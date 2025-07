Ícones do varejo em palestra hoje no Iguatemi Hall

Foto: KAYLA OADDAMS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sofia Carson

Foto: Vitória Santos/ Diagonal João Fíuza fala com integrantes da AJE em almoço empresarial

Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) promove, dia 30, mais uma edição do seu tradicional Almoço Empresarial. O encontro será realizado a partir das 12h, no Ideal Clube, reunindo associados, lideranças empresariais e convidados para um momento de networking, troca de experiências e debate sobre o cenário empreendedor.

O convidado desta edição é empresário João Fiúza, que compartilhará sua trajetória, visão de mercado e estratégias de crescimento no setor imobiliário. Um dos fundadores e presidente do Grupo Diagonal, conglomerado que reúne as construtoras Diagonal Engenharia e Victa, tem motivos para comemorar.

Sob sua liderança, o Grupo Diagonal tornou-se referência no mercado imobiliário de Fortaleza. Em 2024, Fiúza projetou um VGV de cerca de R$ 900 milhões, com dois lançamentos de alto padrão pela Diagonal e cinco empreendimentos econômicos pela Victa, reforçando sua visão estratégica e a expansão do grupo nos diferentes segmentos habitacionais.

Evento restrito a associados e convidados.

Mercado

Vem aí o "Cenário - Casa de Música", novo empreendimento do Grupo Host. Sócios Deda Gomes, Lucas Bayma, Felipe Lima e Mário Wilson apostam na excelência da música brasileira e internacional como o diferencial do espaço, com palco pronto para receber artistas e diversos espetáculos.

A ideia é integrar música, gastronomia e atmosfera acolhedora, onde cabe jantar, bebericar, dançar... No repertório, salsa, jazz, black music, disco, merengue, bossa, forró, dentre outros ritmos. Empreendimento abre as portas em agosto. Promete!

Cenários

Foto: divulgação Renata Moraes Vichi (foto), CEO do Grupo CRM

Renata Moraes Vichi (foto), CEO do Grupo CRM — holding das marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffee — e Fernando Miranda, CEO da Staage e sócio da V4 Company, serão os palestrantes do Inova Varejo 2025, um dos principais eventos do varejo no Ceará, reunindo empresários, gestores e especialistas para discutir inovação, comportamento de consumo e estratégias de crescimento.

Em 2024, o evento reuniu 1.200 participantes e contou com palestra de João Branco, ex-vice-presidente de Marketing do McDonald's. A expectativa para esta edição é reunir mais de 2 mil, com cases de sucesso, networking qualificado e presenças de peso do varejo nacional.

Encontro acontece hoje, 29, no Iguatemi Hall, a partir das 17 horas. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Medicina avançada

Foto: divulgação Juscelino Kubitscheck, André Jucá Machado

Um dos oftalmologistas de referência no Brasil, médico Juscelino Kubitscheck veio a Fortaleza para proferir palestra a colegas no CLDO e CCO. Anfitrionado por Gyna e André Jucá Machado, ele apresentou bons resultados e atualizações na técnica do uso de istent para cirurgias minimamente invasiva em pacientes com glaucoma. Evento ocorreu no auditório Antônio Jucá, do CLDO e CCO, reunindo médicos de expressão da oftalmologia cearens. Na foto, Juscelino Kubitscheck, Ana Valéria Teixeira (presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia) e André Jucá.

Estreia

Foto: KAYLA OADDAMS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sofia Carson

Adaptação homônima de obra escrita por Julia Whelan, o romance "My Oxford Year" ("Meu Ano Oxford", em tradução literal), chega ao Netflix em 1º de agosto. Na trama, Anna (Sofia Carson) é uma jovem americana cheia de ambições. Na Universidade de Oxford conhece um rapaz superenvolvente (Corey Mylchreest) de onde se inicia uma bela história de amor. Na foto, protagonista durante a première do longa no Netflix Tudum Theater, Los Angeles. Brilha!

Entre amigos

Foto: arqivo pessoal Bruno Queiroz, Alexandre Guilhon e Alexandre Leitão.

Empresário Alexandre Leitão, diretor da tradicional relojoaria Tânia Joias, recebeu nomes de expressão para a já tradicional "Noite de Charutos", na Maison da Fonseca Lôbo. Na foto, Bruno Queiroz, Alexandre Guilhon e Alexandre Leitão.

Judiciário: posse

Foto: arquivo familiar Nicodemos Fabrício Maia, Daniel Rocha Maia e Victoria Costa

Daniel Rocha Maia, filho do procurador Regional do Trabalho Nicodemos Fabrício Maia, tomou posse no cargo de Juiz de Direito do Tribunal do Justiça do Estado de São Paulo. Na imagem, Nicodemos Fabrício com a esposa Vitória Costa, requisitada cerimonialista e produtora de eventos no Ceará, com o novo magistrado.

União

Foto: arquivo pessoal Amanda Ponte e Maurício Nascimento entre Sérgio Ponte ( avô da noiva) e Inês Helena.

Uniram-se em casamento civil o casal Amanda Ponte e Maurício Nascimento diante de uma centena de convidados em cerimônia ocorrida em Maranguape. No registro, noivos com o casal No flagrante com o casal Sérgio Ponte (avô da noiva) e Inês Helena.