Bot-Brazil Express: o botox exclusivo para as pregas dos brasileiros

Foto: Divulgação Ricardo e Lucas Rolim: lançamento

Gente do céu...

...não está dando conta.

A indústria farmacêutica mundial precisa desenvolver uma fórmula de botox específica para os brasileiros. Vou até dar uma sugestão de nome: Bot-Brazil Express.

É que com a "calmaria" dos últimos dias por aqui, não tem harmonização facial que segure o advento das "crateras de preocupação".

Linhas finas de expressão é para as peles na Islândia. No rolê "BR", nem a testa lustrada do deputado federal Marco Feliciano (PL) e as maçãs preenchidas do colega Lindbergh Farias (PT) estão se sustentando mediante o caldeirão político-econômico de Brasília.

Do tarifaço de Trump, pondo em xeque todas as lógicas que regiam o comércio internacional historicamente, aos desdobramentos dos processos que correm contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e entorno, o brasileiro não tem mais nem um segundo de paz, se é que um dia já teve...

...E pior, a política, essa velha conhecida nossa, caminha por estradas cada vez mais distantes de sua gênese semântica, que nasce da "politiké", derivado de "polis", cidade-estado, e "tikós", em referência ao que é público, ou seja, aos bens comuns dos cidadãos.

Saudades do que não vivemos...

Nessa novelinha - DOWN demais e não apenas na high society -, tendo como pano de fundo um Governo amorfo e paralisado, calibrado por congressistas famintos e sem propósitos republicanos em sua maioria, sobrou espaço para tudo, menos para nós, os cidadãos.

"Vamos fugir/ Deste lugar, baby/ Vamos fugir", já cantava Gilberto Gil.

Escapatória mental: um conhecido meu, gente chic, "meireler", absolutamente do nada me mandou, ontem, um "save the date" para festa de Halloween em outubro.

Oi?

Fui questionar a antecipação e ele me falou que a vida do adulto, ultimamente, estava mais para um filme de terror, daí era melhor planejar cedo para que vampiros, ratos, urubus, morcegos e bruxas tenham data na concorrida agenda dos dias macabros e complicados demais...

Acreditem. A turma neo-ortodoxa (é o hype pentecostal ON), convidados deste figurão, se recusam a ir na Balada das Caveirinhas de Plástico que, na visão deles, seria um "culto satânico" e propuseram então, no grupo de WhatsApp da festa, novos temas...

- Que tal doces e fantasias?, escreveu uma pessoa. Imaginei-a vestida de fada, rosa bebê e verde-água, tão singela... Chupando pirulitos?

Um outro integrante, querendo polemizar a noite, propôs o seguinte:

- "Bailinho do INSS", com convidados ostentando colares com cifrões comprados na Cyssales e dólares falsos em maletas, cartolas....

- Já sei, que tal "Transilvânia do Supremo", sugeriu outra mensagem, propondo togas e dentes afiados.

É, pois é...

Enquanto o sagrado e o profano se entendem em relação à festa desse amigo que, pelo visto, vai acabar sendo um terço seguido de café com bolo fofo ou uma travessa de morangos do amor, na vida em OFF, como se diz...

...a "tchurma" encontrou mais uma desculpinha, charmosa, para pular a cerca sem culpa.

Depois dos relacionamentos abertos, poilamor, casais "LAT" (em casas separadas), ganha força a expressão "Casal DADT", da sigla "Don't Ask, Don't Tell" ("Não pergunte, não conte", em tradução livre).

Diferentemente dos lances abertos, nos quais os cônjuges compartilham e até dividem experiências extra-casamento, nesses casos, cada um guarda para si o que vive fora do acordo formal. Trata-se de uma omissão consensual. É o famoso, "se for para fazer, faça bem feito".

A novidade, que justificaria até o uso da denominação, é um acordo prévio. O que acontece fora da relação principal não precisa (e não deve) ser contado, e a vida segue sem ciúmes, inseguranças e mal-entendidos, como manda o figurino.

Então tá. Vamos passando a régua que, por hoje, já conversei até demais. Melhor preservar o resto do meu quase vencido botox.

Flores...

Mercado

Empresários Ricardo e Lucas Rolim lançam, nesta quinta-feira, 7, a nova geração da Mitsubishi Outlander, modelo 2026. Evento acontece a partir das 18 horas, na MITO, concessionária do Grupo C. Rolim, localizada na Av. Washington Soares. Com motorização híbrida plug-in (PHEV), plataforma inédita e mais de dez sistemas avançados de assistência ao condutor, o novo SUV japonês alia luxo, tecnologia e sustentabilidade. Exclusivo para convidados. Promete!

De pai para filha

"Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", disse Gilberto Gil, em entrevista ao Fantástico, a ser exibida no próximo domingo, 10, Dia dos Pais.

Foto: Daniela Toviansky/DIVULGAÇÃO Gilberto Gil

Em conversa com a jornalista Poliana Abritta, ele relembra momentos difíceis na luta da filha pela vida, fala do legado afetivo, musical e como pessoa deixado por Preta e das lições que a transitoriedade humana sempre traz.

Oito décadas

Bela Casa Meliz, na Lagoa do Uruau, foi o cenário da celebração pelos 80 anos do patriarca Francisco Camarço, tarde de sábado, 2. Cercado pelo carinho de familiares e amigos, aproveitou a festa ao som do DJ Fred Barroso até as primeiras horas da madrugada. Para o buffet, Jacó Buffet preparou um menu especial e recheado de delícias. Registros…