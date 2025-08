Sextou e sabe como me sinto? Em estado de Magnitsky.

Foto: Globo/ Evelyn Kosta Chico Chico no 'Altas Horas'

Sextou...

...e sabe como estou me sentindo? Em estado de Magnitsky.

Sem visto no passaporte, nenhuma previsão de viagem aos EUA ou mesmo para Recife e, muito menos, dinheiro em contas no Exterior.

Faz-me rir, vida real!

Deve ser por isso que, assim como o ministro Alexandre de Moraes, pouco consigo me abalar neste sentido.

Esse termo, Magnitsky, vem do advogado russo Sergei Magnitsky, morto na prisão, em 2009, depois de denunciar esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país. Mas vamos combinar que caberia bem demais para um restô-rooftop desses que cearenses adoram ir - arrumadíssimos - em São Paulo, colocando para jogo botas, casacos, carões e cartões de crédito.

Também combina com um bar temático, estilo futurista, com luzes néon, onde se apresentam DJs da moda e às terças-feiras abrem para os insuportáveis karaokês. Locais que os GenZ adoram, agora registrando closes aleatórios com as antigas máquinas Cybershot, é a modinha da vez, as voltas ao passado.

Daria bem certinho, sobremaneira, para uma "boate" underground, emergindo do pré-sal comportamental, estilo homo sapiens se descobrindo nas cavernas, "uga-uga"... Lá, em "Mag", para os íntimos, depois das 2 horas, às vezes até antes, ninguém é mais de ninguém ou, como diria Marisa Monte no Tribalistas:

"Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também".

Ui, ui, ui ou melhor uga-uga...

...E nesse climinha de vamos ver no que vai dar, fui semi-humilhado noite da quinta-feira, na balada hype-chic de lançamento da coleção de Dia dos Pais da marca Homem do Sapato (fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo).

Um amigo, sujeito que optou pela vida livre, leve e solta, Peter Pan aldeoter, deu a real:

- Cara, tu não quer comer para manter o peso, não quer beber porque vai dirigir e nem pode trocar uns contatinhos porque é casado, vai dormir macho, está aqui perdendo é tempo!

Falou e disse...

..saí foi à francesa e sem dois docinhos, já que não era casamento, indo dormir impressionado não com meu estado de inviabilidades hedônicas no rolê, mas mediante o alerta de tsunami do Japão ao Equador, dessa escapamos.

O mundo está colapsando, mas vamos fingindo o contrário, pelo menos, até resolver os problemas internos, aqui entre nós, os terráqueos, como esses machos criminosos decididos a matar suas ex-companheiras usando, depois das agressões, a desculpa de transtornos mentais. Francamente.

"Para onde irei? Para onde fugirei?", é o que nos resta como cantava o saudoso padre Jonas Abib, dos tempos em que a gente podia, ainda, admirar e confiar, com certa tranquilidade, na ética, vocação, altruísmo e compromisso espiritual e social dos líderes religiosos...

Outros tempos... Estou mentindo?

Vou indo, por aqui, com um café amargo e bolo fit fantasiando tudo o que rolará, um dia, na imaginária Magnitsky.

Flores...

Questão fundamental

Juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, é palestrante confirmada para o Futura Trends 2025. Autora do "Protocolo Eu Te Vejo - Um projeto de prevenção à violência escolar", a juíza é um dos principais nomes de referência nacional no debate envolvendo violência e crianças e adolescentes.

Na palestra, Vanessa Cavalieri, que também é professora de Direito, abordará como as tecnologias digitais ameaçam as novas gerações, os impactos das ferramentas digitais, além dos limites do acesso às redes digitais pelos adolescentes e as consequências da epidemia digital: a violência, a depressão e a ansiedade. Mesa terá a mediação da secretária dos Direitos Humanos do Estado do Ceará, Socorro França, e da professora Monalisa Soares, docente do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Um dos mais aguardados seminários de formação executiva do Nordeste, o Futura Trends será realizado no dia 28 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza. Organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, o evento deste ano terá como tema "Saúde mental e novas tecnologias: transformando ansiedade em poder". O Futura Trends, que já soma 15 edições, tem a coordenação geral do jornalista Nazareno Albuquerque. As inscrições estão abertas pelo site: seminariofuturatrends.com.br

Mercado

Assis Machado, presidente da Mota Machado, e Rafaela Machado, vice-presidente, em registro no evento de lançamento do Signa Meireles, novo empreendimento da construtora. Foi na Galeria MM, lounge onde a empresa apresenta seus projetos ao público.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 176 milhões, o Signa fica na rua Moreira da Rocha, próximo à Avenida Beira Mar, tem torre única e 42 pavimentos, com unidades apartamentos a partir de 101 m².

Destaque: área de lazer elevada no rooftop, a mais de 100 metros de altura, que proporciona experiências exclusivas com academia climatizada, salão gourmet e terraço.

Ao todo, o condomínio oferece mais de 1.200 m² de espaços pensados para bem-estar, funcionalidade e sofisticação, incluindo: piscina com raia, salão de festas, coworking, brinquedoteca, espaço gourmet, pet place, espaço delivery e bicicletário. Sucesso!

A voz da vez

...E em meio à aridez poética e de talento vocal pela qual passa a música brasileira, oprimida em repercussão nacional pela força milionária dos algoritmos oriundos do sertanejo, eis que surge uma luz deixada por Cássia Eller.

Aquele garoto, o pequeno Francisco Eller, que o Brasil acompanhou chorando a morte da mãe famosa, cresceu e se tornou o gigante Chico Chico em palco, assim mesmo, duas vezes o nome Chico.

Da genética, herdou traços no rosto, o timbre da voz, assim como algum gestual em cena, mas acrescenta às suas performances um dulçor que Cássia não ofertava com facilidade ao público.

O resultado são canções de mexer com os sentimentos, como quando interpreta "Menino Bonito", de Rita Lee, viral orgânico pelas redes... Brilha!!!!!

União

Em clima de romantismo, Naiana Gripp e Nestor Teixeira disseram "sim" ao amor em cerimônia conduzida pelo pastor Luis André. Momento teve como cenário as belezas naturais do Colosso, realçadas pela décor da Sensorial Fortaleza. Após inesquecível troca de votos, familiares e amigos entraram em clima de festa junto aos noivos, marcando a nova fase do casal. Cerimonial foi conduzido com maestria por Nazaré Santiago. Para a realização do sonho, noiva trajou Lino Villaventura.