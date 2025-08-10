Cinco décadas em festa nas alturas

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Juiz do Trabalho, professor acadêmico e cinéfilo por hobby, Rafael Xerez reuniu a lista do coração, dos vários meios por onde circula e é querido, para celebrar sua entrada nas cinco décadas de vida. A festa, noite do sábado, 2, foi num novo point da Cidade para eventos corporativos e sociais, o Viriato Rooftop.
DJ Gilvan Magno, cantora Nayra Costa e a dupla do Voyage 80`s animaram a pista ao longo da madrugada, que teve menu do Alice`s Buffet e doces de Anna Paula Rezende. Com o desejo de muita saúde, seguem registros...
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.