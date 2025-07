Foto: Aurelio Alves/O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.07.2025: Morango do amor. fotos feitas na loja Dolce Divino. (Foto: Aurelio Alves/O POVO)

Segundamos...

...e como estão os planos por aí?

Já comeram o tal Morango do Amor, a febre gourmetizada da vez?

Uma amiga disse que está mais interessada em outras frutas, mais longas, maiores. Morango é pequeno, com três lambidas e duas mordidinhas já acaba. Deixo o resto da história com a imaginação de vocês...

O fato é que...

...com problemas no meu carro, estou há uns 20 dias usando os serviços de locomoção por aplicativo, Uber e 99. Tem sido uma experiência e tanto... Antropológica, sociológica, psicológica, eu diria.

Não sou do tipo que puxa muita conversa, mas também não me nego a ouvir e interagir quando percebo que ali, na solidão de quem passa o dia inteiro levando e trazendo pessoas para suas vidas fora dos carros, há uma carência por diálogo em um ambiente neutro, como numa terapia.

Futebol, política, religião.

Parece que alguns temas antes vetados e agora velados no mundo estático, sem a proteção do vidro fumê e o conforto do ar-condicionado (daqueles que ainda ligam), se tornam prioritários quando no movimento das quatro rodas.

Basta uma sinalização, algo que dê um gancho e os motoristas, assim como os passageiros, puxam o fio dos novelos mais complexos de serem desenrolados, com exceção da bola, o mais ameno, democrático e amigável de todos.

Andar com motorista de aplicativo é como uma Zona Franca para lamentos, depoimentos, desabafos, talvez mais profunda do que as mesas de bar.

Não sei se pelo anonimato de um app, como os de relacionamentos, ou pelos poucos minutos que levam da procedência ao destino, o fato é que ali, entre motoristas e passageiros, muitas vezes se dá um ambiente de confiança, volátil, mas emocionalmente confortável para temas sensíveis.

Ringue geopolítico e ortodoxismos à parte, no divã móvel fala-se também sobre amores, os reais, os virtuais, os sexuais, os "chifrais".

Um dia, voltando do jornal, um grande amigo motorista que eu havia conhecido, há exatos dois minutos de corrida, começou a relatar viradas de chave que deu pós-40 anos, a começar pela separação da ex-esposa.

- Macho, é como sempre eu digo, se for para fazer, que faça bem feito.

...concluiu ele, danto a entender que ainda colhia os cacos afetivos da traição mal planejada e, pelo visto, descoberta da pior forma, in loco.

Da minha parte, o que fazer?

Deixei a corrida levantando a autoestima do rapaz, ressaltando que ter saúde é o que mais importa (clichê-refúgio para todos os dramas). Buscando outros pontos positivos sobre a vida do meu íntimo desconhecido, elogiei o carro.

- Meu amigo, seu carro está lindo, modelo elétrico, você já está é no futuro, esqueça o passado e vá passear.

Já em casa, enquanto o elevador subia, Diabólico Zap registra a chegada de um novo capítulo Pós-"PDF Case da Beira Mar"...

O mundo running entrou numa vibe, viu? Francamente.

Desde que o colorido das camisas e roupas de treino, antes em amarelo, pink, verde néon, azul bic, passaram a ser feitas com os tons acinzentados da moda (verde musgo, cinzas, marrons, vinho), parece que a tchurma das ruas entrou, junto com a energia cromática, numa vibração interpessoal nada compatível com a plástica leve das invejadas fotos que postam correndo.

O tal lance foi assim... uma bacana dessas de assessoria de corrida chic, num deslize de "passa ou repassa" conteúdos íntimos para aquele alguém (nem sempre especial), errou o destinatário e compartilhou, no grupo de corredores, uma cena hot, hot, hot... indescritível aqui, mesmo tirando as crianças da sala.

Nesse dia, naquele universo que envolve a fofoca no "quadrilátero social" Meireles, Aldeota indo até a Praia do Futuro e o Bairro de Fátima, os aparelhos celulares esquentaram, assim como as orelhas da dita cuja. Tirou até os brincos, dizem...

Dois minutinhos depois a internauta, digamos assim, até deletou o material, mas, da mesma forma como acontece nas viagens de uber, segundos de trajeto valem, às vezes, pela revelação ou a constatação de uma vida inteira.

Guimarães Rosa cunhou: "Felicidade se acha é em horinhas de descuido", mas nunca é demais lembrar que, na "Vida Como Ela É" (Nelson Rodrigues), cabe cuidado extra com os vídeos e fotos que fazemos nos minutinhos deliciosamente descuidados, humanamente sinceros e verdadeiros, como num papinho com um uber qualquer...

Flores... lambuzadas de Morango do Amor, ou preferem outras frutas?

Cult

Bailarina e diretora-geral de “CAPIBA, pelas ruas eu vou”, Cecília Brennand está em contagem regressiva para a estreia do musical nos próximos dias 30 e 31, no Teatro RioMar Fortaleza.

É a primeira vez que o espetáculo vem à capital cearense, depois de fazer sucesso em Pernambuco, Paraíba e São Paulo, tendo sido assistido por mais de 27 mil pessoas.

Na peça, Cecília toma conta do palco ao lado de 45 bailarinos-cantores e 19 músicos num show vibrante que une música, dança, canto, teatro, fotografia e cinema para narrar a trajetória de um ícone da cultura brasileira, o músico, pianista e compositor Capiba

Sobre Cecília, é nora do empresário e grande colecionador de arte Ricardo Brennand, do famoso Instituto homônimo, e sua maior performance tem sido na liderança - há mais de três décadas - do projeto Aria Social, com ênfase na formação completa de bailarinos-cantores, na introdução ao universo musical e ao empreendedorismo com moradores da Região Metropolitana do Recife.

Ingressos para o espetáculo à venda no Uhuu.com.

Relax no Ceará

Por esses dias, durante passagem pelo Ceará, padre Fábio de Melo esteve no Beach Park e se divertiu nas mais de 30 atrações do Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo TripAdvisor (2024). O religioso, que já esteve no destino turístico em outras ocasiões, desceu pela primeira vez no Surreal, considerada a maior montanha-russa aquática do mundo. Na foto, posa com Felipe Correia (diretor comercial), Clarisse Linhares (diretora de Marketing, Conteúdo e Mídia) e Paulo Menezes (diretor de projetos e hotelaria) do Grupo Beach Park.

Energias

Sunplena Energia e a Avel XP firmaram parceria estratégica para levar grupo de investidores do setor de energia solar à Expert XP, maior evento de investimentos do mundo, promovido pela XP Inc.

Além da participação no evento, a experiência incluirá um tour exclusivo pelas maiores gestoras de infraestrutura do Brasil, localizadas na capital paulistana, encerrando com um jantar reunindo especialistas e empresários da área para fomentar networking e novas oportunidades de negócio.

No registro, Lucas Melo, CEO Sunplrna Energia, e Paulo Lira, cofundador e CFO da Sunplena Energia.



Empreendedorismo

Com foco em inovação e empreendedorismo de impacto, Bosco Nunes (diretor de Planejamento da CDL Jovem) e Enila Alves (diretora de Missões), juntos na foto, lançaram a Missão Empresarial da entidade para Florianópolis, prevista para o segundo semestre. Conhecida como “Ilha do Silício”, Floripa foi escolhida pelo seu ecossistema tecnológico vibrante. A missão promete imersão em temas como transformação digital, turismo e economia criativa. “Queremos despertar o olhar estratégico dos jovens empresários”, destaca Bosco. A iniciativa é um dos grandes projetos da CDL Jovem para 2025.