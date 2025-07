Sophia Miranda 15`: uma noite como em Gossip Girl

Foto: Michael Brito/ Arquivo familiar Ana Cristina Miranda da Costa, Sophia Miranda e José Augusto Pontes

Na entrada do La Maison, salão Cidade, um corredor em led introduzia os convidados na atmosfera cosmopolita e sempre cinematográfica de Manhattan.

É na Big Apple onde se passa "Gossip Girl", uma das séries de maior sucesso na história da TV norte-americana e no mundo. Foi inspirada nessa produção, que marca a história de tantas adolescentes pelo planeta, que Sophia Miranda celebrou, último dia 12, seus 15 anos.

De vestido pink, curto e cravejado de cristais com maxilaço, assinatura Lisblu, a debutante recebia os convidados ao lado dos pais, Ana Cristina Miranda da Costa e José Augusto Pontes, visivelmente emocionados com o momento.

A Triart explorou todas as possibilidades decorativas e cenográficas em megaprodução - impactante - com a Luminart, dividindo o buffet em vários ambientes, como a lanchonete de hot dogs, o café parisiense, sorveteria, ilha de pokes, além do menu tradicional da casa e uma ala com mesas postas dedicadas aos adultos.

Máquina de pegar ursinhos de pelúcia, balcões com drinks sem álcool e bombonieres cheias de guloseimas retratavam bem a adolescência, nessa transição entre os encantos do mundo infantil e as descobertas para uma futura vida adulta.

No palco, noite foi aberta pelo cantor Phelipe Carvalho (Paduo) e sua performance de astro do pop, cantando todos os hits do momento. No teto do dance, inúmeros globos espelhados remetiam às saudosas boates dos anos 1980-1990, estética super em alta atualmente no mundo da moda e do estilo em geral.

Já era madrugada. Apagam-se as luzes e, no som, uma das canções mais marcantes da história da música, cuja letra traduz, poeticamente, o sentimento de pais e mães ao verem os filhos crescendo e tomando seus caminhos: "Slipping Through My Fingers", do grupo ABBA.

Diz assim:

"Escorregando pelos meus dedos o tempo todo/ Eu tento guardar cada minuto/ O sentimento presente neles/ Escorregando pelos meus dedos o tempo todo/ Será que realmente vejo o que se passa na mente dela?/ Toda vez que acho que estou perto de descobrir/ Ela continua crescendo".

Quem tem filhos entende bem essa sensação...

...Mas voltando à big festa: surge Sophia, agora de vestido princesa no mesmo tom (o rosa foi exclusivo dela para esta noite), é recebida pela mãe, que atravessa a festa e a conduz à cena da dança com o pai. Ao som de "Can't Help Falling in Love", clássico de Elvis Presley, aniversariante bailou também com avôs, padrinho e irmão, todos vestindo White Tuxedo, da Balreis, traje clássico dos astros de filmes como "007" e "Indiana Jones" em festas de gala. Última "valsa" foi com o namorado. Como é linda a magia do primeiro amor.

Entra a Banda Sou Sete. Como o nome diz, são sete rapazes, entre instrumentistas e vocalistas, que fazem um mix daqueles, passando por forró, funk, axé, sertanejo, tem de tudo e a pista, cheia, animadíssima e reproduzindo passos de TikTok, agradece.

Noite adentro, a gente piscou e Sophia já apareceu de curtinho preto, com plumas, e tênis, com pistola de gelo seco sobre a "galera". Momento frenesi!

Passinho vai, passinho vem, perto do dia amanhecer, a belíssima noite vai se despedindo e os convidados recebem, na saída, uma minibag, em tamanho real, de chocolate, recheada com torta do mesmo sabor para aplacar, no outro dia, a ressaquinha de uma festa absolutamente incrível e inesquecível, que somou o entusiasmo dos pais com a criatividade e o perfeccionismo de Roberto Alves, da Celebre Eventos - um craque!

Com o desejo de felicidades a Sophia e família, seguem as presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

