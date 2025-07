Choque de realidade, mas só para quem está interessado...

Foto: arquivo pessoal Victor Melo e Germana: black tie em Curitiba

Vou logo pedindo...

...licença aos meus leitores que só querem ficar com a parte das "Flores" aqui na coluna. Mas preciso voltar cerca de dez anos ou mais no tempo, quando atuava como assessor parlamentar e fui num "ato pela paz" em área da periferia.

Era comum esse tipo de visita e, com a experiência, a gente vai se acostumando com os fatos e realidades oriundas da Agenda da Omissão do Poder Público, como na época das chuvas, em que as zonas de risco se tornam lagoas habitadas. É tudo muito triste, mas sempre pode piorar, como naquela tarde de sábado...

- "Muito obrigado pelo senhor estar aqui. Ninguém nem pisa nessa região. Aqui não tem nada, só ficaram as facções", declarou uma mulher de meia idade, com os olhos marejados de clemência, segurando o braço do vereador que eu acompanhava.

Nas esquinas, homens observavam, com um semblante intimidador, nós, os "invasores" de um quadrilátero dominado.

Crianças apresentaram uma dança segurando balões brancos ao som de um canto gospel, um pedido de paz. Lembro de ter me emocionado imaginando a total falta de perspectiva para aquelas vidas em formação.

No entorno, o nada, só os olheiros.

Nenhuma escola, nenhum posto de saúde, viaturas, nada, nem farmácias e bodegas. Nenhum sinal de serviço ou presença do poder público, muito menos empresas.

Finalizada a dança, saímos de supetão, quase numa fuga, vendo nas paredes das casas as insígnias de quem manda no pedaço.

Saltamos para 2025, quando duas novas obras audiovisuais - de fôlego - apresentam recortes de quem ocupa esse mesmo vazio daquele ato, um hiato deixado pelas autoridades competentes, eleitas e pagas para essa função.

Na plataforma de streaming jornalístico O POVO +, o Grupo de Comunicação O POVO apresenta o documentário "Guerra Sem Fim: Facções e Política", direção do premiado Demitri Túlio, escancarando as relações entre poder político e o mundo do crime, engrenagens que vêm se tornando cada vez mais próximas e ressignificando, portanto, a atuação destes grupos organizados da contravenção, agora com braços e pernas na institucionalidade.

Já no Netflix, a diretora Petra Costa apresenta o documentário "Apocalipse nos Trópicos", que explora a relação entre a fé evangélica e a política no Brasil, com foco em Brasília, mas facilmente aplicável a todas as cidades e regiões. A cineasta busca entender como a fé moldou os rumos da política nos últimos anos, a partir de depoimentos de figuras como Lula, Bolsonaro e Silas Malafaia. As motivações, fica claro, não são nada ortodoxas.



...E só para não perder o embalo do clima de fim das férias escolares...

...a BBC News Brasil publicou, nesta segunda-feira, uma reportagem mostrando como as facções transformaram destinos paradisíacos do Nordeste, como Porto de Galinhas (PE), Pipa (RN) e nossa Jericoacoara, aqui no Ceará, como "points" de grandes negócios, que vão desde o domínio dos espaços, com cobrança de "aluguéis" paralelos até o tráfico de drogas para abastecer os chics sunsets da tchurma.

Em resumo, por falta de aviso do Jornalismo Profissional não foi.

Flores... para aquelas garotas do singelo ato pela paz na longínqua zona dominada, manifestação que hoje se torna coletiva e ocupa também não apenas os centros urbanos, mas os espaços de poder.

Mercado

Foto: CAMPELOANDRESSA/ divulgação Pedro Alberoni, gerente de relacionamento do BNB, Márcio Carneiro, gerente geral do BNB, Paulo Câmara, presidente do BNB, Edson Queiroz Neto, acionista do Grupo Colibri, Carlos Eduardo Barros, presidente do Grupo Colibri, e Lagildo Brasileiro, CEO da Brasilidade Urbanismo

Grupo Colibri Capital e Banco do Nordeste (BNB) assinaram, na segunda (28), o contrato de financiamento de R$ 98 milhões para as obras do Laguna Gastronomia e Passeio. O empreendimento da Brasilidade Urbanismo, empresa do Grupo Colibri Capital, terá mais de 60 operações de entretenimento e serviços, como restaurantes, cafeterias, academia, dentre outras, em uma área de 111 mil m².

O Laguna Gastronomia e Passeio foi pensado como um "placemaker", agregando serviços, bar, restaurante e play game. O conceito está relacionado à criação de lugares que são projetados de forma intencional para atrair pessoas, promover interações sociais e melhorar a qualidade de vida em um ambiente específico. O empreendimento deverá ser inaugurado em dezembro de 2025, o que inclui, também, a requalificação de quatro hectares da lagoa do Eusébio e seu entorno.

Na foto, Pedro Alberoni, gerente de relacionamento do BNB, Márcio Carneiro, gerente geral do BNB, Paulo Câmara, presidente do BNB, Edson Queiroz Neto, acionista do Grupo Colibri, Carlos Eduardo Barros, presidente do Grupo Colibri, e Lagildo Brasileiro, CEO da Brasilidade Urbanismo.

Glam

No belíssimo Castelo do Batel, em Curitiba (PR), zoom na presença - de puro glam -, de Victor Melo e Germana.

Casal estava na lista de convidados para o luxuoso casamento da arquiteta Fabiane Menon Cattalini com Felipe Mueller.

Enlace reuniu nomes de expressão do mundo business nacional e até internacional, fim de tarde do último sábado, com festão que enveredou pela madrugada do domingo.

Para a ocasião, dress code era black tie, a influenciadora de lifestyle cearense apostou em modelo da Amissima, arrematado com joias do acervo pessoal. Ela brilha!

Ferrão: parceria



Foto: Divulgação Alexandre Magno, cap da DLT, recebeu o presidente do Ferroviário Atlético Clube, Aderson Maia Nogueira Júnior, no QG da marca

Alexandre Magno, fundador e presidente da rede de lojas DLT, recebeu o presidente do Ferroviário Atlético Clube, Aderson Maia Nogueira Júnior, no QG da marca masculina, na Osvaldo Cruz, para apresentar a collab "Raiz e Presença", feita com o time.

As peças, cheias de estilo, trazem as cores do clube, vermelho, branco e preto, em malha estruturada, para oferecer conforto, resistência e caimento diferenciado. São quatro t-shirts e uma camisa polo com detalhes em bordado, silk e estampas exclusivos, que exaltam o brasão do “Ferrão” e sua tradição identitária.

Últimas

Charmosinha e bem cult a sessão de encerramento do programa Clube do Livro, ação da Unimed Fortaleza com clientes. Escritora cearense Socorro Acioli foi conversar com as participantes sobre sua obra "Oração para Desaparecer".

Respeitado juiz do Trabalho, professor universitário e cinéfilo por hobby, Rafael Xerez reúne lista do coração, no sábado, para entrar nas cinco décadas.

Duas privês de samba e axé animaram os bacanas no sábado à tarde da Capital, uma na residência de Miguel Dias Filho e outra no casa de Leonardo Albuquerque.

Em 31 de julho, às 19h, Theatro Via Sul Fortaleza recebe a Orquestra Contemporânea Brasileira em apresentação voltada ao público infantil. Cantigas de roda e sucessos de filmes da Disney compõem repertório.

Fotógrafo Celso Oliveira lança o livro “Habitantes” no Centro Cultural Banco do Nordeste em 6 de agosto, às 19h.

Programa bacana: chá da tarde na nova Varanda Mucuripe, no Gran Marquise Hotel, superaconchegante após retrofit por Racine Mourão. De segunda a sábado das 15h às 18h.