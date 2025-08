Concerto, férias no Caerá, Mercado... Segundou!

Foto: Divulgação Marcos Lessa lança novo álbum

Arte & oportunidade

Em comemoração aos seus 13 anos de atuação, Instituto de Música Jacques Klein realiza um concerto especial com a Orquestra Jacques Klein e o Coral Vozes de Iracema, no dia 13 de agosto, quarta-feira, às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza. Sob a regência do maestro Luis Mauricio Carneiro, o espetáculo celebra a trajetória do Instituto com um repertório que transita entre a música erudita, popular brasileira e o coral contemporâneo. A apresentação celebra os resultados de uma proposta educacional que tem impactado a vida de jovens e famílias por meio da música. Fundado em 2012, o Instituto de Música Jacques Klein (IMJK) já atendeu 3.000 alunos, beneficiando mais de 12.000 pessoas indiretamente, além de ter realizado 2.279 atendimentos e encaminhamentos sociais e contar com mais de 500 beneficiários diretos em suas atividades formativas. Ingressos disponíveis na plataforma Uhuu.

Academia

Foto: arquivo pessoal Ricardo Ramos Pinto e Randal Pompeu

Reitor da Unifor, professor Randal Pompeu, em registro de conclusão de pós-doutorado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Portugal. Tema da tese: "A responsabilidade social das instituições de ensino superior no século XXI: análise do impacto na formação do capital humano e do capital social", estudo desenvolvido a partir de três projetos da Unifor. Posa como professor Ricardo Ramos Pinto, da instituição europeia de ensino.

Férias no Ceará

Foto: Pedro Ricardo/ Divulgação Deborah Secco e a filha Maria Flor no Beach Park

Atriz Deborah Secco aproveitou o final das férias escolares para viver dias de diversão no Beach Park, ao lado da filha Maria Flor, de 9 anos. Hospedadas no Acqua Beach Park Resort, mãe e filha vêm juntas ao nosso ponto turístico todo ano para aproveitar o clima de verão e se aventurar nas diversas atrações do Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas pelo TripAdvisor em 2025. Deborah, atualmente, comanda o reality show "Terceira Metade", no Globoplay.

Adrenalina I

Foto: divulgação Paulo Nobre, CEO da Vonixx, conquista o 1º lugar na Corrida das Estrelas, no Eusébio (CE)

Empresário Paulo Henrique Nobre, CEO da Vonixx, reconhecida como a maior fabricante de produtos para estética automotiva da América Latina, foi o vencedor da Corrida das Estrelas, realizada na última terça-feira (29), no Autódromo Virgílio Távora. Mesmo sem formação como piloto profissional, Paulo conquistou o troféu após um período de preparação com o instrutor Arthur Castelo Branco, da Premium ACB. A competição reuniu personalidades do entretenimento e da música em uma programação que integrou velocidade, networking e ativações de marca.

Adrenalina II

Foto: divulgação Empresário Vanderson Aquino, CEO do Mêntore

Empresário Vanderson Aquino, CEO do Mêntore, protagonizou uma performance surpreendente no último domingo (27), durante a etapa da AMG Cup, campeonato oficial da Mercedes-Benz para veículos da categoria GT4, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A bordo de um carro que chega a 250 km/h nas retas e mantém uma média de 220 km/h durante as provas, o empresário enfrentou uma corrida repleta de desafios.

Ouvir

Grande voz da música brasileira, cearense Marcos Lessa homenageia Ba Freyre com seu novo disco, "Tudo Pela Música".

Compositor prolífico, paraibano radicado no Ceará e autor de centenas de canções e dezenas de discos. Chama-se, inclusive, Espaço Cultural Ba Freyre, o salão onde Marcos apresenta seus super-concorridos shows no restaurante Illa Mare.

A capa do disco - adorei - enveredou por uma estética retrô, numa refrência aos eternos vinis.

Arranjos do craque Cainã Cavalcante, colaborações de Thiago Almeida e a presença de outros mestres instrumentistas da cena musical do Ceará para o Brasil complementam a envergadura de uma obra feita para marcar capítulo em meio à efemeridade cada vez mais volátil da indústria cultural.

Lessa brilha!

Mercado

Foto: divulgação Diretor regional de incorporação, Fernando Amorim. Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux e Marcelo Prado, gerente comercial da Moura Dubeux

Diretor regional de incorporação da Moura Dubeux, Fernando Amorim; Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux; e Marcelo Prado, gerente comercial da companhia, juntos em registro de apresentação, ao mercado, do o Infinity Fortaleza.

Novo empreendimento será construído na parte posterior do terreno onde funcionou o Hotel Seara. Trata-se do segundo projeto no espaço, com mais de 5 mil metros quadrados, adquirido pela incorporadora no ano passado.

Na parte frontal da área, amplamente noticiado e aguardado, incorporadora inicia as obras do Mansão Seara, com apartamentos de 4 suítes e padrão altíssimo luxo.

Ainda sobre o Infinity, contará com infraestrutura para oferecer serviços aos moradores e hóspedes no sistema "pay if use". As áreas comuns serão um dos destaques do empreendimento. No térreo, ao lado da recepção, haverá um restaurante, também aberto para a avenida Abolição, que, além de servir almoço e jantar, atenderá o café da manhã dos hóspedes. Inovações.

União

Foto: FABIANOJR/ arquivo familiar Médico João Lucas Simões e o chef de gastronomia Matheus Vieira disseram "sim"

Fim de tarde do sábado, 26, médico João Lucas Simões e o chef Matheus Vieira disseram "sim" ao amor perante a familiares e amigos no pôr do sol do Colosso. Tendo como celebrante a Naira Oliveira, da Marvivencias, noivos inovaram na hora de trocar votos e decidiram por os pés na água durante o todo o momento como um gesto de simbolismo, emocionando os convidados. Após cerimônia, casal reuniu todos para celebrar na pista de dança ao som de Giovana Bezerra, Capeloisa e Mulher Barbada. Buffet e doces foram da Toca Fina Cozinha. À mesa, bolo da Cacau2YOU e uitutes da Doce Mel.