, família recepcionou convidados no Salão Mar do La Maison Buffet. Com cerimonial de Lilian Porto, o espaço contou com decór de Victor Oliveira, que apostou nas clássicas rosas brancas. À mesa, bolo de Adriana Pessoa. Noiva e filhas Vitória e Letícia trajaram modelos da estilista Ticiana Sampaio.

Animando a noite, Márcio Campos, Giovana Bezerra e Marcos Lessa. Com o desejo de felicidades, seguem registros...

abrir (Foto: LC Moreira)Victor e Elisa Oliveira (Foto: LC Moreira)Verinha Ponte e Armando Caminha (Foto: LC Moreira)Aline e Igor Queiroz Barroso (Foto: LC Moreira)Ubiranilson Alves e Francilene (Foto: LC Moreira)David Rodrigues, Mário Queirós, Leo Dall_Olio, Daniel Joca e Carlos Henrique Veras (Foto: LC Moreira)Auricélia e Deusmar Queirós (Foto: LC Moreira)Daniel Joca e Ana Cristina (Foto: LC Moreira)Desiree Montenegro e Tarcísio Costa (Foto: LC Moreira)Fernando e Renata Bezerra, Roberta e Bruno Neves (Foto: LC Moreira)Martinha e George Assunção (Foto: LC Moreira)Leonardo, Rosele e Haroldo Diogo (Foto: LC Moreira)Aline e Stélio Girão (Foto: Michael Brito/ Luis Carlos Moreira/ Arquivo Familiar)Rosilândia e Humberto Lima