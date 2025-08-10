Logo O POVO+
Cinco décadas em festa nas alturas
Foto de Clóvis Holanda
Rodrigo Santoro (Foto: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Foto: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Rodrigo Santoro

Juiz do Trabalho, professor acadêmico e cinéfilo por hobby, Rafael Xerez reuniu a lista do coração, dos vários meios por onde circula e é querido, para celebrar sua entrada nas cinco décadas de vida. A festa, noite do sábado, 2, foi num novo point da Cidade para eventos corporativos e sociais, o Viriato Rooftop.

DJ Gilvan Magno, cantora Nayra Costa e a dupla do Voyage 80`s animaram a pista ao longo da madrugada, que teve menu do Alice`s Buffet e doces de Anna Paula Rezende. Com o desejo de muita saúde, seguem registros...

Rafael Xerez e Durval Maia (Foto: JoaoFilho Tavares)
Foto: JoaoFilho Tavares Rafael Xerez e Durval Maia

Ildo Mota, Jotapê Lima, Bia Barreira e os anfitriões(Foto: JoaoFilho Tavares)
Foto: JoaoFilho Tavares Ildo Mota, Jotapê Lima, Bia Barreira e os anfitriões

Rafael, Vera e Tadeu Xerez(Foto: JoaoFilho Tavares)
Foto: JoaoFilho Tavares Rafael, Vera e Tadeu Xerez

