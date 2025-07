Bodas de Madeira, celebrar e outras notas...

Foto: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Pierce Brosnan volta a Netflix em Agosto

Bodas de Madeira

Após cinco anos de união, Cristiane da Fonte e Marcelo Luz renovaram os votos, celebrando Bodas de Madeira em fim de tarde no sempre lindo Iate Clube.

Com decoração de Branca Mourão, cerimônia foi conduzida pelo cerimonialista Flávio Liffeman e ao som de Philipe Dantas.

O brinde pós solenidade transcorreu no rooftop do Iate, ao som de Itaquê Figueiredo, sax de Jorge Matheus e os acordes da banda Paduo. Nazaré Santiago conduziu o cerimonial. Com o deseje de felicidades aos noivos e família, seguem cenas...

abrir (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação)Pompeu Vasconcelos, Cristiane da Fonte, Pompeuzinho Vasconcelos, Marcelo Luz e Mariana da Fonte (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação)Racine e Branca Mourão, Sandra Mourão e César Coutinho (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/Divulgação)Renan Gomes, Sarah, Ticiana e Duda Brígido (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/Divulgação)João Gondim, Cristiane da Fonte, Marcelo Luz e Lorena Gondim (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/Divulgação)Sandra Mourão, Rodrigo Maia e Patrícia Dias (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/Divulgação)Nadia e Eduardo Bismarck (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Hermano Franck, Hermano da Fonte Franck e Cecília da Fonte (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )João Bosco Ferreira Gomes, Cristiane da Fonte, Marcelo Luz e Márcia Ferreira Gomes (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Ciro e Bas Meméria (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Cristiane da Fonte e Marcelo Luz (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Cristiano e Danielle Peixoto, Cristiane da Fonte e Marcelo Luz, Bas e Ciro Memória (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Eduardo Araújo e Carla Brasil (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Felipe Neves e Anik Mourão (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Glayddes Sindeaux e Rossini Esmeraldo (Foto: Aldaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Hermano e Nivea Franck (Foto: Adaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Bismarck Maia e Gláucia (Foto: Adaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Decoração de Branca Mourão (Foto: Adaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Branca e Racine Mourão (Foto: Adaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Cecília, Mariana e Cristiane da Fonte, Marcelo, Rodrigo, Augusto e Romero Luz (Foto: Adaila Bongiovi/ Iate Clube/ Divulgação )Chiquinho e Cristina Aragão

Estreia

Eterno galã de Hollywood, Pierce Brosnan (foto) retorna aoNetflix com a estreia mundial de "O Clube da Quinta-Feira". Na trama, grupo de detetives da terceira idade, que adora solucionar casos antigos por diversão, se envolve em um mistério de assassinato. Com lançamento em 28 de agosto, trata-se de uma comédia policial que tem no elenco outros figurões da Sétima Arte, comoHelen Mirren e Ben Kingsley. Promete!

Celebrar

Cultivadora de amizades e sempre com o sorriso no rosto, Andréa Rios ganhou momento parabéns surpresa, em almoço no Villa Borghese, organizado pela lista do coração. Presenças..