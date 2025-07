Foto: João Filho Tavares Silvio Frota, Denise Mattar e Lino Vilaventura

E aí?

Ainda estão com medo de conversar pelo WhatsApp?

Depois do "PDF Case", os grupos estão todos bem calminhos, virtuosos, enxergando beleza e bondade em tudo.

Os nudes, as piadas politicamente incorretas, as calúnias, difamações, os venenos, em geral, foram trocados por prints do "Café com Deus Pai", oração da Desatadora dos Nós, gif com a Medalha de São Bento rodando. Até o São Charbel, dizem que poderoso santo libanês, entrou na roda do Zap do Bem.

Parece mais um diálogo espiritual-digital entre Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. O "tititi" agora é só no presencial, e olhe!

Acho bom mesmo, sobretudo ali pela Beira Mar...

Parece que a bruxa anda solta entre os "Meirelers". Até o clássico Náutico, palco de momentos memoráveis da história cearense, virou "papinho" mediante uma "desarmonia interna".

Haja PDF...

...E tudo isso correndo o risco de a Coca Cola, melhor elixir contra as adversidades da vida (além de curar a ressaca), ter sua fórmula secreta alterada, já que a versão humana de Mágico de Oz (ou seria Lex Luthor?) decidiu trocar o xarope de milho pelo açúcar de cana. Isso mesmo, Mr. Trump quer enfiar o dedo - e o bedelho - em tuuuuuuuuudo...

Mas falando em bebidas, as sacras e as profanas, tem feito sucesso, na calada da noite, o neo-absinto. Chama-se "Tiquira" e é "made in" Maranhão, ou seja, traz nos mais de 50% de teor alcóolico, o borogodó ancestral que fez o brasileiro ser quem ele é...

Na cabeça, dizem que é uma mistura de Lâmpada do Gênio, esperando ser acionada pelos Aladins para a realização de desejos, e o quadro "Quer Namorar Comigo?", de Silvio Santos.

Uma conhecida entornou uma garrafinha do drink azulado e mudou até de lado, lados, na verdade, deixa a gata!

"Bate forte o tambor/ Eu quero é tic, tic, tic, tic, tac", cantaria a finada banda Carrapicho, de outros tempos, outras eras... Eita, gente, cadê o guaraná Jesus, hein?

Hoje, o rala e rola parece que anda cada vez mais difícil. Além das questões da afetividade (geral com ansiedade, pânico & afins), a ausência de dinheiro sobrando para os prazeres dificulta os procedimentos, digamos assim, afinal, até para beber uma água, depois, há de se pagar.

O cenário criou uma nova expressão no dicionário dos relacionamentos: "Ghosting Econômico". É o mesmo "chá de sumiço", que a Gen Z apelidou de "Ghosting", só que agora motivado não pelo desinteresse, mas pela falta de grana. Dívidas, inflação, preocupações com boletos são o maior anti-clímax que existe.

Redirecionando a abordagem, agora numa perspectiva individual, esse high-low nas contas e no valor do dinheiro tem causado uma outra síndrome, tema de divãs, "Dismorfia Financeira". É o assalariado que se acha rico e sai vivendo como tal, até o cartão estourar, e vice-versa, o endinheirado que rói até as unhas de tão miserável, temendo perder tudo.

Alguém conhece alguém?

Apontem, em PDF, se tiverem advogados suficientes para o pós-vazamento. Fofoca, tenho dito, é um dos instintos mais incontroláveis da espécie humana.

Vou indo... em busca da minha coquinha, antes que ela vire um mel alaranjado.

Flores...

Celebrar



Gyna Machado deu pausa na agenda, à frente das clínicas oftalmológicas que dirige junto do marido, o prestigiado médico André Jucá Machado, para receber o carinho da amigas em almoço de aniversário organizado por Márcia Rodrigues e Lisie Borges. Dito Machado grifou o décor. Cenas...

Ela não para!



Sabrina Sato já tem um novo projeto em andamento no GNT e Globoplay. Em breve começam as gravaçõesde ‘Sua Maravilhosa’, atração inédita com uma premissa divertida e emocionante. O programa é um convite para que mulheres com histórias de vida inspiradoras tenham a oportunidade de serem exaltadas e reconhecidas. Elas serão surpreendidas por Sabrina e sua equipe, que terão a missão de criar um momento especial para marcar uma nova fase na vida dessas mulheres.

Vernissage

O Museu da Fotografia de Fortaleza, que já era encantador, ganhou um colorido especialíssimo. Falo da exposição Lino Villaventura, aberta na última quarta-feira. A mostra, em cartaz até outubro, reúne fotos emblemáticas e mais de 20 vestidos que marcaram a trajetória do icônico estilista. Nomes de expressão, do empresariando e das artes, compareceram ao momento. Lembro aos apreciadores do trabalho de Lino, que no Youtube do O POVO há uma entrevista que fiz, há poucos dias, com o criador, quando ele fala sobre a trajetória, inspirações e a moda hoje. Seguem registros...