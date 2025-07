Jubileu de Coral, missão Ibérica e outras notas...

Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Anne Hathaway: volta por cima em O Diabo Veste Prada

Jubileu de Coral



Foto: Bárbara Mesquita/ Divulgação Nailson Rocha representado o deputado estadual Lucinildo Frota e Ana Lúcia Mota, presidente da Cerbras.

A cearense Cerbras, referência na produção de cerâmicas e porcelanatos alto padrão, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O reconhecimento marca os 35 anos de contribuição da empresa para o desenvolvimento econômico do Estado e foi proposta pelo deputado estadual Lucinildo Frota, com entrega realizada pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri. A presidente da Cerbras, Ana Lúcia Mota, recebeu a honraria em nome da empresa (juntos na foto).

Sobre a empresa, se consolidou como uma indústria de excelência, com certificações internacionais e presença em 33 países. A fábrica, localizada em uma área de 119 mil m², produz anualmente 44 milhões de metros quadrados de revestimentos.

Missão Ibérica

Foto: arquivo pessoal Leandro Vasques: douturado na Universidade do Porto

O advogado Leandro Vasques foi cumprir mais uma etapa de seu doutorado em Criminologia na Faculdade de Direito da secular Universidade do Porto, em Portugal, e aproveitou para explorar a península ibérica com a família, esticando até a Espanha e regressando por terras lusitanas.

Sana

Foto: divulgação Pedro Matos no Sana

...E quem se deixou levar, pelos encantos da fantasia do mundo geek, foi o deputado estadual Pedro Matos. Parlamentar participou da segunda edição do SANA 2025 (Super Amostra Nacional de Animes), dias 18, 19 e 20 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, destacando a importância que o evento tem no incentivo à cultura jovem e estímulo à economia criativa no Ceará.

Institucional

Foto: JoaoFilho Tavares Reitor e a vice-reitora da Universidade Regional do Cariri (Urca), professores Carlos Kleber e Socorro Vieira com Luciana Dummar

Reitor e a vice-reitora da Universidade Regional do Cariri (Urca), professores Carlos Kleber e Socorro Vieira, estiveram visitando a sede do Grupo de Comunicação O POVO. Na ocasião, foram recepcionados pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar.

Foto: JoaoFilho Tavares Erick Guimarães, Ana Naddaf, Socorro Vieira, Luciana Dummar, Carlos Kleber, Daniela Nogueira, Alexandre Medina Néri e Filipe Dummar

Participaram do encontro os diretores de jornalismo, Erick Guimarães e Ana Naddaf; a assessora de comunicação, Daniela Nogueira; o diretor de negócios, Alexandre Medina; e o diretor de estratégia digital, Filipe Dummar.

Durante a conversa, os professores anunciaram as mais recentes notícias da instituição e conversaram sobre os investimentos na Universidade e a perspectiva de abertura de cursos e concursos. Registros...

Presença

Foto: divulgação Chefs Rodrigo Holanda, Edil Costa, ministro Luis Roberto Barroso e chef João Roberto

Em Fortaleza para agenda multi-institucional, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, foi recebido em jantar, no Espaço de Gastronomia Edil Costa, 21 lugares marcados, em momento organizado pela Associação dos Magistrados do Ceará. No menu, insumos cearenses com a leitura gourmet do craque Edil, que compõe, também, o time de colunistas do caderno Comes&Bebes, aqui no O POVO. Na sequência da noite, quatro passos: camarão crocante na fonduta de queijo coalho e redução de cajuína, lombinho de lagosta com molho de moqueca e farofa cítrica, filé de sol na manteiga de garrafa com creme de abóbora e a sobremesa, cocada cremosa com sorvete de rapadura. No registro, chef Rodrigo Holanda, Edil Costa e João Roberto com o magistrado.

20 anos depois...

Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Anne Hathaway: volta por cima em O Diabo Veste Prada

...de lotar salas de cinema e demarcar um capítulo marcante na história do cinema mundial, "O Diabo Veste Prada" ganha sequência com a parte II da famosa história de Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway, na foto). O 20th Century Studios tem mantido segredo sobre os detalhes do longa, com estreia em abril, mas já se sabe que haverá uma troca de lugares, com Miranda decadente e Andy em total ascenção e sucesso. Emily Blunt e Stanley Tuccio também retornam ao elento. Na foto, Anne Hathaway no red carpet do Met Gala. Brilha!

Temporada do vento

Último fim de semana, lifestyle e investimentos estratégicos estiveram juntosno Preá. Pablo Guterres, anfitrião do Vila Carnaúba, ao lado de Júlio Capua, recebeu nomes como Guilherme Benchimol, Mário Queirós, Igor Soares, Karina Militão, Rebeca Soares, Ilo Igo Marques, Andréa Aquino, Germana Rabelo e José Bernardo Milek, entre outros empresários do Brasil para a abertura da temporada do vento naquele desejado litoral.

Os dias de relax & business seguirão reunindo empresários e investidores para mergulhar na experiência entre o vento do kite, as conexões globais e o ciclo de bons ventos que vem transformando o Preá no epicentro de uma nova rota de investimentos. Cenas...

abrir (Foto: divulgação)Mari Campos, Pablo Guterres, Mari Bokel, Rebeca Soares (Foto: divulgação)Igor Marques, Pablo Guterres, Mário Queirós, José Bernardo Milek, Ilo Igor Marques (Foto: divulgação)George Martins, Isadora Martins, Natália Martins, Pablo Guterres, Igor Soares, Karina Militão (Foto: divulgação)Andrea Aquino, Pablo Guterres; Germana Rabello, Lorna Arruda, Marina Baquit (Foto: divulgação)Igor Soares, Julio Capua, Guilherme Bemchimol, Ilo Igo Marques, Pablo Guterres (Foto: Divulgação)Mari Campos, Pablo Guterres, Mari Bokel, Rebeca Soares





Aviso:

Amanhã, 24, excepcionalmente, a coluna não será publicada. Meu aniversário é hoje, 23, e vou ficar de pernas para o ar e copo para cima celebrando o início de um novo ciclo. Até sexta!