Inspiração: case picolé Pardal em palestra de clube empresarial

Foto: divulgação Dora Andrade e Cecília Brenand

Trajetória

Empresária Joselma Oliveira, fundadora da Pardal Sorvetes, é a convidada-palestrante do próximo Almoço Empresarial do Club Brasil, marcado para 22 de agosto. No restaurante Vasto, encontro reunirá nomes do empreendedorismo local em ambiente de network e novos negócios.

Com mais de 30 anos à frente da empresa, Joselma compartilhará a trajetória de superação, crescimento e visão, além de responder perguntas da plateia. O anfitrião é Bruno Santos, fundador do Club Brasil . Evento exclusivo para membros e convidados. Para mais informações, interessados devem acessar o perfil @oclubbrasil.

Varejo

Inova Varejo, evento realizado pela CDL Jovem Fortaleza, em parceria com o shopping Iguatemi Bosque, reuniu mais de 2 mil pessoas na última terça-feira (29), no Iguatemi Hall.

Em sua 4ª edição, o encontro abordou o tema "Ativando a potência da inovação no varejo" com palestras de Renata Vichi, CEO do Grupo CRM — holding das marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffee —, e Fernando Miranda, CEO da Staage e sócio da V4 Company.

Na foto, Máyra Thé, presidente da CDL Jovem Fortaleza, Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza e Mazé Campos, diretora CDL Fortaleza e ALFE - Associação de Líderes e Lojistas Femininas.

Reconhecimento

A coreógrafa, idealizadora e diretora-geral da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para a Criança e Adolescente (Edisca), Dora Andrade,foi homenageada por Cecília Brennand, na estreia do musical "CAPIBA, pelas ruas eu vou", em Fortaleza, onde o espetáculo atraiu 1.800 espectadores em dois dias de apresentações. Reconhecimento destacou o trabalho da empreendedora social à frente do Edisca, que une arte e inclusão para jovens em situação de vulnerabilidade há décadas na Capital. Bravas!

Conexões

A Comissão Sinduscon Jovem promoveu mais uma edição do Almoço Construindo Conexões, reunindo empresários, executivos e personalidades da construção civil e de outros setores no restaurante Santa Grelha do Shopping Iguatemi. Convidado de honra: Vilmar Ferreira, fundador do Grupo Aço Cearense, que compartilhou lições valiosas de sua trajetória como um dos maiores nomes da indústria nacional. Na foto, entre Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon, e Maurício Moreira de Sousa, diretor do Sinduscon Jovem.

Mercado

Riva Incorporadora, empresa do Grupo Direcional, lança o Seano Beach & Home, segundo empreendimento em Fortaleza, localizado na Praia do Futuro. Projeto chama atenção pelos diferenciais na região: quadra de beach tennis integrada ao conjunto e churrasqueira com piscina privativa, além de outros espaços que valorizam o lazer, a convivência e o estilo de vida à beira-mar.

Lançamento reuniu mais de 560 profissionais do setor imobiliário em um evento exclusivo. A chegada da marca ao Estado já apresentou resultados sólidos: o primeiro empreendimento, Lúmina Fátima, lançado em junho, teve mais de 20% das unidades vendidas em apenas 30 dias. Na imagem, Adriano Nobre , diretor comercial e de incorporação do Grupo Direcional e Raphael Sancho, gerente comercial do Grupo Direcional.

Estreia

Dona de hits como "Por Supuesto" e "Tudo pra Amar Você", cantora Marina Sena, musa da nova geração da MPB, estreou como apresentadora do Multishow. Ao lado do humorista Gominho, conduz o 'O TVZ Ao Vivo', de segunda a sexta às 18 horas, recebendo artistas da música para apresentarem novidades das carreiras. O palco da atração, a partir desta temporada, passa a se chamar Preta Gil em homenagem à artista, que também já esteve à frente do programa.

Celebrar

Aniversariante de julho e celebrada em muitos grupos pelas quais circula, Graça Dias Branco foi recebida com afeto, beleza e extrema sofisticação em jantar no endereço de Francisco Campelo e Andrade Mendonça.

Anfitriões reuniram amigas da homenageada para noite de delícias & champs, com direito a rótulos como Louis Roederer Cristal Brut e variações, devidamente harmonizadas, do Moet & Chandon e Veuve Clicquot.

Nos pratos, Eclair de Salmão Defumado com sour cream e mini roll de lagosta, arroz negro de camarão ao molho de pera e gorgonzola, sirigado ao molho de leite de coco com couscous marroquinho, dentre outros quitutes da banqueteira Roberta Rosalba, da Confitê. Com o desejo de saúde à aniversariante, seguem presenças...