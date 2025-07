Ecos de uma bela união

Foto: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Rihanna na première de "Smurfs" em Los Angeles

Após anos de união civil, Rosilândia e Humberto Lima selaram matrimônio em celebração na Igreja Nossa Sra. do Líbano, sacramento ministrado pelo padre Eugênio Pacelli.

Após ato religioso, família recepcionou convidados no Salão Mar do La Maison Buffet. A noite primou pelo clássico, com flores brancas do decorador Victor Oliveira, bolo de Adriana Pessoa e cerimonial de Lilian Porto. Noiva e as filhas Vitória e Letícia trajaram modelos da estilista Ticiana Sampaio.

Animando a noite, Márcio Campos, Giovanna Bezerra e Marcos Lessa. Com o desejo de felicidades, seguem registros...