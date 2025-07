Livro sobre Papa Leão XIV é lançado no Brasil

Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP Livro narra história do novo papa

Entusiastas e interessados pelo Catolicismo e sua maior liderança já encontram no País o livro "Papa Leão XIV: a história do novo papa e os desafios que ainda virão". Publicação, selo Editora Planeta Brasil, é uma das primeiras obras escritas sobre Robert Francis Prevost antes mesmo de ele ser escolhido no Conclave.

Assinado por Saverio Gaeta, um dos autores e jornalistas vaticanistas de maior relevância mundialmente, com mais de 60 obras e artigos publicados sobre assuntos e pessoas relacionadas ao Vaticano, publicação traz detalhes sobre a vida e o processo que elegeu o sumo pontíficie.

Autor reúne as principais informações sobre Robert Francis Prevost, desde os primeiros anos como padre, até o crescimento na Igreja, as viagens e missões em nome da fé católica.

Levantamento histórico também busca respostas para as perguntas mais urgentes que cercam o processo de eleição misterioso, mas fascinante para os fiéis:

- Qual é o panorama da Igreja que se apresenta diante do novo papa e quais são os problemas mais urgentes que ele terá de enfrentar?

- Quais são, de fato, os grandes desafios de seu tempo? E como seu pontificado se compara aos de seus antecessores?

Publicação apresenta também notícias e curiosidades sobre todos os papas da história, os temas que podem cruzar o caminho de Leão XIV e as dúvidas que leitores e leitoras têm sobre essa nova figura da sociedade contemporânea. Escritor discorre, ainda, sobre o impacto que um papa norte-americano pode causar no mundo considerando o contexto político atual.

Disponível nas livrarias e no site da editora.

Medicina avançada

Em Boston (EUA), o requisitado médico intensivista e professor Weiber Xavier. Participa, com colegas de vários países, de curso de pós-graduação em Medicina Interna pela Harvard Medical School, atualizando, com o que há de mais avançado na Ciência, seus já amplos conhecimentos na missão que exerce com vocação, empatia e solidariedade.

Mercado

Presidente da A&B Incorporadora, Aristarco Sobreira prepara o lançamento, no segundo semestre, do que promete ser um novo marco no segmento de alto padrão na Capital.

Após o sucesso do premiado Origem Fortim, no litoral Leste, construtora se volta ao Meireles com empreendimento assinado pelo renomado arquiteto franco-brasileiro Greg Bousquet. Conceito: quiet luxury, estilo que valoriza a elegância discreta, a excelência nos detalhes e o bem-estar como centro da experiência.

A ideia é seguir com forte apelo autoral, marca da empresa, que aposta na arquitetura com identidade, projetos sob medida e uma visão contemporânea de morar que valoriza os pilares "tempo, espaço e o essencial".

Parrilla & relógios

Como vem fazendo nos últimos anos, Maison Tânia Joias, na Fonseca Lôbo, realiza no sábado o evento Parrilla, tradicional churrasco para os papais clientes da relojoaria deluxe. Assim, entre cortes premium de carnes, drinks variados e muitos papos, convidados poderão conferir as novidades de grifes como Omega e Cartier.

Se essa moda pega...

Um dos jorgadores mais emblemáticos da história do futebol, Lionel Messi ficou de fora do elenco do Inter Miami em jogo contra o Cincinnati, último sábado, mas compareceu ao Chase Stadium para torcer pelos colegas de bola.

Um detalhe roubou todas as atenções: o relógio cor de rosa e ultra-raro Rolex, modelo Daytona 126538TRO "Barbie" em ouro amarelo 18 quilates, cravejado com safiras rosa e mostrador no mesmo tom. Trata-se de uma das peças cravejadas de pedras preciosas mais exclusivas da grife e, atualmente, encontra-se fora de catálogo, ou seja, indisponível mesmo para aqueles dispostos a pagar até R$ 4 milhões pelo seu exemplar.

E como tudo o que jogador famoso faz vira moda. Aguardemos...

Férias no Ceará

Ator e diretor Lázaro Ramos desembarcou em Fortaleza com os filhos João Vicente e Maria Antônia para dias de diversão no Beach Park. Esta é a segunda vez que o artista visita o destino turístico com as crianças, sendo a primeira vez em dezembro de 2024, após o final das filmagens do longa "Feito Pipa", realizadas no interior do Estado. Hospedados no Acqua Beach Park Resort, os três aproveitaram a viagem para conhecer e se aventurar no Parque Arvorar, espaço recém-inaugurado para quem quer explorar a natureza sem deixar a diversão de lado.

Astral

Último fim de semana foi superanimado no Iate Clube, point de moradores da Cidade e turistas, em busca de momentos leves, com boa música e contemplando o mar com uma vista poética e privilegiada. Cenas...