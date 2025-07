Mercado, brinde em tour europeu e outras notas..

Foto: Mauricio Fidalgo Taís Araújo: evidência na carreira

À frente da Extrema Jaguar Land Rover, Camila Melo comemora os números do primeiro semestre de 2025 da concessionária, que registrou crescimento de 20% no faturamento em comparação com o mesmo período de 2024. Bom desempenho acompanha o movimento de expansão do mercado de luxo na região.

A alta na demanda por veículos premium tem sido impulsionada, vale destacar, por fatores como a maior oferta de crédito para o público A , o interesse crescente por tecnologias embarcadas e sistemas avançados de segurança, além da valorização por experiências de compra personalizadas.

Entre os modelos mais vendidos no semestre estão o Range Rover Evoque, o Defender e o Discovery Sport, SUVs que combinam luxo, tecnologia de ponta e alta performance off-road. Sucesso!

Flores para a rainha

Amigos de longas datas, Ivete Sangalo sempre é recebida em Fortaleza assim, com flores do empresário Colombo Cialdini, com quem já realizou inúmeros projetos. Brilham juntos!

Nadando com golfinhos

Do time que não canta, não dança, não interpreta, mas brilha - e muito -, a influenciadora digital Livia Nunes deu pause na rotina para férias em Bodrum, costa da Turquia.

Para a ocasião, Livia se juntou a estilistas brasileiros para criar looks inovadores, além de ter garimpado peças de beachwear com forte identidade criativa, assinadas por estilistas independentes e marcas conceituais, muitas delas autorais, com estética de moda-arte ou vintage.

Esse mix, entre futuro e passado, de onde retira sua releitura fashion para o presente, é uma das especialidades da beldade em seu trabalho com a moda.

Dentre as aparições de destaque, zoom no (micro) top de vidro moldado em forma de golfinhos da marca britânica Home in Heven, combinado com vestido vintage Dior by John Galliano.

Brinde em Copenhagen

Em viagem pela Europa, requisitado criminalista Bruno Queiroz e esposa Juliana foram recepcionados, para sessão champs & tour, pelo conterrâneo David Moura do Carmo e o marido, executivo Johan Olsson. Radicado há décadas na Dinamarca, David é conhecido pela ampla cultura geral, sobretudo no que diz respeito a destinos, tradições e encantos no Antigo Mundo. Na foto, os quatro na residência dos anfitriões, antes de partir para dia inesquecível pela joia nórdica.

Trajetória

Em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, o GNT exibirá nesta sexta, dia 25, às 23h, o quadro 'Fantástico Entrevista: Taís Araújo', apresentado pela primeira vez na TV Globo em maio.

Na produção, Maju Coutinho encontra Taís Araújo para uma entrevista em celebração aos 30 anos de carreira da atriz. A protagonista de 'Vale Tudo', aclamada pelo público no papel de Raquel, vai compartilhar memórias, desafios e conquistas da sua trajetória.

Com a participação de sua mãe, Mercedes, e de sua filha, Maria, a atração celebra três gerações de mulheres da mesma família, que representam base, inspiração e força. Brilha!

Visita: dois momentos

Em passagem para agenda institucional no Ceará, dois momentos do presidente do STF e do CNJ, Luís Roberto Barroso, na Capital:

Antes de participar do evento "Diálogos da Magistratura", promovido pela Associação Cearense de Magistrados, com apoio do TJCE e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e sediado na Fiec, o (poderoso) magistrado teve um "tête-à-tête" com o presidente da Federação, Ricardo Cavalcante. Ambos foram muito cautelosos em suas declarações públicas, mas quem duvida que não tenha entrado, dentre os temas, a preocupação do empresariado com o cenário geopolítico, institucional e as repercussões (drásticas) sobre a economia cearense?

Na sede da OAB, presidente da entidade Christiane Leitão recebeu até beijo na testa, do muito gentil e cuidadoso ministro (é o que dizem), quando anunciado para a palestra que veio proferir.

Vide Pause

Entrevistadas da última sexta-feira, no programa Pause O POVO, Rosângela Melo, fundadora da marca beachwear Água de Coco, e Manuela Melo, filha e diretora criativa da grife. Em conversa comigo, compartilharam a história de quase 40 anos da empresa, a serem completados em 2026, aprendizados da gestão e planos para o futuro. Confira no Youtube do O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Nesta tarde, às 16h, ao vivo, recebo a sommelier e colunista do Comes & Bebes Marbênia Gonçalves, que vem conversar sobre o universo cada vez mais rico das cachaças, tanto na apresentações de novos rótulos, quanto na construção de novos roteiros turísticos e gastronômicos em torno da bebida.