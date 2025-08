Astral nas alturas e "vrá, vrá, vrá"...

Tenue de Cocktail. Não conhecia esse estilo de traje e fui perguntar ao "oráculo da atualidade", o ChatGPT. Era para o festÃO de aniversário do juiz Rafael Xerez, noite do último sábado. Completava cinco décadas e caprichou na data.

Joguei um blazer e, quando me vi, estava no 14º andar de um prédio comercial da Santos Dumont - cenário aleatório e incitante -, onde um grande corredor, cheio de fumaça de gelo seco e luzes cênicas levava ao Viriato Rooftop, novo espaço de eventos sociais e corporativos da Cidade. Fica anexo à V7X Educação, Escola de Negócios e Finanças do ex-chef de cozinha e agora multiempresário Rodrigo Viriato (ousadinho, de calça estampada com monogramas Gucci, ao lado da esposa, a requisitada nutróloga Ingrid Serafim).

Cinquentão com espírito de 20, Rafael, trajando camisa do estilista Lino Villaventura, recebia convidados, ao lado dos filhos Alessandro e Valentina, e do marido, Carlos José Pinheiro, todos com a alegria de sempre.

Jogos de luzes transformaram o ambiente numa boate a céu aberto. Quem tocava era a dupla de DJs Voyage 80`s, especializados em hits dos anos 1980 a 2000, nostalgia pura.

Peguei meu champs e comecei a noite papeando com a sempre gentil e respeitada juíza Lena Marcílio, mãe do aniversariante. Dentre outros assuntos, a importância de magistrados terem uma postura sempre austera e discreta perante a sociedade. Ela estava sentada num grande sofá que reuniu o núcleo Judiciário da noite. Dentre as presenças, a presidente do TRT-CE, desembargadora Fernanda Uchôa de Albuquerque, ao lado do colega e antecessor no cargo, desembargador Durval Maia.

Ainda do Direito, Rodrigo Jereissati (acompanhado do amigo Dito Espinheira, braço direito da cantora Ivete Sangalo), Gyna Pompeu com o marido reitor Randal Pompeu (Unifor), Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo, sempre muito elegantes e adequados, e Ricardo Bacelar com Manuela Queiroz Bacelar, muito elogiada pela atuação em "O Beijo no Asfalto", peça que retorna em nova temporada, agora no Teatro do Dragão do Mar.

Chegam Branca e Racine Mourão, também Rodrigo Maia com a joia da noite, um (mega)broche de brilhantes da bisavó. Ela também com as tramas de Lino e ele com um Caban, peça da vez no vestuário masculino. É um casaco de alfaiataria, como um blazer, mas com uma pegada de jaqueta, bem versátil, fiquem de olho nas vitrines.

Quem sempre chega, chegando, é Rosângela Dias, a inoxidável. Trajava paetê pink, longo. É uma diva, como se diz, e sempre disputada nas rodas dos amigos dos filhos. Presentes com ela, Miguelzinho, Mayara Dias Silva e marido Homero Silva.

Da Medicina, dentre muitos nomes, presença do famoso oftalmologista Abelardo Targino, com Fernando Targino, Ewerton Rodrigues, Evilasio e Carla Leobino, Eduardo Lima, Regis Sá e ainda a endócrino Rejane Belchior (exalando boa forma física, estaria trajando um "Tenue de Sensualité?"), entre papos com a bonita jornalista Sandra Sampaio, formando roda com Sérgio Paixão, apaixonado por moda masculina mediante sua marca Wolgrand, de alfaiataria sob medida.

Vrá, vrá, vrá... era o barulho dos leques batendo no ar. O acessório foi distribuído na calada da noite enquanto entravam para tocar DJ Gilvan Magno com a voz - poderosa - de Nayra Costa.

Acho um charme mulher que bebe uísque. Por lá, rodando gelo, Marjorie Marshall, sempre com seu ar de princesa, e Joana Jereissati, com Vanessa Barbosa, instrutora de yoga e meditação. De fato, ela não anda, levita.

Tal hora... entre drinks (muitos) indo e vindo, uma pessoinha olhando para os prédios da Desembargador Moreira, falou ao vento: "Eis a nossa Dubai". Como não entendi direito o tom, preferi repetir, pela quinta ou sexta vez, uma ousadia gourmet que circulava: canapé feito com massa de macarron, coberto com cream cheese e lascas de salmão. Só no Brasil temos a capacidade de brincar assim com a cozinha mundial e acertar!

Discurso tocante, Rafael sempre fala após os parabéns, disse que pretende continuar cometendo erros e acertos, instintos que dão a engrenagem e o colorido dos aprendizados para a vida.

Acompanhei o momento, de emoção, num cantinho com o grupo cult do rolê, recebendo os ventos dos "Emirados Árabes da Aldeota". Diretor de Teatro Hiroldo Serra estava nesse "point" acompanhado de personas da cena local, dentre os quais, o produtor audiovisual Danilo Carvalho com a esposa estilista Cândida Lopes.

Vrá, vrá, vrá... e tome leque batendo na noitada que amanheceu o dia.

Eu, fui bem antes, saída à francesa, mas antes comendo "X" docinhos da chef Ana Paula Rezende, também responsável pelo bonito bolo que decretou, sobre a polêmica doce da vez: "deixem quem quiser fazer morango do amor, banana do amor, laranja do amor. Eu não faço, não é meu estilo de doceria. Mas o importante é as pessoas ganharem dinheiro honestamente". Assino embaixo.

Fiquem com cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.